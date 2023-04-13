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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
Гент
1:1
Второй тайм: 90+'
Вест Хэм
0'
23' Желтая карточка
Даунс Флинн
34' Желтая карточка
Огбонна Анджело
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Агер Наиф
0:1
45' Гол
Ингс Дэнни
47' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:1
57' Гол
Кейперс Уго
73' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
87' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
Гент - Вест Хэм. 0:1. Гол Дэнни ...

Ход матча

23'
 
Даунс Флинн
34'
 
Огбонна Анджело
40'
 
Агер Наиф
45'
0:1
Ингс Дэнни
(Боуэн Джаррод)
47'
Де Сар Жюльен
 
57'
Кейперс Уго
(Кастро-Монтес Алессио)
1:1
60'
 
Антонио Майкл
Ингс Дэнни
61'
 
Бенрахма Саид
Лансини Мануэль
64'
Вадис Оджиджа-Офоэ
Хон Хён-Сок
 
65'
Самуаз Матисс
Фофанан Малик
 
65'
Фортуна Нуриу
Торунарига Джордан
 
73'
Пёнтковски Камиль
 
74'
 
Пакета Лукас
Даунс Флинн
83'
Тиссудали Тарик
Орбан Гифт
 
87'
 
Цоуфал Владимир
88'
 
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 142
Гент 18.3% (26)
X 29.6% (42)
Вест Хэм 52.1% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Вест Хэм
5.90
3.37
5.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
23
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
13
Ареола
Альфонс
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
27
Агер
Наиф
5
Цоуфал
Владимир
12
Даунс
Флинн
41
Райс
Деклан
10
Лансини
Мануэль
33
Эмерсон
Палмиери
20
Боуэн
Джаррод
18
Ингс
Дэнни
Гент
3-5-2
Вест Хэм
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 5 0.45
Кейперс Уго 5 (1) 0.45
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.18
Хон Хён-Сок 1 0.09
Кумс Свен 1 0.09
Годо Бруно 1 0.09
Депуатр Лоран 1 0.09
Юльсагер Эндрю 1 0.09
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.45
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.45
Антонио Майкл 4 0.36
Бенрахма Саид 2 0.18
Форнальс Пабло 2 0.18
Лансини Мануэль 2 (2) 0.18
Соучек Томаш 1 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.09
Дивин Мубама 1 0.09
Ингс Дэнни 1 0.09
Доусон Крэйг 1 0.09
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0
Джонсон Бен 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 2 0
Марре Сулейман 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кумс Свен 1 0
Депуатр Лоран 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
13
Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
38%
6
25%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1

