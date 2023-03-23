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Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1
2DROTS
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - 2DROTS
Исход игры
ЦСКА Москва
66.9% (81)
Ничья
2.5% (3)
2DROTS
30.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
45.9% (28)
Меньше
54.1% (33)
Обе команды забьют
Да
31.15% (19)
Нет
68.85% (42)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
24.8% (30)
2:1 ЦСКА Москва
10.7% (13)
3:0 ЦСКА Москва
3.3% (4)
1:0 ЦСКА Москва
2.5% (3)
3:1 ЦСКА Москва
2.5% (3)
4:0 ЦСКА Москва
1.7% (2)
5:0 ЦСКА Москва
1.7% (2)
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