На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

Совсем немного времени остается сегодня у "Ромы", судя по всему, придется отыгрываться уже в Риме ровно через неделю.

4 минуты добавляет Хосе Санчес к основному времени матча.

Шиманьски получил мяч на входе в штрафную от Данило, однако развернуться и пробить по воротам поляку не удалось.

Шиманьски оказывается на газоне после столкновения с Кристанте, но помощи врачей поляку не потребовалось.

Белотти после навеса Матича с левого фланга добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара у Андреа не получилось.

Звучит финальный свисток! "Фейеноорд" обыгрывает "Рому" с минимальным счётом в первом четвертьфинале Лиги Европы, ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.

Матич срывает забег Кекчю в центральном круге, однако карточки серб избежал. Пока без предупреждений обходится "Рома" сегодня.

Маркос Лопес появляется на поле вместо Сантьяго Хименеса, все слоты под замены Арне Слот потратил.

Безадресным получается заброс на правый фланг в исполнении римлян, спокойно защитники "Фейеноорда" сопровождают мяч за пределы поля.

Пайшао на всех парах рвался к штрафной площади "Ромы", однако там его встретили сразу два соперника.

Неудачной получается подача Залевски с левого фланга, мяч улетает за ворота Бейло.

Вейналдум получает возможность для удара метров с 22, однако мяч по уходящей траектории пролетает чуть правее створа!

Эль-Шаарави после прострела Спинаццолы с левого фланга остался абсолютно один в штрафной, однако удар у Стефана не получился, мяч прошел мимо створа.

Алиреза Джаханбахш покидает поле, вместо него в игре Данило Перейра.

Периодически интересные моменты у "Ромы" возникают, но в завершающей стадии римляне сегодня выглядят слабовато.

Шиманьски на правом фланге уходит от фола Спинаццолы и простреливает во вратарскую, однако Руй Патрисиу мяч забирает.

Эль-Шаарави после передачи с фланга откатил мяч под удар Кристанте, но тот решил сделать еще один пас, который оказался лишним.

Смоллинг после навеса с углового головой скидывает мяч вдоль ворот, но защитники снова выбили снаряд за лицевую. Со второй попытки Залевски закрутил мяч в створ, но Бейло отбил его подальше.

Ответный выпад "Фейеноорда" завершается ударом капитана Кекчю с 18 метров - мяч прокатывается рядом со штангой.

Еще одна атака нидерландского клуба завершается обводящим ударом Пайшао с линии штрафной - Руй Патрисиу забирает мяч.

Залевски вошел в штрафную со своего фланга и приложился по мячу с левой, однако снаряд угодил в Ганцко. Вторым темпом из-за пределов штрафной пробил Эль-Шаарави, но проблем у Бейло не возникло.

Данило протащил мяч по центральной зоне и пробил по воротам метров с 25, однако в створ ворот бразилец не попал.

Второй тайм начался! Воспитанник "Фейеноорда" Джорджиньо Вейналдум появляется на поле вместо Лоренцо Пеллегрини.

Угловой на левом фланге хозяева поля разыграли, однако затем Кекчю навесил слишком высоко.

Классная комбинация проходит у хозяев на левом фланге, Хартман с края штрафной исполняет острейший прострел, который замкнуть оказалось некому.

Угловой с правого фланга подает Шиманьски, Траунер попытался пробить головой, но на пути мяча возник Рожер.

Идрисси смещается с левого фланга к радиусу штрафной и пробивает по воротам - мяч цепляет ногу Манчини и проходит рядом со штангой.

Угловой в исполнении "Фейеноорда" снова был разыгран, в итоге ничего серьезного хозяева не создали, а затем Идрисси едва не привез контратаку на свои ворота.

Гертрейда исполняет чересчур сильный пас по флангу на Джаханбахша, иранец не успел сохранить мяч в поле.

Вейналдум входит в штрафную с левого края и остро простреливает во вратарскую, но партнеры к мячу не успели.

