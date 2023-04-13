Стадион: Санкт-Якоб Парк. Главный судья: Ниберг Гленн
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
22
Лопес
Серхио
17
Зекири
Анди
38
Амрауи
Аюб
16
Ремзи
Аарон
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Фогель УгоЗащитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Амрауи АюбЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Булка МарцинВратарь
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
-
33 Менди АнтуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Тринкер Тео
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|6
|0.38
|Малес Дариан
|3 (2)
|0.19
|Амдуни Зеки
|3
|0.19
|Диуф Энди
|2
|0.13
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.13
|Бургер Ваутер
|2
|0.13
|Ланг Михаэль
|1
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.06
|Миллар Лиам
|1
|0.06
|Каде Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Калафьори Рикардо
|1
|0.06
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.2
|Пепе Николя
|2
|0.2
|Браими Билаль
|2
|0.2
|Брайан Джо
|1
|0.1
|Лемина Марио
|1
|0.1
|Моффи Теремас
|1
|0.1
|Диоп Софьян
|1
|0.1
|Бека Бека Алексис
|1
|0.1
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.1
|Амрауи Аюб
|1
|0.1
|Делор Анди
|1 (1)
|0.1
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Адамс Касим
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Ндой Дан
|2
|1
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Heiko Vogel
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Гуйри Амин
|1
|1
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
8
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
15
5
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
25
14
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
12%
2
14%
1-15
5
20%
3
21%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
5
29%
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0
Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1
Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3
Результаты матчей
Базель
Ницца
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Базель
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
32
17
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
41
35
14
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
91
106
46
214
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Базель - Ницца
Исход игры
Базель
33.8% (45)
Ничья
45.1% (60)
Ницца
21.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (44)
Меньше
64.23% (79)
Обе команды забьют
Да
76.42% (94)
Нет
23.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
2:1 Базель
16.5% (22)
1:2 Ницца
10.5% (14)
0:1 Ницца
8.3% (11)
2:0 Базель
7.5% (10)
1:0 Базель
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:2 Базель
1.5% (2)
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