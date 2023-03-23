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ЦСКА Москва
 
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2DROTS
Прогнозы 119
ЦСКА Москва 68.1% (81)
X 2.5% (3)
2DROTS 29.4% (35)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
2DROTS
1.50
5.00
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1
2DROTS
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - 2DROTS от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.



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    • Прогнозы 119
    ЦСКА Москва 68.1% (81)
    X 2.5% (3)
    2DROTS 29.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    2DROTS
    1.50
    5.00
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - 2DROTS онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - 2DROTS

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    66.9% (81)
    Ничья
    2.5% (3)
    2DROTS
    30.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (28)
    Меньше
    54.1% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    31.15% (19)
    Нет
    68.85% (42)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    24.8% (30)
    2:1 ЦСКА Москва
    10.7% (13)
    3:0 ЦСКА Москва
    3.3% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    2.5% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    2.5% (3)
    4:0 ЦСКА Москва
    1.7% (2)
    5:0 ЦСКА Москва
    1.7% (2)
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