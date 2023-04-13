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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Фейеноорд
1:0
Второй тайм: 90+'
Рома
0'
18' Желтая карточка
Виффер Матс
36' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
0:0
43' Не забитый пенальти
Пеллегрини Лоренцо
1:0
54' Гол
Виффер Матс
Судья упал на пятую точку (видео...

Ход матча

18'
Виффер Матс
 
26'
 
Эль-Шаарави Стефан
Дибала Пауло
36'
Шиманьски Себастьян
 
43'
0:0
Пеллегрини Лоренцо
46'
 
Вейналдум Джорджиньо
Пеллегрини Лоренцо
54'
Виффер Матс
(Идрисси Уссама)
1:0
58'
 
Белотти Андреа
Абрахам Тэмми
64'
Пайшао Игор
Идрисси Уссама
 
71'
Перейра Данило
Джаханбахш Алиреза
 
83'
Лопес Маркос
Хименес Сантьяго Томас
 
84'
 
Челик Мехмет
Спинаццола Леонардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 172
Фейеноорд 41.3% (71)
X 32.6% (56)
Рома 26.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Рома
3.35
7.60
49.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Фейеноорд
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Фейеноорд
Рома

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 0.56
Идрисси Уссама 3 0.33
Кекчю Оркун 3 (2) 0.33
Джаханбахш Алиреза 3 0.33
Ганцко Давид 2 0.22
Перейра Данило II 2 0.22
Шиманьски Себастьян 1 0.11
Виффер Матс 1 0.11
Бульяуде Эсекиэль 1 0.11
Тимбер Квинтен 1 0.11
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Пайшао Игор 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.27
Дибала Пауло 3 (1) 0.27
Белотти Андреа 3 0.27
Абрахам Тэмми 1 0.09
Дзаньоло Николо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
Шомуродов Элдор 1 0.09
Кумбулла Мараш 1 0.09
Спинаццола Леонардо 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
10
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3
2
2
3.5
2
2
4.5
2
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
3
1.5
5
5
2
6
2.5
2
8
2
6
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Рома
0 Ювентус
0 Спортинг Л
0 Манчестер Юнайтед
0 Севилья
0 Байер Л
0 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 5 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Фейеноорд" обыгрывает "Рому" с минимальным счётом в первом четвертьфинале Лиги Европы, ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.
  • 90'
    Белотти после навеса Матича с левого фланга добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара у Андреа не получилось.
  • Травма, повреждение
    90'
    Шиманьски оказывается на газоне после столкновения с Кристанте, но помощи врачей поляку не потребовалось.
  • 90'
    Шиманьски получил мяч на входе в штрафную от Данило, однако развернуться и пробить по воротам поляку не удалось.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавляет Хосе Санчес к основному времени матча.
  • 89'
    Совсем немного времени остается сегодня у "Ромы", судя по всему, придется отыгрываться уже в Риме ровно через неделю.
  • Травма, повреждение
    88'
    Гертрейда получает повреждение задней поверхности бедра, требуется помощь врачей защитнику "Фейеноорда".
  • Опасный момент
    87'
    Вейналдум получает возможность для удара метров с 22, однако мяч по уходящей траектории пролетает чуть правее створа!
  • 86'
    Неудачной получается подача Залевски с левого фланга, мяч улетает за ворота Бейло.
  • 85'
    Пайшао на всех парах рвался к штрафной площади "Ромы", однако там его встретили сразу два соперника.
  • Замена
    84'
    Мехмет Челик появляется на поле вместо Леонардо Спинаццолы.
  • 83'
    Безадресным получается заброс на правый фланг в исполнении римлян, спокойно защитники "Фейеноорда" сопровождают мяч за пределы поля.
  • Замена
    82'
    Маркос Лопес появляется на поле вместо Сантьяго Хименеса, все слоты под замены Арне Слот потратил.
  • Фол, нарушение
    81'
    Матич срывает забег Кекчю в центральном круге, однако карточки серб избежал. Пока без предупреждений обходится "Рома" сегодня.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 80'
