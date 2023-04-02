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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Заря
3:0
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
18' Пенальти
Булеца Сергей
45' Желтая карточка
Русин Назарий
2:0
64' Гол
Русин Назарий
3:0
86' Гол
Vladyslav Pohorilyi
89' Желтая карточка
Слюбик Богдан
90'+4
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Бражко
Владимир
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
9
Мишнёв
Дмитрий
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
73
Лях
Ростислав
35
Fernando
Edson
6
Довгий
Алексей
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
22
Карабин
Ярослав
Заря
Рух Львов

История личных встреч

Заря
Рух Львов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булеца Сергей 6 (2) 0.32
Русин Назарий 6 0.32
Кирюханцев Игорь 5 0.26
Бражко Владимир 4 (1) 0.21
Мишнёв Дмитрий 3 0.16
Безбородько Денис 3 0.16
Бутко Богдан 2 0.11
Чурко Вячеслав 2 0.11
Шахов Евгений 2 0.11
Имереков Максим 2 0.11
Антюх Денис 2 0.11
Герреро Эдуардо 1 0.05
Вантух Роман 1 0.05
Нагнойный Денис 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Vladyslav Pohorilyi 1 0.05
Назарина Егор 1 (1) 0.05
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Батагов Арсений 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.33
Климчук Юрий 3 (1) 0.17
Довгий Алексей 3 0.17
Карабин Ярослав 3 (1) 0.17
Рунич Василий 1 0.06
Слюсар Денис 1 0.06
Дидик Роман 1 0.06
Marko Sapuha 1 0.06
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Антюх Денис 2 0
Герреро Эдуардо 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Довгий Алексей 4 0
Дидик Роман 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Слюбик Богдан 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Рунич Василий 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Fernando Edson 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
4
Заря
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Рух Львов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

17
10
Заря
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Рух Львов
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

22
14

Голы по времени матча

Забито

24
7
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
43%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
9
38%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
16
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
5
28%
4
31%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

42
20
16 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
0
0%
1-15
7
17%
4
20%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
17%
6
30%
46-60
10
24%
2
10%
61-75
9
21%
4
20%
76-90

Пропущено

25
28
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
20%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
2
8%
7
25%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
4
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2
Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0
Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1

Результаты матчей

Заря
Рух Львов

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заря
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
4
5
6
3
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
2
7
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
6
13
6
1.5
6
12
10
9
2.5
1
17
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 19 12 4 3 42 - 25 40
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Русин Назарий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Булеца Сергей из команды Заря забивает с точки!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 3:0 Рух Львов онлайн

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