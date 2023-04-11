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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Фейеноорд
 
Позже
Рома
Прогнозы 52
Фейеноорд 36.5% (19)
X 34.6% (18)
Рома 28.8% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Рома
3.45
3.34
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фейеноорд
Рома

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
1:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 5 (1) 0.63
Идрисси Уссама 3 0.38
Кекчю Оркун 3 (2) 0.38
Джаханбахш Алиреза 3 0.38
Ганцко Давид 2 0.25
Перейра Данило II 2 0.25
Шиманьски Себастьян 1 0.13
Бульяуде Эсекиэль 1 0.13
Тимбер Квинтен 1 0.13
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Виффер Матс 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Пайшао Игор 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.3
Дибала Пауло 3 (1) 0.3
Белотти Андреа 3 0.3
Абрахам Тэмми 1 0.1
Дзаньоло Николо 1 0.1
Эль-Шаарави Стефан 1 0.1
Шомуродов Элдор 1 0.1
Кумбулла Мараш 1 0.1
Спинаццола Леонардо 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Виффер Матс 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
10
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Рома
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3
2
2
3.5
2
2
4.5
2
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
3
1.5
5
5
2
6
2.5
2
8
2
6
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Рома
0 Ювентус
0 Спортинг Л
0 Манчестер Юнайтед
0 Севилья
0 Байер Л
0 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 5 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 52
    Фейеноорд 36.5% (19)
    X 34.6% (18)
    Рома 28.8% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Рома
    3.45
    3.34
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Рома

    Исход игры
    Фейеноорд
    36.5% (19)
    Ничья
    34.6% (18)
    Рома
    28.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    2:1 Фейеноорд
    25% (13)
    1:2 Рома
    13.5% (7)
    1:0 Фейеноорд
    7.7% (4)
    0:1 Рома
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    0:2 Рома
    3.8% (2)
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    Фейеноорд
    Рома
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