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Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Унион Сент-Жиллуаз
Прогнозы 49
Байер Л 89.8% (44)
X 4.1% (2)
Унион Сент-Жиллуаз 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
1.61
4.40
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 0.5
Диаби Мусса 2 0.5
Адли Амин 2 0.5
Тапсоба Эдмон 1 0.25
Демирбай Керем 1 0.25
Паласиос Эсекиэль 1 0.25
Гложек Адам 0 0
Фримпонг Жереми 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 0.63
Теума Тедди 3 0.38
Амани Жан 2 0.25
Нильссон Хокан 2 0.25
Лапуссен Лоик 1 0.13
Бёрджесс Кристиан 1 0.13
Вертессен Йорбе 1 0.13
Ванзейр Данте 1 0.13
Линен Сенне 1 0.13
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Линен Сенне 2 0
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Саймон Адингра 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
9
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
40%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2
Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
4
4
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Рома
0 Ювентус
0 Спортинг Л
0 Манчестер Юнайтед
0 Севилья
0 Байер Л
0 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 5 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Байер Л 89.8% (44)
    X 4.1% (2)
    Унион Сент-Жиллуаз 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Унион Сент-Жиллуаз
    1.61
    4.40
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Байер Л
    88% (44)
    Ничья
    6% (3)
    Унион Сент-Жиллуаз
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    38% (19)
    2:1 Байер Л
    26% (13)
    1:0 Байер Л
    8% (4)
    3:0 Байер Л
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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    Байер Л
    Унион Сент-Жиллуаз
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