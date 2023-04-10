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Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Базель
 
Позже
Ницца
Прогнозы 47
Базель 42.6% (20)
X 44.7% (21)
Ницца 12.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Ницца
3.75
3.52
2.19
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 0.38
Малес Дариан 3 (2) 0.19
Амдуни Зеки 3 0.19
Диуф Энди 2 0.13
Фрай Фабиан 2 (1) 0.13
Бургер Ваутер 2 0.13
Ланг Михаэль 1 0.06
Ндой Дан 1 0.06
Миллар Лиам 1 0.06
Каде Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Калафьори Рикардо 1 0.06
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 2 0.2
Пепе Николя 2 0.2
Браими Билаль 2 0.2
Брайан Джо 1 0.1
Лемина Марио 1 0.1
Моффи Теремас 1 0.1
Диоп Софьян 1 0.1
Бека Бека Алексис 1 0.1
Клод-Морис Алексис 1 0.1
Амрауи Аюб 1 0.1
Делор Анди 1 (1) 0.1
Тюрам Кефрен 0 0
Росарио Пабло 0 0
Аталь Юсеф 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Джака Таулант 3 1
Адамс Касим 4 0
Зекири Анди 4 0
Ндой Дан 2 1
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Heiko Vogel 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Гуйри Амин 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Тодибо Жан-Клер 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Лемина Марио 1 0
Росарио Пабло 1 0
Булка Марцин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Базель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
8
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

15
5
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

25
14
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
12%
2
14%
1-15
5
20%
3
21%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
5
29%
29%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0
Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1
Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Базель
Ницца

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Базель
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
3
2
1
7
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
5
1.5
1
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
1
10
6
1.5
4
6
2
14
2.5
1
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
0 Гент
0 Вест Хэм
0 Лех
0 Фиорентина
0 Базель
0 Ницца
0 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Базель 42.6% (20)
    X 44.7% (21)
    Ницца 12.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Ницца
    3.75
    3.52
    2.19
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Базель - Ницца

    Исход игры
    Базель
    42.6% (20)
    Ничья
    44.7% (21)
    Ницца
    12.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (14)
    Меньше
    69.57% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (20)
    2:0 Базель
    14.9% (7)
    2:1 Базель
    14.9% (7)
    1:2 Ницца
    8.5% (4)
    1:0 Базель
    6.4% (3)
    0:1 Ницца
    4.3% (2)
    3:2 Базель
    4.3% (2)
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    Базель
    Ницца
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