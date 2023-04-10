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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 66
Милан 42.4% (28)
X 22.7% (15)
Наполи 34.8% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Наполи
2.95
3.54
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Наполи

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.12
1.56

Среднее время на гол

80
57

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.48
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (2) 0.5
Салемакерс Алексис 2 0.25
Леау Рафаэл 1 0.13
Крунич Раде 1 0.13
Диас Браим 1 0.13
Габбия Маттео 1 0.13
Мессиас Жуниор 1 0.13
Побега Томмазо 1 0.13
Тонали Сандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 0.5
Зелиньски Пётр 4 (2) 0.5
Симеоне Джованни 4 0.5
Осимхен Виктор 4 0.5
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.25
Ди Лоренцо Джованни 2 0.25
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.13
Лосано Ирвинг 1 0.13
Н'Домбеле Тангай 1 0.13
Политано Маттео 1 (1) 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Оливера Матиас 0 0
Руй Мариу 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Тиав Малик 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 2 0
Политано Маттео 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Руй Мариу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Лучано Спаллетти 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
14
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
6
24%
31-45
5
42%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1
Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1
Наполи
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3

Результаты матчей

Милан
Наполи

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
7
1
3
5
2.5
6
2
2
6
3.5
3
5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
0 Интер Милан
0 Милан
0 Наполи
0 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Бенфика Мариу Жоау 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 66
    Милан 42.4% (28)
    X 22.7% (15)
    Наполи 34.8% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.95
    3.54
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    41.8% (28)
    Ничья
    23.9% (16)
    Наполи
    34.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (40)
    Меньше
    29.82% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (51)
    Нет
    10.53% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    28.4% (19)
    1:2 Наполи
    23.9% (16)
    1:1 Ничья
    17.9% (12)
    1:0 Милан
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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