Результаты матчей

Гент
Вест Хэм

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гент
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
2
3
7
2.5
6
4
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
0 Гент
0 Вест Хэм
0 Лех
0 Фиорентина
0 Базель
0 Ницца
0 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Кейперс нарушает правила в момент верхового единоборства в центральной части поля. Пострадал - Джонсон, получив от своего соперника толчок в спину.
  • Дополнительное время
    90'
    Сидиропулос добавил к основному времени матча - 3 минуты.
  • Желтая карточка
    89'
    Полыхает напряжение в конце матча! Цоуфал получает жёлтую карточку за неспортивное поведение, игрок был не согласен с решением арбитра по поводу фола на ворота "Вест Хэма".
  • Опасный момент
    88'
    Игроки команды "Гент" вышли два в два, Тиссаудали нанёс удар в касание по воротам после передачи от своего соперника уже в штрафной площади, но его удар получился сильно неточным.
  • Опасный момент
    87'
    Очень жарко сейчас было у ворот команды "Вест Хэм". "Гент" организовал длительный и наряжённый момент в чужой штрафной, последовало несколько ударов по воротам, но защитники заблокировали все попытки.
  • Замена
    86'
    Замена в составе команды "Гент". Гифт Орбан уходит с поля и его заменит Тарик Тиссаудали.
  • Штанга
    85'
    ОРБАН! Супер акробатический момент создал сам для себя игрок! Орбан принял мяч спиной к воротам соперника и нанёс удар ножницами, мяч полетел в переклаину!
  • Травма, повреждение
    84'
    Орбан получил небольшое повреждение в игровом моменте в единоборстве с защитником. Медицинская помощь не потребовалась, игрок разбегался и продолжил игру.
  • 83'
    Орбан сегодня очень старается показать себя, но ему пока это сделать не удаётся, игрок в очередной раз наносит сильно неточный удар издали.
  • 81'
    Успокоилась игра с выходом новых футболистов на поле. Игроки перекатывают мяч в центральной части поля в ожидании ошибок соперника.
  • Фол, нарушение
    80'
    Пакета нарушил правила в момент борьбы за верховой мяч. Пострадал - Вадис Одиджа-Офоэ, упав на газон в центральной части поля.
  • Опасный момент
    78'
    Опасный момент! Боуэн получил передачу из глубины поля на линии штрафной, игрок оторвался от защитника и вышел один на один с голкипером, но удар по воротам в дальний угол оказался неточным.
  • Замена
    77'
    Замена в составе команды "Вест Хэм". Флинн Даунс уходит с поля и его заменит Лукас Пакета.
  • Желтая карточка
    75'
    Пёнтковски влетел двумя ногами в своего оппонента на фланге поля. Бенрахма на паузе пытался обыграть соперника но не смог увернуться от его подката. Главный судья показал провинившемуся жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    74'
    Орбан нарушает правила в центральной части поля против Эмерсона. Главный судья зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу команды гостей.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      "Гент" проводит хорошие атаки, постоянно оказывая напряжение голкиперу соперника. "Вест Хэм" отвечает сопернику отличным контролем на чужой половине поля.
    • Замена
      71'
      Замена в составе команды "Гент". Хон Хён-Сок уходит с поля и его заменит Вадис Одиджа-Офоэ.
    • 70'
      Процент владения мячом у команд уже примерно равный. Игра началась на встречных скоростях, с большим стремлением выйти вперёд! "Гент": 55%, "Вест Хэм": 45%.
    • Замена
      69'
      Замена в составе команды "Гент". Джордан Торунарига уходит с поля и его заменит Нурио Фортуна.
    • Замена
      68'
      Команда "Гент" отвечает сопернику своими заменами. Фофанан Малик уходит с поля и его заменит Матиссе Самоис.
    • 66'
      "Гент" сейчас находиться в заведённом состоянии и продолжает наращивать свой темп, организовывая острые атаки одну за другой!
    • Замена
      65'
      Замена в составе команды "Вест Хэм". Мануэль Лансини уходит с поля и его заменит Саид Бенрахма.
    • Замена
      64'
      Замена в составе команды "Вест Хэм". Дэнни Ингз уходит с поля и его заменит Майкл Антонио.
    • Опасный момент
      63'
      Алессио снова фиерит у чужой штрафной, на этот раз игрок отдавал передачу с правого фланга поля, где Орбан в касание пробил сходу в ближний угол, но оказался неточен.
    • Фол, нарушение
      61'
      Ингз нарушил правила на чужой половине поля, нападающий команды гостей ударил по ногам защитника Пёнтковски в момент потери контроля мяча.
    • Офсайд
      60'
