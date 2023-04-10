Стадион: БайАрена.
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Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|2
|0.5
|Диаби Мусса
|2
|0.5
|Адли Амин
|2
|0.5
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.25
|Демирбай Керем
|1
|0.25
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.25
|Гложек Адам
|0
|0
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5
|0.63
|Теума Тедди
|3
|0.38
|Амани Жан
|2
|0.25
|Нильссон Хокан
|2
|0.25
|Лапуссен Лоик
|1
|0.13
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.13
|Вертессен Йорбе
|1
|0.13
|Ванзейр Данте
|1
|0.13
|Линен Сенне
|1
|0.13
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Родригес Хосе
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
9
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
40%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2
Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0
Результаты матчей
Байер Л
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
44
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|5 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогнозы на матч Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Байер Л
88% (44)
Ничья
6% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
44.68% (21)
Нет
55.32% (26)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
38% (19)
2:1 Байер Л
26% (13)
1:0 Байер Л
8% (4)
3:0 Байер Л
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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