Тур: 19. Стадион: Skif Stadium.
0:2
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаДубинчак Владислав
51' Желтая карточкаБогунов Ярослав
0:1
52' ГолВанат Владислав
73' Желтая карточкаШепелев Владимир
74' Желтая карточкаЭсеола Адеринсола
0:2
87' ГолРамирес Эрик
90'+4
Ход матча
51'
52'
73'
87'
0:2
99
Габриэл
Игор
77
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Львов
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.83
2.33
Среднее время на гол
49
38
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.42
Тотал матчей
2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
63
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.22
|Ременяк Артур
|2
|0.11
|Бойко Виталий
|1
|0.06
|Богунов Ярослав
|1
|0.06
|Беляев Александр
|1
|0.06
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.06
|Крушиньский Борис
|1
|0.06
|Нич Назарий
|1
|0.06
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.58
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.32
|Ванат Владислав
|6 (1)
|0.32
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Тымчик Александр
|1
|0.05
|Лонвейк Джастин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|4
|2
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Никитюк Андрей
|4
|0
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Мышенко Богдан
|2
|0
|Эсеола Адеринсола
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Алибеков Ахмед
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
Результаты матчей
Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
3
Львов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
2
14
Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Динамо Киев
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
67%
3
21%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
33%
1
4%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
5
42%
6
22%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
5
31%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
24%
3
19%
61-75
5
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2
Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1
Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Верес - Динамо Киев 0:1
Результаты матчей
Львов
Динамо Киев
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 45%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Львов
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
65
36
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
145
414
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|4
|1
|46 - 13
|43
|2.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 13
|40
|3.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|39 - 25
|38
|4.
|19
|11
|3
|5
|27 - 16
|36
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|18
|6
|4
|8
|19 - 22
|22
|9.
|0:0
|19
|4
|10
|5
|17 - 28
|22
|10.
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|11.
|1:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 24
|19
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|19 - 26
|18
|14.
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|17 - 27
|18
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|6 - 8
|14
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 20
|12
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|25 - 5
|19
|3.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|0:0
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4