      Офсайд в нашей игре. Орбан получил передачу из глубины поля на ход к чужой штрафной, но игрок оказался в положении "вне игры" и продолжить атаку ему уже было нельзя.
    • Описание гола
      58'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кейперс!
      Хозяева всё-таки распечатали ворота своего соперника, забив супер важный мяч в сетку ворот! Кейперс забил мяч в ворота после проникающего паса в штрафную площадь от Алессио!
    • 57'
      Ареола выходит из ворот и надёжно забирает мяч в руки после длинной диагональной безадресной передачи футболиста "Гента" из глубины поля. 
    • 56'
      "Вест Хэм" действует исключительно на контратаках, прижимаясь к своим воротам. В то время, когда у хозяев практически ничего не получается в своей позиционной атаке.
    • 54'
      "Гент" контролирует мяч в центральной части поля, игроки пытаются найти конструктивные действия, но пока у них это сделать не получается.
    • 53'
      Спокойный темп игры выдерживают команды на старте второго тайма. Игроки неспешно перекатывают мяч, не форсируя событий.
    • Травма, повреждение
      52'
      Ингз получил небольшое повреждение и ему требуется медицинская помощь. Игрок столкнулся в штрафной площади соперника с защитником.
    • 50'
      Торунарига разрядил обстановку после атаки соперника с штрафного стандарта, игрок выбил мяч после заброса в штрафную площадь.
    • Желтая карточка
      49'
      Жульен получает жёлтую карточку за грубый фол на своей половине поля. Даунс пострадал в момент попытки соперника отобрать мяч.
    • 47'
      В перерыве не было сделано замен у обеих команд. Футболисты продолжают играть в прежних составах не меняя свою тактику в этом матче.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Посмотрим, чем порадуют нас футболисты на втором отрезке матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв! "Гент" уступает команде "Вест Хэм" со счётом 0:1 после первого тайма!
    • Дождь
      45'
      Начался небольшой дождь на стадионе, скорей "грибной", совсем немного моросящий. Посмотрим как сложиться второй тайм, вероятнее дождь усилиться.
    • Видеоповтор
      45'
      После видео повтора арбитр подтвердил своё решение по голу команды "Вест Хэма". Гол засчитан, теперь будем ожидать ответных действий от команды "Гент".
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Ингз!
      Боуэн на правом фланге поля выполнил прострел в центральную часть штрафной, где Ингз уже был очень близко  к воротам, игрок без труда переправил мяч в сетку ворот.
    • Дополнительное время
      45'
      К основному времени первого тайма добавлено шесть минут!
    • 44'
      Много остановок под конец первого тайма в нашем матче. Команды демонстрируют рванный темп игры, без конкретных действий у ворот соперника.
    • Угловой
      43'
      Боуэн выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля, мяч полетел на ближнюю штангу, где началась напряжённая борьба за мяч, которую выиграли футболисты команды хозяев.
    • Фол, нарушение
      41'
      Орбан нарушает правила против Ареолы в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу гостевой команды.
    • Видеоповтор
      40'
      Гол забивают футболисты команды "Вест Хэма" после подачи с углового стандарта, мяч полетел в руки голкипера, где началась борьба за мяч между Агердом и Руфа, но после видео повтора гол отменили по причине: игра рукой в исполнении нападающего.
    • Опасный момент
      38'
      Хозяева проводят хороший отрезок матча, играя исключительно на чужой половине поля. Кейперс наносил удар по воротам, но защитник заблокировал попытку уже в штрафной площади!
    • Угловой
      37'
      "Гент" выполняет очередной угловой стандарт. Кумс на левом фланге поля выполнил подачу в центральную часть поля, Пёнтковски удачно подстроился под передачу головой, но мяч полетел мимо ворот.
    • Желтая карточка
      35'
      Жёлтая карточка показана игроку команды гостей. Огбонна совершил фол в центральной части поля. Главный судья наказал игрока карточкой за срыв потенциально опасной атаки.
    • 34'
      Огбонна вернулся на поле, специалисты оказали необходимую помощь игроку и смогли его поставить на ноги. Тем временем Окуму нарушил правила против Ингса в центральной части поля.
    • 32'
      Пауза в игре затянулась. Стоит отметить, что на арене "Геламко" проданы все билеты на этот матч. Сегодня около 20 000 болельщиков создают фантастическую футбольную атмосферу!
    • Травма, повреждение
      31'
