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Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Гент
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 53
Гент 18.9% (10)
X 34% (18)
Вест Хэм 47.2% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Вест Хэм
3.60
3.50
2.22
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 5 0.5
Кейперс Уго 4 (1) 0.4
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.1
Кумс Свен 1 0.1
Годо Бруно 1 0.1
Депуатр Лоран 1 0.1
Юльсагер Эндрю 1 0.1
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.5
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.5
Антонио Майкл 4 0.4
Бенрахма Саид 2 0.2
Форнальс Пабло 2 0.2
Лансини Мануэль 2 (2) 0.2
Соучек Томаш 1 0.1
Эмерсон Палмиери 1 0.1
Дивин Мубама 1 0.1
Доусон Крэйг 1 0.1
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Пакета Лукас 0 0
Райс Деклан 0 0
Джонсон Бен 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кумс Свен 1 0
Депуатр Лоран 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 3 0
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
13
Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
38%
6
25%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1

Результаты матчей

Гент
Вест Хэм

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гент
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
2
3
7
2.5
6
4
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
0 Гент
0 Вест Хэм
0 Лех
0 Фиорентина
0 Базель
0 Ницца
0 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 53
    Гент 18.9% (10)
    X 34% (18)
    Вест Хэм 47.2% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гент
    Ничья
    Вест Хэм
    3.60
    3.50
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гент - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Гент - Вест Хэм

    Исход игры
    Гент
    19.2% (10)
    Ничья
    32.7% (17)
    Вест Хэм
    48.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    25% (13)
    2:1 Гент
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    1:0 Гент
    5.8% (3)
    0:1 Вест Хэм
    5.8% (3)
    0:2 Вест Хэм
    3.8% (2)
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    Гент
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