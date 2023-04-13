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Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Севилья
Прогнозы 157
Манчестер Юнайтед 91.1% (143)
X 4.5% (7)
Севилья 4.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Севилья
9.65
5.40
9.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
15
Забитцер
Марсель
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
9
Марсьяль
Антони
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
14
Ньянзу
Танги
23
Маркан
Маркос
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
6
Гудель
Неманья
55
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
17
Ламела
Эрик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Севилья

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 6 0.6
Роналду Криштиану 2 (1) 0.2
Антони 2 0.2
Фернандеш Бруну 1 0.1
Фред Сантос 1 0.1
Мактоминай Скотт 1 0.1
Марсьяль Антони 1 0.1
Вегхорст Ваут 1 0.1
Далот Диогу 1 0.1
Санчо Джедон 1 0.1
Гарначо Алехандро 1 0.1
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.25
Ламела Эрик 1 0.25
Гудель Неманья 1 0.25
Хордан Хоан 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Фред Сантос 1 0
Далот Диогу 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Пельистри Факундо 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Акунья Маркос 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Баде Луак 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
5
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

18
5
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
6
33%
3
60%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0
Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Севилья

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
2
2
6
4
1.5
2
2
3
7
2.5
1
3
1
9
3.5
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Рома
0 Ювентус
0 Спортинг Л
0 Манчестер Юнайтед
0 Севилья
0 Байер Л
0 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 5 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
    Ассистент: Штефан Лупп (Цоссен, Германия);
    Ассистент: Марко Ахмюллер (Бад-Фюссинг, Германия);
    Резервный: Свен Яблонски (Бремен, Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках первого поединка 1/4 финала Лиги Европы сойдутся лицом к лицу футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Севильи». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Цвайер Феликс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 28.7% пользователей.
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Прогнозы 157
Манчестер Юнайтед 91.1% (143)
X 4.5% (7)
Севилья 4.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Севилья
9.65
5.40
9.80
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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Севилья онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Севилья

Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.1% (143)
Ничья
4.5% (7)
Севилья
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (57)
Меньше
53.66% (66)
Обе команды забьют
Да
47.15% (58)
Нет
52.85% (65)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28.7% (45)
2:1 Манчестер Юнайтед
27.4% (43)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.8% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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