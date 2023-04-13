Манчестер Юнайтед

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках первого поединка 1/4 финала Лиги Европы сойдутся лицом к лицу футболисты «» и «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!