Кристанте после навеса с левого фланга пытался головой подправить мяч в дальний угол, однако круглый прошел рядом со штангой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАТС ВИФФЕР! Идрисси вошел в штрафную с левого края и от лицевой исполнил передачу по диагонали назад, а Виффер с радиуса штрафной слёта нанес точный удар в угол с отскоком от газона!

Рвется в ответную атаку "Рома", Спинаццола подает в направлении Абрахама, которому мешает добраться до мяча Ганцко.

Помощь врачей требуется Абрахаму, не может англичанин подняться с газона после столкновения с Ганцко в предыдущем моменте.

Проблемы с ключицей у Абрахама, судя по всему, еще одна вынужденная замена потребуется Моуринью.

Залевски исполнил подачу с углового с правого фланга, снова Кристанте был близок к тому, чтобы пробить по воротам, но Бейло остался без работы.

Полчаса остается играть в Роттердаме, пока не по сценарию "Ромы" проходит встреча, но через неделю будет ответная игра в Риме. А победитель этой пары сыграет в полуфинале либо с "Байером", либо с бельгийским "Унионом".

Белотти входит в штрафную с левого края и в борьбе с двумя защитниками простреливает в центр, где наконечника снова не нашлось.

Белотти после скидки Эль-Шаарави отмечается ударом с 20 метров в касание - мяч попадает в Гертрейду и уходит на угловой.

После навеса Залевски с углового Рожер пробил головой, опережая ошибшегося на выходе Бейло, мяч от головы Идрисси отскочил в перекладину, попал в линию и был выбит защитниками! Гола нет!

Справляются хозяева с навесом Залевски со штрафного, на подборе первым был Эль-Шаарави, но удар Стефана получился неточным.

Джаханбахш из-за боковой на левом фланге отправляет мяч прямиком во вратарскую, где головой успешно сыграл Смоллинг.

Кекчю со штрафного с правого полуфланга пробивает в обвод "стенки" в направлении ближней "девятки", но мяч прошел рядом с целью!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Виффер получает мяч на правом фланге и простреливает во вратарскую, однако Руй Патрисиу забирает снаряд в руки.

45' Хосе Санчес добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

44' Позиционно продолжали футболисты "Ромы" атаковать, но ничего не добились, а Манчини быстро срывает возможную контратаку соперника.

43' Не забивает пенальти Пеллегрини! Пробивает капитан "Ромы" в левый от себя угол, однако штанга спасает ворота хозяев!

42' Пенальти в ворота "Фейеноорда"! После навеса Пеллегрини с углового Виффер сыграл рукой, на что и реагирует испанский арбитр!

41' ВАР проверил предыдущий эпизод на предмет возможной игры у Траунера, но в итоге игру можно продолжать.

40' Здорово римляне выбрались из-под прессинга соперника через левый фланг, Спинаццола вошел в штрафную, после серии обманных движений Леонардо исполнил подачу на дальнюю штангу, Эль-Шаарави выиграл верховую борьбу, а Траунер выбивает мяч на угловой.

39' Шиманьски после передачи Хартмана подрабатывает под левую, однако с 18 метров немного не попадает в левый от себя угол.

38' Хименес у чужой штрафной втыкается в Рожера, претензии защитника "Ромы" на карточку для соперника арбитр оставляет без внимания.

37' Штрафной в исполнении "Ромы" получается неудачным, Пеллегрини не смог поднять на нужную высоту и перебить первого же соперника.

36' Шиманьски получает предупреждение за фол против Эл-Шаарави на своей половине поля.

35' Виффер на чужой половине втыкается в Пеллегрини, надо полузащитнику "Фейеноорда" действовать аккуратнее во избежание второго предупреждения.

34' Снова отрезок остается за "Фейеноордом", долго контролировали мяч хозяева поля, однако Джаханбахш не смог сохранить снаряд в поле.

32' Гертрейда врывается в штрафную с правого края, добирается до центра и пробивает с 14 метров, но не попадает в дальний угол.

