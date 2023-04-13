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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Лех
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 136
Лех 2.9% (4)
X 16.9% (23)
Фиорентина 80.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Фиорентина
5.70
3.90
1.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
16
Милич
Антонио
37
Шатка
Любомир
21
Скораш
Михал
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
5
Ребошу
Педру
11
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
77
Брекало
Йосип
9
Кабрал
Артур
22
Гонсалес
Николас
Лех
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Лех
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.5
Скораш Михал 7 0.44
Вельде Кристоффер 5 0.31
Мархвиньски Филип 3 0.19
Амарал Жоау 2 0.13
Перейра Жоэл III 1 0.06
Шимчак Филип 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Соуза Афонсу 1 0.06
Червински Алан 1 0.06
Милич Антонио 1 0.06
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 6 0.5
Кабрал Артур 6 0.5
Барак Антонин 4 0.33
Гонсалес Николас 3 (1) 0.25
Сапонара Риккардо 2 0.17
Мандрагора Роландо 2 0.17
Бираги Кристиано 1 0.08
Куаме Кристиан 1 0.08
Кастровилли Гаэтано 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Бонавентура Джакомо 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Соттиль Рикардо 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 0
Карлстрём Йеспер 5 0
Ребошу Педру 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Милич Антонио 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скораш Михал 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 3 1
Бираги Кристиано 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Миленкович Никола 3 0
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Додо Домилсон 2 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
14
Лех
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

31
27
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
10%
4
15%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
5
16%
9
33%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90
2
6%
0
0%
91-120

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3
Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Лех
Фиорентина

Точный счет

2:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лех
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
4
2
4
4
2.5
2
4
3
5
3.5
1
5
1
7
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
4
2
2
6
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
8
1.5
8
4
6
10
2.5
6
6
3
13
3.5
3
9
1
15
4.5
1
11
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
0 Гент
0 Вест Хэм
0 Лех
0 Фиорентина
0 Базель
0 Ницца
0 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций "Лех" принимает "Фиорентину". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лех - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Пельто Ирфан

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Прогнозы 136
Лех 2.9% (4)
X 16.9% (23)
Фиорентина 80.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Фиорентина
5.70
3.90
1.72
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лех - Фиорентина

Исход игры
Лех
2.9% (4)
Ничья
16.9% (23)
Фиорентина
80.1% (109)
Тотал 2.5
Больше
52.42% (65)
Меньше
47.58% (59)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
41.9% (57)
0:1 Фиорентина
19.1% (26)
1:1 Ничья
12.5% (17)
0:2 Фиорентина
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:3 Фиорентина
2.9% (4)
1:0 Лех
1.5% (2)
2:1 Лех
1.5% (2)
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