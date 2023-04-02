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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Металлист-1925
0:3
Конец матча
Днепр-1
0'
53' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
0:1
71' Гол
Довбик Артём
71' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
77' Желтая карточка
Курило Игорь
0:2
78' Пенальти
Довбик Артём
81' Желтая карточка
Мозиль Олег
0:3
81' Пенальти
Довбик Артём
90'+4
Металлист-1925
Днепр-1

История личных встреч

Металлист-1925
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПД
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.21
Борячук Андрей 3 0.16
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.11
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Шершень Михаил 1 0.05
Дмитренко Владислав 1 0.05
Бичек Константин 1 0.05
Безуглый Никита 1 0.05
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 15 (5) 0.83
Пихалёнок Александр 6 0.33
Гуцуляк Алексей 4 0.22
Адамюк Владимир 3 0.17
Хамаче Янис 2 0.11
Сарапий Эдуард 2 0.11
Бланко Доминго 1 0.06
Громов Артём 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Логинов Сергей 1 0.06
Валентин Рубчинский 1 0.06
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Капинус Дмитрий 2 1
Жичиков Максим 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Безуглый Никита 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Сарапий Эдуард 5 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Бланко Доминго 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
4
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
16
Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Днепр-1
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
4
33%
7
33%
76-90

Пропущено

21
8
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
5
24%
3
38%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
4
19%
2
25%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

5
16
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

17
37
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
2 Забивали первыми 14
10 Не забивали 1
2
12%
2
5%
1-15
4
24%
6
16%
16-30
3
18%
7
19%
31-45
3
18%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
4
24%
9
24%
76-90

Пропущено

31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
7
23%
0
0%
1-15
1
3%
2
15%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
7
23%
4
31%
61-75
7
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7
Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Днепр-1

Точный счет

0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
3
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
1
4
6
1.5
6
2
1
9
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
17
1
6
13
1.5
12
6
2
17
2.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 19 12 4 3 42 - 25 40
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Пеглоу уходит с поля. Довбик Артём выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист-1925 0:3 Днепр-1 онлайн

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