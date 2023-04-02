Тур: 19. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
1:0
18' ПенальтиБулеца Сергей
45' Желтая карточкаРусин Назарий
2:0
64' ГолРусин Назарий
3:0
86' ГолVladyslav Pohorilyi
89' Желтая карточкаСлюбик Богдан
90'+4
Ход матча
18'
1:0
45'
64'
2:0
86'
89'
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Заря
Рух Львов
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.32
|Русин Назарий
|6
|0.32
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.26
|Бражко Владимир
|4 (1)
|0.21
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.16
|Безбородько Денис
|3
|0.16
|Бутко Богдан
|2
|0.11
|Чурко Вячеслав
|2
|0.11
|Шахов Евгений
|2
|0.11
|Имереков Максим
|2
|0.11
|Антюх Денис
|2
|0.11
|Герреро Эдуардо
|1
|0.05
|Вантух Роман
|1
|0.05
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.05
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.05
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.33
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.17
|Довгий Алексей
|3
|0.17
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.17
|Рунич Василий
|1
|0.06
|Слюсар Денис
|1
|0.06
|Дидик Роман
|1
|0.06
|Marko Sapuha
|1
|0.06
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Marko Sapuha
|4
|1
|Довгий Алексей
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Andriy Kitela
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
4
Заря
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Рух Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
17
10
Заря
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Рух Львов
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
22
14
Голы по времени матча
Забито
24
7
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
43%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
9
38%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Пропущено
12
16
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
5
28%
4
31%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
42
20
16 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
0
0%
1-15
7
17%
4
20%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
17%
6
30%
46-60
10
24%
2
10%
61-75
9
21%
4
20%
76-90
Пропущено
25
28
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
20%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
2
8%
7
25%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
4
16%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2
Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0
Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1
Результаты матчей
Заря
Рух Львов
Точный счет
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заря
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
63
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
55
27
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
126
136
612
109
117
217
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4