      Данило протащил мяч по центральной зоне и пробил по воротам метров с 25, однако в створ ворот бразилец не попал.
    • 79'
      Залевски вошел в штрафную со своего фланга и приложился по мячу с левой, однако снаряд угодил в Ганцко. Вторым темпом из-за пределов штрафной пробил Эль-Шаарави, но проблем у Бейло не возникло.
    • 78'
      Еще одна атака нидерландского клуба завершается обводящим ударом Пайшао с линии штрафной - Руй Патрисиу забирает мяч.
    • 77'
      Ответный выпад "Фейеноорда" завершается ударом капитана Кекчю с 18 метров - мяч прокатывается рядом со штангой.
    • Угловой
      76'
      Смоллинг после навеса с углового головой скидывает мяч вдоль ворот, но защитники снова выбили снаряд за лицевую. Со второй попытки Залевски закрутил мяч в створ, но Бейло отбил его подальше.
    • 75'
      Эль-Шаарави после передачи с фланга откатил мяч под удар Кристанте, но тот решил сделать еще один пас, который оказался лишним.
    • 73'
      Шиманьски на правом фланге уходит от фола Спинаццолы и простреливает во вратарскую, однако Руй Патрисиу мяч забирает.
    • 72'
      Периодически интересные моменты у "Ромы" возникают, но в завершающей стадии римляне сегодня выглядят слабовато.
    • Замена
      71'
      Алиреза Джаханбахш покидает поле, вместо него в игре Данило Перейра.
    • 70'
      Эль-Шаарави после прострела Спинаццолы с левого фланга остался абсолютно один в штрафной, однако удар у Стефана не получился, мяч прошел мимо створа.
    • Опасный момент
      68'
      Кекчю со штрафного с правого полуфланга пробивает в обвод "стенки" в направлении ближней "девятки", но мяч прошел рядом с целью!
    • 67'
      Джаханбахш из-за боковой на левом фланге отправляет мяч прямиком во вратарскую, где головой успешно сыграл Смоллинг.
    • 65'
      Справляются хозяева с навесом Залевски со штрафного, на подборе первым был Эль-Шаарави, но удар Стефана получился неточным.
    • Замена
      64'
      Уссама Идрисси уступает место на поле Игору Пайшао.
    • Опасный момент
      63'
      После навеса Залевски с углового Рожер пробил головой, опережая ошибшегося на выходе Бейло, мяч от головы Идрисси отскочил в перекладину, попал в линию и был выбит защитниками! Гола нет!
    • 62'
      Белотти после скидки Эль-Шаарави отмечается ударом с 20 метров в касание - мяч попадает в Гертрейду и уходит на угловой.
    • 61'
      Белотти входит в штрафную с левого края и в борьбе с двумя защитниками простреливает в центр, где наконечника снова не нашлось.
    • 60'
      Полчаса остается играть в Роттердаме, пока не по сценарию "Ромы" проходит встреча, но через неделю будет ответная игра в Риме. А победитель этой пары сыграет в полуфинале либо с "Байером", либо с бельгийским "Унионом".
    • Угловой
      59'
      Залевски исполнил подачу с углового с правого фланга, снова Кристанте был близок к тому, чтобы пробить по воротам, но Бейло остался без работы.
    • Замена
      58'
      Андреа Белотти появляется на поле вместо Тэмми Абрахама.
    • 57'
      Проблемы с ключицей у Абрахама, судя по всему, еще одна вынужденная замена потребуется Моуринью.
    • Травма, повреждение
      56'
      Помощь врачей требуется Абрахаму, не может англичанин подняться с газона после столкновения с Ганцко в предыдущем моменте.
    • 55'
      Рвется в ответную атаку "Рома", Спинаццола подает в направлении Абрахама, которому мешает добраться до мяча Ганцко.
    • Описание гола
      54'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАТС ВИФФЕР!
      Идрисси вошел в штрафную с левого края и от лицевой исполнил передачу по диагонали назад, а Виффер с радиуса штрафной слёта нанес точный удар в угол с отскоком от газона!
    • 53'
      Кристанте после навеса с левого фланга пытался головой подправить мяч в дальний угол, однако круглый прошел рядом со штангой.
    • 52'
      Вейналдум входит в штрафную с левого края и остро простреливает во вратарскую, но партнеры к мячу не успели.