30' Кекчю на фланге довольно жестко врезается в Залевски, отправляя поляка за пределы поля, однако нарушения Хосе Санчес не фиксирует.

29' Быстрая атака удается Шиманьски, после отличной передачи Кекчю бывший динамовец протащил мяч по центру, однако удар поляка получился слабым и неточным.

28' Еще один шанс мог появиться у Эль-Шаарави, однако немного Стефан не дотянулся до верхового мяча после навеса с правого фланга.

27' Сразу же опасный момент создает Эль-Шаарави, после передачи Спинаццолы Стефан эффектно обработал мяч и пробил по дуге, но немного перебросил перекладину. Правда, тут был зафиксирован офсайд.

26' Стефан Эль-Шаарави выходит на поле вместо Пауло Дибалы.

24' Дибала получает какое-то повреждение, готовится срочная вынужденная замена в составе "Ромы".

23' 57 процентов игрового времени мячом владеет "Фейеноорд" по итогам первой половины первого тайма, по 3 удара нанесли команды, всего один удар в створ в активе "Ромы".

22' После навеса Шиманьски с углового Кристанте выбил мяч, Идрисси пробил в касание с подбора, но эту попытку заблокировал Рожер.

21' Наш старый знакомый Шиманьски исполняет подачу с левого фланга, мяч попадает в Манчини и уходит за лицевую линию.

20' Дибала со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, но направляет мяч и над перекладиной.

19' Очень долго готовится штрафной в исполнении "Ромы", мяч установлен правее центра, но совсем недалеко от линии штрафной площади.

18' Первая желтая карточка у нас, Виффер получает предупреждение за жесткий фол против Дибалы около своей штрафной площади.

16' Обменялись команды фолами на чужой половине поля, сначала был неправ Джахагбахш, а потом нарушителем оказался уже Абрахам.

14' Напомним, что 8 лет назад команды встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы, в Риме команды сыграли 1:1, а в Роттердаме итальянцы взяли верх - 1:2.

13' Довольно долго владели хозяева мячом, прострел Джаханбахша защитники прервали, а попытку дальнего удара Хартмана заблокировал Манчини.

12' Постепенно инициатива переходит к "Роме", не только вторым номером сегодня собирается действовать команда Жозе Моуринью.

10' Смоллинг подключился к атаке "Ромы" и после "стенки" с Дибалой попытался пробить по воротам, однако под мяч бросился Траунер.

9' В прошлом раунде "Фейеноорд" учинил разгром "Шахтёру", после гостевой ничьей случилась уверенная победа 7:1 на "Де Кёйп". "Рома" же в более прагматичном стиле прошла "Реал Сосьедад" - 2:0 и 0:0.

8' Кристанте после навеса со штрафного в исполнении Пеллегрини пробил головой в створ ворот - Бейло на месте.

7' Абрахам смело пошел на двоих соперников на правом фланге атаки и заработал для "Ромы" стандартное положение после фола Ганцко.

6' Спинаццола получил мяч на левом фланге, но войти в штрафную ему не позволил Гертрейда. Ответный выпад хозяев Рожер останавливает без нарушения правил.

5' Поинтереснее и понаглее действует "Фейеноорд" на старте встречи, "Рома" занимает выжидательную позицию, рассчитывая на ошибки соперника.

4' Интересно, что в следующем сезоне команды вполне могут встретиться уже в Лиге чемпионов - "Рома" после двух побед кряду вышла на третье место в Серии А, а у "Фейеноорда" 8-очковый перевес над "Аяксом" и ПСВ за 6 туров до конца Эредивизие.

3' Первый угловой зарабатывает нидерландский клуб, Кекчю с левого фланга исполнил подачу в штрафную, где верховую борьбу выиграл Матич.

2' Напомним, что команды в прошлом сезоне встречались в решающем матче Лиги конференций, Жозе Моуринью со своей командой взял трофей благодаря голу уже покинувшего "Рому" Дзаньоло.