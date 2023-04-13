ОРБАН! Супер акробатический момент создал сам для себя игрок! Орбан принял мяч спиной к воротам соперника и нанёс удар ножницами, мяч полетел в переклаину!

Замена в составе команды "Гент". Гифт Орбан уходит с поля и его заменит Тарик Тиссаудали.

Очень жарко сейчас было у ворот команды "Вест Хэм". "Гент" организовал длительный и наряжённый момент в чужой штрафной, последовало несколько ударов по воротам, но защитники заблокировали все попытки.

Игроки команды "Гент" вышли два в два, Тиссаудали нанёс удар в касание по воротам после передачи от своего соперника уже в штрафной площади, но его удар получился сильно неточным.

Полыхает напряжение в конце матча! Цоуфал получает жёлтую карточку за неспортивное поведение, игрок был не согласен с решением арбитра по поводу фола на ворота "Вест Хэма".

Сидиропулос добавил к основному времени матча - 3 минуты.

Кейперс нарушает правила в момент верхового единоборства в центральной части поля. Пострадал - Джонсон, получив от своего соперника толчок в спину.

Орбан нарушает правила в центральной части поля против Эмерсона. Главный судья зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу команды гостей.

Пёнтковски влетел двумя ногами в своего оппонента на фланге поля. Бенрахма на паузе пытался обыграть соперника но не смог увернуться от его подката. Главный судья показал провинившемуся жёлтую карточку.

Замена в составе команды "Вест Хэм". Флинн Даунс уходит с поля и его заменит Лукас Пакета.

Опасный момент! Боуэн получил передачу из глубины поля на линии штрафной, игрок оторвался от защитника и вышел один на один с голкипером, но удар по воротам в дальний угол оказался неточным.

Пакета нарушил правила в момент борьбы за верховой мяч. Пострадал - Вадис Одиджа-Офоэ, упав на газон в центральной части поля.

Успокоилась игра с выходом новых футболистов на поле. Игроки перекатывают мяч в центральной части поля в ожидании ошибок соперника.

Орбан сегодня очень старается показать себя, но ему пока это сделать не удаётся, игрок в очередной раз наносит сильно неточный удар издали.

Орбан получил небольшое повреждение в игровом моменте в единоборстве с защитником. Медицинская помощь не потребовалась, игрок разбегался и продолжил игру.

Ингз нарушил правила на чужой половине поля, нападающий команды гостей ударил по ногам защитника Пёнтковски в момент потери контроля мяча.

Алессио снова фиерит у чужой штрафной, на этот раз игрок отдавал передачу с правого фланга поля, где Орбан в касание пробил сходу в ближний угол, но оказался неточен.

Замена в составе команды "Вест Хэм". Дэнни Ингз уходит с поля и его заменит Майкл Антонио.

Замена в составе команды "Вест Хэм". Мануэль Лансини уходит с поля и его заменит Саид Бенрахма.

"Гент" сейчас находиться в заведённом состоянии и продолжает наращивать свой темп, организовывая острые атаки одну за другой!

Команда "Гент" отвечает сопернику своими заменами. Фофанан Малик уходит с поля и его заменит Матиссе Самоис.

Замена в составе команды "Гент". Джордан Торунарига уходит с поля и его заменит Нурио Фортуна.

Процент владения мячом у команд уже примерно равный. Игра началась на встречных скоростях, с большим стремлением выйти вперёд! "Гент": 55%, "Вест Хэм": 45%.

Замена в составе команды "Гент". Хон Хён-Сок уходит с поля и его заменит Вадис Одиджа-Офоэ.

Второй тайм начался! Посмотрим, чем порадуют нас футболисты на втором отрезке матча!

В перерыве не было сделано замен у обеих команд. Футболисты продолжают играть в прежних составах не меняя свою тактику в этом матче.

Жульен получает жёлтую карточку за грубый фол на своей половине поля. Даунс пострадал в момент попытки соперника отобрать мяч.

Торунарига разрядил обстановку после атаки соперника с штрафного стандарта, игрок выбил мяч после заброса в штрафную площадь.

Ингз получил небольшое повреждение и ему требуется медицинская помощь. Игрок столкнулся в штрафной площади соперника с защитником.

Спокойный темп игры выдерживают команды на старте второго тайма. Игроки неспешно перекатывают мяч, не форсируя событий.

"Гент" контролирует мяч в центральной части поля, игроки пытаются найти конструктивные действия, но пока у них это сделать не получается.

"Вест Хэм" действует исключительно на контратаках, прижимаясь к своим воротам. В то время, когда у хозяев практически ничего не получается в своей позиционной атаке.

Ареола выходит из ворот и надёжно забирает мяч в руки после длинной диагональной безадресной передачи футболиста "Гента" из глубины поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кейперс! Хозяева всё-таки распечатали ворота своего соперника, забив супер важный мяч в сетку ворот! Кейперс забил мяч в ворота после проникающего паса в штрафную площадь от Алессио!

Офсайд в нашей игре. Орбан получил передачу из глубины поля на ход к чужой штрафной, но игрок оказался в положении "вне игры" и продолжить атаку ему уже было нельзя.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! "Гент" уступает команде "Вест Хэм" со счётом 0:1 после первого тайма!

45' Начался небольшой дождь на стадионе, скорей "грибной", совсем немного моросящий. Посмотрим как сложиться второй тайм, вероятнее дождь усилиться.