    • 50'
      Гертрейда исполняет чересчур сильный пас по флангу на Джаханбахша, иранец не успел сохранить мяч в поле.
    • Угловой
      49'
      Угловой в исполнении "Фейеноорда" снова был разыгран, в итоге ничего серьезного хозяева не создали, а затем Идрисси едва не привез контратаку на свои ворота.
    • 49'
      Идрисси смещается с левого фланга к радиусу штрафной и пробивает по воротам - мяч цепляет ногу Манчини и проходит рядом со штангой.
    • Угловой
      48'
      Угловой с правого фланга подает Шиманьски, Траунер попытался пробить головой, но на пути мяча возник Рожер.
    • 48'
      Классная комбинация проходит у хозяев на левом фланге, Хартман с края штрафной исполняет острейший прострел, который замкнуть оказалось некому.
    • Угловой
      47'
      Угловой на левом фланге хозяева поля разыграли, однако затем Кекчю навесил слишком высоко.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Воспитанник "Фейеноорда" Джорджиньо Вейналдум появляется на поле вместо Лоренцо Пеллегрини.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Виффер получает мяч на правом фланге и простреливает во вратарскую, однако Руй Патрисиу забирает снаряд в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      Хосе Санчес добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • Фол, нарушение
      44'
      Позиционно продолжали футболисты "Ромы" атаковать, но ничего не добились, а Манчини быстро срывает возможную контратаку соперника.
    • Не забитый пенальти
      43'
      Не забивает пенальти Пеллегрини! Пробивает капитан "Ромы" в левый от себя угол, однако штанга спасает ворота хозяев!
    • Пенальти!
      42'
      Пенальти в ворота "Фейеноорда"! После навеса Пеллегрини с углового Виффер сыграл рукой, на что и реагирует испанский арбитр!
    • Видеоповтор
      41'
      ВАР проверил предыдущий эпизод на предмет возможной игры у Траунера, но в итоге игру можно продолжать.
    • 40'
      Здорово римляне выбрались из-под прессинга соперника через левый фланг, Спинаццола вошел в штрафную, после серии обманных движений Леонардо исполнил подачу на дальнюю штангу, Эль-Шаарави выиграл верховую борьбу, а Траунер выбивает мяч на угловой.
    • 39'
      Шиманьски после передачи Хартмана подрабатывает под левую, однако с 18 метров немного не попадает в левый от себя угол.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хименес у чужой штрафной втыкается в Рожера, претензии защитника "Ромы" на карточку для соперника арбитр оставляет без внимания.
    • 37'
      Штрафной в исполнении "Ромы" получается неудачным, Пеллегрини не смог поднять на нужную высоту и перебить первого же соперника.
    • Желтая карточка
      36'
      Шиманьски получает предупреждение за фол против Эл-Шаарави на своей половине поля.
    • Фол, нарушение
      35'
      Виффер на чужой половине втыкается в Пеллегрини, надо полузащитнику "Фейеноорда" действовать аккуратнее во избежание второго предупреждения.
    • 34'
      Снова отрезок остается за "Фейеноордом", долго контролировали мяч хозяева поля, однако Джаханбахш не смог сохранить снаряд в поле.
    • 32'
      Гертрейда врывается в штрафную с правого края, добирается до центра и пробивает с 14 метров, но не попадает в дальний угол.
    • 30'
      Кекчю на фланге довольно жестко врезается в Залевски, отправляя поляка за пределы поля, однако нарушения Хосе Санчес не фиксирует.
    • 29'
      Быстрая атака удается Шиманьски, после отличной передачи Кекчю бывший динамовец протащил мяч по центру, однако удар поляка получился слабым и неточным.
    • 28'
      Еще один шанс мог появиться у Эль-Шаарави, однако немного Стефан не дотянулся до верхового мяча после навеса с правого фланга.
    • Офсайд
      27'
      Сразу же опасный момент создает Эль-Шаарави, после передачи Спинаццолы Стефан эффектно обработал мяч и пробил по дуге, но немного перебросил перекладину. Правда, тут был зафиксирован офсайд.
    • Замена
