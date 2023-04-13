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Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Мелер Халиль
Ювентус
 
Позже
Спортинг Л
Прогнозы 159
Ювентус 83.6% (133)
X 11.3% (18)
Спортинг Л 5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Спортинг Л
5.45
3.60
5.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
22
Ди
Мария
Анхель
14
Милик
Аркадиуш
7
Кьеза
Федерико
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
17
Тринкан
Франсишку
Ювентус
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Ювентус
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ВФЧ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 1
Влахович Душан 2 (1) 0.5
Кьеза Федерико 1 0.25
Костич Филип 0 0
Рабио Адриен 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.75
Коатес Себастьян 2 0.5
Паулинью Жуан 1 0.25
Инасиу Гонсалу 1 0.25
Эдвардс Маркус 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Влахович Душан 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 2 1
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Танлонго Матео 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1
Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2
Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Ювентус
Спортинг Л

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Рома
0 Ювентус
0 Спортинг Л
0 Манчестер Юнайтед
0 Севилья
0 Байер Л
0 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 5 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • До матча
  • Доброго вечера всем любителям футбола! В одном из первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы туринский "Ювентус" сыграет у себя дома с лиссабонским "Спортингом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Мелер Халиль

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Прогнозы 159
Ювентус 83.6% (133)
X 11.3% (18)
Спортинг Л 5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Спортинг Л
5.45
3.60
5.70
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Где смотреть матч Ювентус - Спортинг Л онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ювентус - Спортинг Л

Исход игры
Ювентус
83.6% (133)
Ничья
11.3% (18)
Спортинг Л
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
50% (62)
Меньше
50% (62)
Обе команды забьют
Да
58.87% (73)
Нет
41.13% (51)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
31.4% (50)
1:0 Ювентус
17.6% (28)
2:0 Ювентус
13.2% (21)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Ювентус
3.8% (6)
1:2 Спортинг Л
1.3% (2)
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