45' После видео повтора арбитр подтвердил своё решение по голу команды "Вест Хэма". Гол засчитан, теперь будем ожидать ответных действий от команды "Гент".

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Ингз!

Боуэн на правом фланге поля выполнил прострел в центральную часть штрафной, где Ингз уже был очень близко к воротам, игрок без труда переправил мяч в сетку ворот.

45' К основному времени первого тайма добавлено шесть минут!

44' Много остановок под конец первого тайма в нашем матче. Команды демонстрируют рванный темп игры, без конкретных действий у ворот соперника.

43' Боуэн выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля, мяч полетел на ближнюю штангу, где началась напряжённая борьба за мяч, которую выиграли футболисты команды хозяев.

41' Орбан нарушает правила против Ареолы в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу гостевой команды.

40' Гол забивают футболисты команды "Вест Хэма" после подачи с углового стандарта, мяч полетел в руки голкипера, где началась борьба за мяч между Агердом и Руфа, но после видео повтора гол отменили по причине: игра рукой в исполнении нападающего.

38' Хозяева проводят хороший отрезок матча, играя исключительно на чужой половине поля. Кейперс наносил удар по воротам, но защитник заблокировал попытку уже в штрафной площади!

37' "Гент" выполняет очередной угловой стандарт. Кумс на левом фланге поля выполнил подачу в центральную часть поля, Пёнтковски удачно подстроился под передачу головой, но мяч полетел мимо ворот.

35' Жёлтая карточка показана игроку команды гостей. Огбонна совершил фол в центральной части поля. Главный судья наказал игрока карточкой за срыв потенциально опасной атаки.

34' Огбонна вернулся на поле, специалисты оказали необходимую помощь игроку и смогли его поставить на ноги. Тем временем Окуму нарушил правила против Ингса в центральной части поля.

32' Пауза в игре затянулась. Стоит отметить, что на арене "Геламко" проданы все билеты на этот матч. Сегодня около 20 000 болельщиков создают фантастическую футбольную атмосферу!

31' Игра продолжалась, игрок команды гостей - Окуму вернулся на поле, а тем временем Огбонна столкнулся со своим соперником, получив небольшое повреждение, в момент приземления на газон после верхового единоборства.

29' Пауза в игре образовалась из-за небольшого повреждения Окуму, игрок получил по ногам в игровом моменте и теперь ожидает помощи от медицинского персонала.

27' "Вест Хэм" пока не может ответить своему сопернику и продолжает не форсировать события. Гости катают мяч в центральной части поля без конструктивных действий.

26' Хозяева продолжают давить на ворота соперника, Жульен наносил удар издали после передачи из правой зоны атаки, мяч полетел точно в руки голкипера.

24' Первая жёлтая карточка в нашей игре. Даунс грубо нарушил правила против своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч в центральной части поля.

23' Большое количество угловых стандартов выполняет команда хозяев. Гости полностью отдали инициативу сопернику и сейчас проводят отрезок вторым номером.

22' Не получилось хорошо исполнить стандартное положение у команды "Гента". Орбан прямым ударом пытался забить гол, но мяч попал в стенку.

21' Даунс нарушил правила на своей половине поля, не дав сопернику продолжить контратаку, пострадал Хён-Сок, заработав перспективный стандартный удар.

19' Райс выполнил прекрасную передачу в штрафную площадь из центральной зоны, на дальней штанги немного росту не хватило Буэну для того чтобы забить мяч в сетку.

18' Кумс выполнил очередной стандарт с углового стандарта, на этот раз мяч отправился с левого фланга поля, Торунарига откликнулся на передачу головой, но мяч пролетел немного неточно.

16' Не согласованно сейчас сыграли защитники команды гостей. "Вест Хэм" вынужденно выбивает мяч на угловой стандарт, находясь под сильным прессингом.

15' "Гент" демонстрирует отличный контроль мяча, постоянно владея инициативой, но пока без острых моментов, однако стандарты у ворот Ареолы можно постоянно сейчас наблюдать.

13' Первый удар в створ ворот нанесли хозяева поля. Жульен улучшив себе позицию выполнил дальний удар с 30-ти метров. Ареола поймал мяч удачно сгруппировавшись.

12' Подхватили хозяева второй темп атаки на ворота соперника, Жюльен наносил удар после удачного подбора, но мяч заблокировал защитник на ранней стадии полёта.

10' Хозяева заработали право на угловой стандарт на правом фланге поля. Кумс выполнил подачу в центральную часть штрафной, где защитник отлично сыграл в перехвате, отбив мяч головой.

9' Кумс толкнул руками в спину Райса в момент приёма мяча в центральной части поля. Главный судья зафиксировал штрафной в пользу гостевой команды.

8' Матч проходит в городе Гент, где сегодня очень комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды: переменная облачность + 13 градусов.

6' Хозяева пытаются построить позиционную атаку, но выполнить конструктивные действия им не позволяют, очередной заброс в штрафную оказался лёгкой добычей для вратаря.

5' Подача со штрафного стандарта у футболистов "Вест Хэма" не получилась, защитник легко снял верх и разрядил обстановку у своих ворот.

4' Первый фол в нашей игре зафиксирован со стороны игрока команды хозяев. Кумс поставил подножку своему оппоненту на своей половине поля.

2' Хозяева сегодня играют в синих футболках, а гостям выдан комплект белой формы. На первых порах игры хороший контроль мяча показывает команда "Гент", но пока без обостряющих действий.