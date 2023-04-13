Стадион: Геламко. Главный судья: Сидиропулос Анастасиос
0'
23' Желтая карточкаДаунс Флинн
34' Желтая карточкаОгбонна Анджело
40' Undefined phrase: football_event_Агер Наиф
0:1
45' ГолИнгс Дэнни
47' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:1
57' ГолКейперс Уго
73' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
87' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
34'
40'
45'
0:1
47'
57'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
27
Агер
Наиф
12
Даунс
Флинн
41
Райс
Деклан
18
Ингс
Дэнни
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|5
|0.45
|Кейперс Уго
|5 (1)
|0.45
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.18
|Хон Хён-Сок
|1
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Годо Бруно
|1
|0.09
|Депуатр Лоран
|1
|0.09
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.09
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.45
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.45
|Антонио Майкл
|4
|0.36
|Бенрахма Саид
|2
|0.18
|Форнальс Пабло
|2
|0.18
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.18
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.09
|Дивин Мубама
|1
|0.09
|Ингс Дэнни
|1
|0.09
|Доусон Крэйг
|1
|0.09
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Марре Сулейман
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Депуатр Лоран
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
13
Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
38%
6
25%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Результаты матчей
Гент
Вест Хэм
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гент
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
82
37
64
28
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 1:1 Вест Хэм
Исход игры
Гент
18.3% (26)
Ничья
29.6% (42)
Вест Хэм
52.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
53.17% (67)
Меньше
46.83% (59)
Обе команды забьют
Да
80.16% (101)
Нет
19.84% (25)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
33.1% (47)
1:1 Ничья
24.6% (35)
2:1 Гент
9.2% (13)
0:1 Вест Хэм
9.2% (13)
1:0 Гент
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Вест Хэм
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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