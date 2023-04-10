Стадион: Сан-Сиро.
История личных встреч
Милан
Наполи
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
33 матча
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.12
1.56
Среднее время на гол
80
57
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.48
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (2)
|0.5
|Салемакерс Алексис
|2
|0.25
|Леау Рафаэл
|1
|0.13
|Крунич Раде
|1
|0.13
|Диас Браим
|1
|0.13
|Габбия Маттео
|1
|0.13
|Мессиас Жуниор
|1
|0.13
|Побега Томмазо
|1
|0.13
|Тонали Сандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Распадори Джакомо
|4
|0.5
|Зелиньски Пётр
|4 (2)
|0.5
|Симеоне Джованни
|4
|0.5
|Осимхен Виктор
|4
|0.5
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|0.25
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.25
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.13
|Лосано Ирвинг
|1
|0.13
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.13
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.13
|Эстигор Лео
|1
|0.13
|Оливера Матиас
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Результаты матчей
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
14
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
6
24%
31-45
5
42%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1
Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1
Наполи
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0
Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Результаты матчей
Милан
Наполи
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
71
35
62
26
35
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
41.8% (28)
Ничья
23.9% (16)
Наполи
34.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (40)
Меньше
29.82% (17)
Обе команды забьют
Да
89.47% (51)
Нет
10.53% (6)
Популярный счёт
2:1 Милан
28.4% (19)
1:2 Наполи
23.9% (16)
1:1 Ничья
17.9% (12)
1:0 Милан
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!