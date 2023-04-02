Тур: 19. Стадион: Черноморец.
1:1
Первый тайм: 10'
Ход матча
1'
7'
1:1
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа
30 матчей
6.7%
10%
83.3%
2 победы 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
2 победы 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.47
0.27
Среднее время на гол
192
337
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
2.53
2.27
Среднее время на гол
35
39
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|3
|0.16
|Юсов Дмитрий
|2
|0.11
|Брагару Максим
|2
|0.11
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Путря Илья
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.44
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.39
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.28
|Зубков Александр
|4
|0.22
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.17
|Траоре Лассина
|2
|0.11
|Бондаренко Артём
|2
|0.11
|Михайличенко Богдан
|2
|0.11
|Швед Марьян
|2
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.06
|Петряк Иван
|1
|0.06
|Лукас Тэйлор
|1
|0.06
|Джурасек Невен
|1
|0.06
|Бондарь Валерий
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Очеретько Олег
|1
|0.06
|Келси Кевин
|1
|0.06
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Салюк Владимир
|5
|0
|Непогодов Дмитрий
|3
|1
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Путря Илья
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Траоре Лассина
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
21
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
5
23
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
20%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
40%
3
13%
61-75
2
40%
4
17%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
11
21
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
16
44
9 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 1
5
31%
6
14%
1-15
2
13%
8
18%
16-30
2
13%
7
16%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
2
13%
7
16%
61-75
4
25%
9
20%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2
Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
18
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
52
18
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
161
414
134
117
89
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|4
|1
|46 - 13
|43
|2.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 13
|40
|3.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|39 - 25
|38
|4.
|19
|11
|3
|5
|27 - 16
|36
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|18
|6
|4
|8
|19 - 22
|22
|9.
|0:0
|19
|4
|10
|5
|17 - 28
|22
|10.
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|11.
|1:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 24
|19
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|19 - 26
|18
|14.
|19
|4
|6
|9
|14 - 23
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|17 - 27
|18
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|21 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|6 - 8
|14
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 20
|12
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|25 - 5
|19
|3.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|0:0
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4