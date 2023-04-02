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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Львов
0:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
50' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
51' Желтая карточка
Богунов Ярослав
0:1
52' Гол
Ванат Владислав
73' Желтая карточка
Шепелев Владимир
74' Желтая карточка
Эсеола Адеринсола
0:2
87' Гол
Рамирес Эрик
90'+4
23
Рыбка
Александр
45
Maksym
Sasovskyi
54
Дитятьев
Алексей
99
Габриэл
Игор
21
Беляев
Александр
77
Грисьо
Максим
14
Leonardo
Antonio
33
Мильченко
Артём
10
Богунов
Ярослав
11
Бугай
Владислав
18
Эсеола
Адеринсола
35
Нещерет
Руслан
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Maksym
Dyachuk
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
77
Бенито
37
Царенко
Антон
8
Шепелев
Владимир
11
Ванат
Владислав
Львов
Динамо Киев

История личных встреч

Львов
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.83
2.33

Среднее время на гол

49
38

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Тотал матчей

2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
63

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.22
Ременяк Артур 2 0.11
Бойко Виталий 1 0.06
Богунов Ярослав 1 0.06
Беляев Александр 1 0.06
Васильев Александр Андреевич 1 0.06
Крушиньский Борис 1 0.06
Нич Назарий 1 0.06
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.58
Цыганков Виктор 6 (2) 0.32
Ванат Владислав 6 (1) 0.32
Шепелев Владимир 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Лонвейк Джастин 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Никитюк Андрей 4 0
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Эсеола Адеринсола 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Алибеков Ахмед 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 3 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0

Результаты матчей

Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
3
Львов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

2
14
Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Динамо Киев
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
67%
3
21%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
33%
1
4%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
42%
6
22%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
5
31%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
24%
3
19%
61-75
5
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2
Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1
Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Верес - Динамо Киев 0:1

Результаты матчей

Львов
Динамо Киев

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 45%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Львов
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
6
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
5
4
14
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 18 13 4 1 46 - 13 43
2.
Днепр-1
 0:0 18 12 4 2 34 - 13 40
3.
Заря
 0:0 19 11 5 3 39 - 25 38
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 0:0 19 4 10 5 17 - 28 22
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 1:1 19 4 7 8 17 - 24 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Рух Львов
 0:0 18 4 6 8 19 - 26 18
14.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
15.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 0:0 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 0:0 9 5 4 0 21 - 12 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 0:0 10 3 3 4 10 - 20 12
11.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 1:1 10 1 4 5 6 - 14 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 8 6 1 1 25 - 5 19
3.
Заря
 0:0 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 0:0 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Желтая карточка
      50'
      Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Львов 0:2 Динамо Киев онлайн

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