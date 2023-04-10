Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Челси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.75
|Родриго
|3 (2)
|0.38
|Бензема Карим
|3
|0.38
|Вальверде Федерико
|2
|0.25
|Асенсио Марко
|2
|0.25
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.25
|Азар Эден
|1
|0.13
|Рюдигер Антонио
|1
|0.13
|Милитао Эдер
|1
|0.13
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.38
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.25
|Хаверц Кай
|2 (1)
|0.25
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|Ковачич Матео
|1
|0.13
|Закария Денис
|1
|0.13
|Фофана Уэсли
|1
|0.13
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.13
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Аррисабалага Кепа
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Джеймс Рис II
|2
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
8
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Челси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
5
42%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
5
24%
3
25%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2
Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Челси
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
17
26
26
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси
Исход игры
Реал Мадрид
81.4% (57)
Ничья
8.6% (6)
Челси
10% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (29)
Меньше
46.3% (25)
Обе команды забьют
Да
48.15% (26)
Нет
51.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
24.3% (17)
2:1 Реал Мадрид
20% (14)
3:1 Реал Мадрид
10% (7)
1:0 Реал Мадрид
8.6% (6)
3:0 Реал Мадрид
5.7% (4)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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