Тур: 19. Стадион: Колос.
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
27'
53'
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 ПеглоуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Металлист-1925
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.21
|Борячук Андрей
|3
|0.16
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.11
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Шершень Михаил
|1
|0.05
|Дмитренко Владислав
|1
|0.05
|Бичек Константин
|1
|0.05
|Безуглый Никита
|1
|0.05
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|12 (3)
|0.67
|Пихалёнок Александр
|6
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.22
|Адамюк Владимир
|3
|0.17
|Хамаче Янис
|2
|0.11
|Сарапий Эдуард
|2
|0.11
|Бланко Доминго
|1
|0.06
|Громов Артём
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Валентин Рубчинский
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|6
|1
|Курило Игорь
|6
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мозиль Олег
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
4
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
16
Металлист-1925
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Днепр-1
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
5
28%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Забито
5
16
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
17
34
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 13
9 Не забивали 1
2
12%
2
6%
1-15
4
24%
6
18%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
4
24%
7
21%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
7
25%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
6
21%
4
31%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
6
21%
4
31%
61-75
5
18%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Днепр-1
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
45
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
54
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
161
612
116
216
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|4
|1
|46 - 13
|43
|2.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 13
|40
|3.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|39 - 25
|38
|4.
|19
|11
|3
|5
|27 - 16
|36
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|18
|6
|4
|8
|19 - 22
|22
|9.
|0:0
|19
|4
|10
|5
|17 - 28
|22
|10.
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|11.
|1:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 24
|19
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|19 - 26
|18
|14.
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|17 - 27
|18
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|6 - 8
|14
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 20
|12
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|25 - 5
|19
|3.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|0:0
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4