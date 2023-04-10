  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Челси
Прогнозы 70
Реал Мадрид 81.4% (57)
X 8.6% (6)
Челси 10% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Челси
5.30
4.02
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Челси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.75
Родриго 3 (2) 0.38
Бензема Карим 3 0.38
Вальверде Федерико 2 0.25
Асенсио Марко 2 0.25
Модрич Лука 2 (1) 0.25
Азар Эден 1 0.13
Рюдигер Антонио 1 0.13
Милитао Эдер 1 0.13
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.38
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.25
Хаверц Кай 2 (1) 0.25
Джеймс Рис II 1 0.13
Ковачич Матео 1 0.13
Закария Денис 1 0.13
Фофана Уэсли 1 0.13
Жоржиньо II 1 (1) 0.13
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Аррисабалага Кепа 2 0
Галлахер Конор 2 0
Джеймс Рис II 2 0
Ковачич Матео 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Томас Тухель 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
8
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Челси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
5
42%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
5
24%
3
25%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2
Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Челси

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
2
6
4.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
0 Интер Милан
0 Милан
0 Наполи
0 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Бенфика Мариу Жоау 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 70
    Реал Мадрид 81.4% (57)
    X 8.6% (6)
    Челси 10% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Челси
    5.30
    4.02
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси

    Исход игры
    Реал Мадрид
    81.4% (57)
    Ничья
    8.6% (6)
    Челси
    10% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (26)
    Нет
    51.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    24.3% (17)
    2:1 Реал Мадрид
    20% (14)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    8.6% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    5.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     