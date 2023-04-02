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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Заря
0:0
Первый тайм: 13'
Рух Львов
0'
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Рух Львов
5.40
4.20
5.90
Все Коэффициенты
Заря
Рух Львов

История личных встреч

Заря
Рух Львов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булеца Сергей 5 (1) 0.28
Кирюханцев Игорь 5 0.28
Русин Назарий 5 0.28
Бражко Владимир 4 (1) 0.22
Мишнёв Дмитрий 3 0.17
Безбородько Денис 3 0.17
Бутко Богдан 2 0.11
Чурко Вячеслав 2 0.11
Шахов Евгений 2 0.11
Имереков Максим 2 0.11
Антюх Денис 2 0.11
Герреро Эдуардо 1 0.06
Нагнойный Денис 1 0.06
Вантух Роман 1 0.06
Алефиренко Даниил 1 0.06
Назарина Егор 1 (1) 0.06
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.35
Климчук Юрий 3 (1) 0.18
Довгий Алексей 3 0.18
Карабин Ярослав 3 (1) 0.18
Рунич Василий 1 0.06
Слюсар Денис 1 0.06
Дидик Роман 1 0.06
Marko Sapuha 1 0.06
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Батагов Арсений 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Антюх Денис 2 0
Русин Назарий 2 0
Герреро Эдуардо 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Довгий Алексей 4 0
Дидик Роман 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Рунич Василий 2 0
Слюбик Богдан 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Fernando Edson 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
4
Заря
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

17
10
Заря
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Рух Львов
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

22
14

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
43%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
8
38%
0
0%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
5
28%
4
31%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

39
20
15 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
8%
0
0%
1-15
6
15%
4
20%
16-30
6
15%
4
20%
31-45
7
18%
6
30%
46-60
9
23%
2
10%
61-75
8
21%
4
20%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
20%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
7
28%
31-45
6
24%
5
20%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
4
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2
Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0
Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1

Результаты матчей

Заря
Рух Львов

Точный счет

3:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заря
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
5
5
3
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
5
1.5
2
6
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
5
12
6
1.5
6
11
9
9
2.5
1
16
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 18 13 4 1 46 - 13 43
2.
Днепр-1
 0:0 18 12 4 2 34 - 13 40
3.
Заря
 0:0 19 11 5 3 39 - 25 38
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 0:0 19 4 10 5 17 - 28 22
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 1:1 19 4 7 8 17 - 24 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Рух Львов
 0:0 18 4 6 8 19 - 26 18
14.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
15.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 0:0 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 0:0 9 5 4 0 21 - 12 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 0:0 10 3 3 4 10 - 20 12
11.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 1:1 10 1 4 5 6 - 14 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 8 6 1 1 25 - 5 19
3.
Заря
 0:0 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 0:0 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Рух Львов
5.40
4.20
5.90
Все Коэффициенты
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