      26'
      Стефан Эль-Шаарави выходит на поле вместо Пауло Дибалы.
    • Травма, повреждение
      24'
      Дибала получает какое-то повреждение, готовится срочная вынужденная замена в составе "Ромы".
    • 23'
      57 процентов игрового времени мячом владеет "Фейеноорд" по итогам первой половины первого тайма, по 3 удара нанесли команды, всего один удар в створ в активе "Ромы".
    • 22'
      После навеса Шиманьски с углового Кристанте выбил мяч, Идрисси пробил в касание с подбора, но эту попытку заблокировал Рожер.
    • 21'
      Наш старый знакомый Шиманьски исполняет подачу с левого фланга, мяч попадает в Манчини и уходит за лицевую линию.
    • 20'
      Дибала со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, но направляет мяч и над перекладиной.
    • 19'
      Очень долго готовится штрафной в исполнении "Ромы", мяч установлен правее центра, но совсем недалеко от линии штрафной площади.
    • Желтая карточка
      18'
      Первая желтая карточка у нас, Виффер получает предупреждение за жесткий фол против Дибалы около своей штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      16'
      Обменялись команды фолами на чужой половине поля, сначала был неправ Джахагбахш, а потом нарушителем оказался уже Абрахам.
    • 14'
      Напомним, что 8 лет назад команды встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы, в Риме команды сыграли 1:1, а в Роттердаме итальянцы взяли верх - 1:2.
    • 13'
      Довольно долго владели хозяева мячом, прострел Джаханбахша защитники прервали, а попытку дальнего удара Хартмана заблокировал Манчини.
    • 12'
      Постепенно инициатива переходит к "Роме", не только вторым номером сегодня собирается действовать команда Жозе Моуринью.
    • 10'
      Смоллинг подключился к атаке "Ромы" и после "стенки" с Дибалой попытался пробить по воротам, однако под мяч бросился Траунер.
    • 9'
      В прошлом раунде "Фейеноорд" учинил разгром "Шахтёру", после гостевой ничьей случилась уверенная победа 7:1 на "Де Кёйп". "Рома" же в более прагматичном стиле прошла "Реал Сосьедад" - 2:0 и 0:0.
    • 8'
      Кристанте после навеса со штрафного в исполнении Пеллегрини пробил головой в створ ворот - Бейло на месте.
    • Фол, нарушение
      7'
      Абрахам смело пошел на двоих соперников на правом фланге атаки и заработал для "Ромы" стандартное положение после фола Ганцко.
    • 6'
      Спинаццола получил мяч на левом фланге, но войти в штрафную ему не позволил Гертрейда. Ответный выпад хозяев Рожер останавливает без нарушения правил.
    • 5'
      Поинтереснее и понаглее действует "Фейеноорд" на старте встречи, "Рома" занимает выжидательную позицию, рассчитывая на ошибки соперника.
    • 4'
      Интересно, что в следующем сезоне команды вполне могут встретиться уже в Лиге чемпионов - "Рома" после двух побед кряду вышла на третье место в Серии А, а у "Фейеноорда" 8-очковый перевес над "Аяксом" и ПСВ за 6 туров до конца Эредивизие.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой зарабатывает нидерландский клуб, Кекчю с левого фланга исполнил подачу в штрафную, где верховую борьбу выиграл Матич.
    • 2'
      Напомним, что команды в прошлом сезоне встречались в решающем матче Лиги конференций, Жозе Моуринью со своей командой взял трофей благодаря голу уже покинувшего "Рому" Дзаньоло.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фейеноорд 1:0 Рома

    Исход игры
    Фейеноорд
    41.3% (71)
    Ничья
    32.6% (56)
    Рома
    26.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (57)
    Меньше
    54.76% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    79.37% (100)
    Нет
    20.63% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (43)
    2:1 Фейеноорд
    19.2% (33)
    1:2 Рома
    8.1% (14)
    1:0 Фейеноорд
    5.2% (9)
    0:1 Рома
    5.2% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (7)
    2:0 Фейеноорд
    2.3% (4)
    0:2 Рома
    1.7% (3)
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