      Игра продолжалась, игрок команды гостей - Окуму вернулся на поле, а тем временем Огбонна столкнулся со своим соперником, получив небольшое повреждение, в момент приземления на газон после верхового единоборства.
    • Травма, повреждение
      29'
      Пауза в игре образовалась из-за небольшого повреждения Окуму, игрок получил по ногам в игровом моменте и теперь ожидает помощи от медицинского персонала.
    • 27'
      "Вест Хэм" пока не может ответить своему сопернику и продолжает не форсировать события. Гости катают мяч в центральной части поля без конструктивных действий.
    • 26'
      Хозяева продолжают давить на ворота соперника, Жульен наносил удар издали после передачи из правой зоны атаки, мяч полетел точно в руки голкипера.
    • Желтая карточка
      24'
      Первая жёлтая карточка в нашей игре. Даунс грубо нарушил правила против своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч в центральной части поля.
    • 23'
      Большое количество угловых стандартов выполняет команда хозяев. Гости полностью отдали инициативу сопернику и сейчас проводят отрезок вторым номером.
    • 22'
      Не получилось хорошо исполнить стандартное положение у команды "Гента". Орбан прямым ударом пытался забить гол, но мяч попал в стенку.
    • Фол, нарушение
      21'
      Даунс нарушил правила на своей половине поля, не дав сопернику продолжить контратаку, пострадал Хён-Сок, заработав перспективный стандартный удар.
    • 19'
      Райс выполнил прекрасную передачу в штрафную площадь из центральной зоны, на дальней штанги немного росту не хватило Буэну для того чтобы забить мяч в сетку.
    • Угловой
      18'
      Кумс выполнил очередной стандарт с углового стандарта, на этот раз мяч отправился с левого фланга поля, Торунарига откликнулся на передачу головой, но мяч пролетел немного неточно.
    • 16'
      Не согласованно сейчас сыграли защитники команды гостей. "Вест Хэм" вынужденно выбивает мяч на угловой стандарт, находясь под сильным прессингом.
    • 15'
      "Гент" демонстрирует отличный контроль мяча, постоянно владея инициативой, но пока без острых моментов, однако стандарты у ворот Ареолы можно постоянно сейчас наблюдать.
    • 13'
      Первый удар в створ ворот нанесли хозяева поля. Жульен улучшив себе позицию выполнил дальний удар с 30-ти метров. Ареола поймал мяч удачно сгруппировавшись. 
    • 12'
      Подхватили хозяева второй темп атаки на ворота соперника, Жюльен наносил удар после удачного подбора, но мяч заблокировал защитник на ранней стадии полёта.
    • Угловой
      10'
      Хозяева заработали право на угловой стандарт на правом фланге поля. Кумс выполнил подачу в центральную часть штрафной, где защитник отлично сыграл в перехвате, отбив мяч головой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Кумс толкнул руками в спину Райса в момент приёма мяча в центральной части поля. Главный судья зафиксировал штрафной в пользу гостевой команды.
    • 8'
      Матч проходит в городе Гент, где сегодня очень комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды: переменная облачность + 13 градусов.
    • 6'
      Хозяева пытаются построить позиционную атаку, но выполнить конструктивные действия им не позволяют, очередной заброс в штрафную оказался лёгкой добычей для вратаря.
    • 5'
      Подача со штрафного стандарта у футболистов "Вест Хэма" не получилась, защитник легко снял верх и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      4'
      Первый фол в нашей игре зафиксирован со стороны игрока команды хозяев. Кумс поставил подножку своему оппоненту на своей половине поля.
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в синих футболках, а гостям выдан комплект белой формы. На первых порах игры хороший контроль мяча показывает команда "Гент", но пока без обостряющих действий.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный судья - Сидиропулос Анастасиос озвучил стартовый свисток и игра началась. Поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 1:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Гент
    18.3% (26)
    Ничья
    29.6% (42)
    Вест Хэм
    52.1% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.17% (67)
    Меньше
    46.83% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.16% (101)
    Нет
    19.84% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    33.1% (47)
    1:1 Ничья
    24.6% (35)
    2:1 Гент
    9.2% (13)
    0:1 Вест Хэм
    9.2% (13)
    1:0 Гент
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:2 Вест Хэм
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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