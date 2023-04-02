Тур: 19. Стадион: Колос.
0:3
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
0:1
71' ГолДовбик Артём
71' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
77' Желтая карточкаКурило Игорь
0:2
78' ПенальтиДовбик Артём
81' Желтая карточкаМозиль Олег
0:3
81' ПенальтиДовбик Артём
90'+4
Ход матча
27'
71'
71'
77'
78'
0:2
81'
81'
0:3
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 ПеглоуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Металлист-1925
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.21
|Борячук Андрей
|3
|0.16
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.11
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Шершень Михаил
|1
|0.05
|Дмитренко Владислав
|1
|0.05
|Бичек Константин
|1
|0.05
|Безуглый Никита
|1
|0.05
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|15 (5)
|0.83
|Пихалёнок Александр
|6
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.22
|Адамюк Владимир
|3
|0.17
|Хамаче Янис
|2
|0.11
|Сарапий Эдуард
|2
|0.11
|Бланко Доминго
|1
|0.06
|Громов Артём
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Валентин Рубчинский
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
4
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
16
Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Днепр-1
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
33%
7
33%
76-90
Пропущено
21
8
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
5
24%
3
38%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
4
19%
2
25%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
5
16
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
17
37
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
2 Забивали первыми 14
10 Не забивали 1
2
12%
2
5%
1-15
4
24%
6
16%
16-30
3
18%
7
19%
31-45
3
18%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
4
24%
9
24%
76-90
Пропущено
31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
7
23%
0
0%
1-15
1
3%
2
15%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
7
23%
4
31%
61-75
7
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Днепр-1
Точный счет
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
3
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
71
46
62
19
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
64
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
171
613
126
217
810
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4