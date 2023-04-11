Стадион: Лото-парк.
Позже
История личных встреч
Андерлехт
АЗ Алкмаар
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.21
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.14
|Мурильо Микаэль
|2
|0.14
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Раман Бенито
|1
|0.07
|Дрейер Андерс
|1
|0.07
|Делькруа Ханнес
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.07
|Амузу Френсис
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|7
|0.5
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.5
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.21
|Лахдо Майкель
|3
|0.21
|Керкез Милош
|2
|0.14
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.14
|Эвьен Хэкон
|2
|0.14
|Одгор Йенс
|2
|0.14
|Сугавара Юкинари
|1
|0.07
|Бёкема Сэм
|1
|0.07
|Де Вит Меес
|1
|0.07
|Бараси Юсуф
|1
|0.07
|Де Йонг Федде
|1
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.07
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|6
|1
|Арнстад Кристиан
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Слимани Ислам
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Дебаст Зено
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
0
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
23
Андерлехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
АЗ Алкмаар
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
9
23
Голы по времени матча
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
5
63%
6
55%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
2
9%
1-15
1
14%
5
22%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
2
29%
8
35%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
34
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
6
40%
9
26%
61-75
3
20%
9
26%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Результаты матчей
Андерлехт
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
104
113
59
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Андерлехт - АЗ Алкмаар
Исход игры
Андерлехт
54.2% (26)
Ничья
25% (12)
АЗ Алкмаар
20.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
35.4% (17)
1:1 Ничья
16.7% (8)
1:0 Андерлехт
12.5% (6)
1:2 АЗ Алкмаар
8.3% (4)
0:1 АЗ Алкмаар
6.3% (3)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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