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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Андерлехт
 
Позже
АЗ Алкмаар
Прогнозы 134
Андерлехт 48.5% (65)
X 35.8% (48)
АЗ Алкмаар 15.7% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
АЗ Алкмаар
2.75
3.35
2.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Вербрюгген
Барт
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
11
Рафаэлов
Лиор
36
Дрейер
Андерс
13
Слимани
Ислам
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Андерлехт
3-4-2-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
АЗ Алкмаар

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.21
Рафаэлов Лиор 2 0.14
Мурильо Микаэль 2 0.14
Версхарен Яри 2 0.14
Слимани Ислам 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Раман Бенито 1 0.07
Дрейер Андерс 1 0.07
Делькруа Ханнес 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.07
Амузу Френсис 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 7 0.5
Де Вит Дани 7 (2) 0.5
Рейндерс Тиджани 3 0.21
Лахдо Майкель 3 0.21
Керкез Милош 2 0.14
Карлссон Йеспер III 2 0.14
Эвьен Хэкон 2 0.14
Одгор Йенс 2 0.14
Сугавара Юкинари 1 0.07
Бёкема Сэм 1 0.07
Де Вит Меес 1 0.07
Бараси Юсуф 1 0.07
Де Йонг Федде 1 0.07
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 6 1
Арнстад Кристиан 4 0
Силва Фабио 3 0
Слимани Ислам 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Кана Марко 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Дебаст Зено 2 0
Brian Riemer 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Струйкенс Марио 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Керкез Милош 3 0
Класи Йорди 2 0
Базур Рихедли 2 0
Де Вит Дани 2 0
Одгор Йенс 2 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
0
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
23
Андерлехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
АЗ Алкмаар
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
5
63%
6
55%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
2
9%
1-15
1
14%
5
22%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
8
35%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
34
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
6
40%
9
26%
61-75
3
20%
9
26%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3

Результаты матчей

Андерлехт
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
1
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
10
4
1
13
2.5
5
9
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
0 Гент
0 Вест Хэм
0 Лех
0 Фиорентина
0 Базель
0 Ницца
0 Андерлехт
0 АЗ Алкмаар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 8 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Партизан Гомеш Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Юргорден Эдвардсен Виктор 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Андерлехт - АЗ Алкмаар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 134
    Андерлехт 48.5% (65)
    X 35.8% (48)
    АЗ Алкмаар 15.7% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Андерлехт
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    2.75
    3.35
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андерлехт - АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Андерлехт
    48.5% (65)
    Ничья
    35.8% (48)
    АЗ Алкмаар
    15.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    76.23% (93)
    Нет
    23.77% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.4% (38)
    2:1 Андерлехт
    23.1% (31)
    1:0 Андерлехт
    15.7% (21)
    1:2 АЗ Алкмаар
    8.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    0:1 АЗ Алкмаар
    3.7% (5)
    3:2 Андерлехт
    2.2% (3)
    2:0 Андерлехт
    1.5% (2)
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    Андерлехт
    АЗ Алкмаар
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