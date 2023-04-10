Стадион: Геламко.
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|5
|0.5
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.4
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.1
|Кумс Свен
|1
|0.1
|Годо Бруно
|1
|0.1
|Депуатр Лоран
|1
|0.1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.1
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.5
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.5
|Антонио Майкл
|4
|0.4
|Бенрахма Саид
|2
|0.2
|Форнальс Пабло
|2
|0.2
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.2
|Соучек Томаш
|1
|0.1
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.1
|Дивин Мубама
|1
|0.1
|Доусон Крэйг
|1
|0.1
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Депуатр Лоран
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|3
|0
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
13
Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
38%
6
25%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1
Результаты матчей
Гент
Вест Хэм
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гент
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
82
37
64
28
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Гент - Вест Хэм
Исход игры
Гент
19.2% (10)
Ничья
32.7% (17)
Вест Хэм
48.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
80.39% (41)
Нет
19.61% (10)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
36.5% (19)
1:1 Ничья
25% (13)
2:1 Гент
9.6% (5)
2:2 Ничья
5.8% (3)
1:0 Гент
5.8% (3)
0:1 Вест Хэм
5.8% (3)
0:2 Вест Хэм
3.8% (2)
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