Стадион: Де Кёйп.
История личных встреч
Фейеноорд
Рома
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|0.63
|Идрисси Уссама
|3
|0.38
|Кекчю Оркун
|3 (2)
|0.38
|Джаханбахш Алиреза
|3
|0.38
|Ганцко Давид
|2
|0.25
|Перейра Данило II
|2
|0.25
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.13
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0.13
|Тимбер Квинтен
|1
|0.13
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (2)
|0.3
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.3
|Белотти Андреа
|3
|0.3
|Абрахам Тэмми
|1
|0.1
|Дзаньоло Николо
|1
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.1
|Шомуродов Элдор
|1
|0.1
|Кумбулла Мараш
|1
|0.1
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
2
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
10
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Рома
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
53
55
26
28
26
26
26
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|5 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Фейеноорд - Рома
Исход игры
Фейеноорд
36.5% (19)
Ничья
34.6% (18)
Рома
28.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (15)
2:1 Фейеноорд
25% (13)
1:2 Рома
13.5% (7)
1:0 Фейеноорд
7.7% (4)
0:1 Рома
7.7% (4)
2:2 Ничья
5.8% (3)
0:2 Рома
3.8% (2)
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