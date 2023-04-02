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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Черноморец Од
1:1
Первый тайм: 10'
Шахтёр Донецк
0'
0:1
1' Гол
Крыськив Дмитрий
1:1
7' Пенальти
Путря Илья
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
7
Кузык
Орест
23
Васильев
Александр
Андреевич
18
Демченко
Александр
39
Бадибанга
Зигей
10
Guy
Hadida
45
Брагару
Максим
19
Алефиренко
Даниил
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
21
Бондаренко
Артём
29
Назарина
Егор
8
Судаков
Георгий
13
Гочолеишвили
Гиорги
2
Траоре
Лассина
16
Крыськив
Дмитрий
Черноморец Од
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа

30 матчей

6.7%
10%
83.3%
2 победы 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
2 победы 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.47
0.27

Среднее время на гол

192
337

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2.53
2.27

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 3 0.16
Юсов Дмитрий 2 0.11
Брагару Максим 2 0.11
Guy Hadida 1 (1) 0.05
Путря Илья 1 (1) 0.05
Селин Евгений 1 0.05
Бобко Иван 1 0.05
Бадибанга Зигей 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Манджрекар Джеймс 1 0.05
Войтиховский Максим 1 0.05
Гладкий Александр 1 (1) 0.05
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.44
Мудрик Михаил 7 (2) 0.39
Крыськив Дмитрий 5 0.28
Зубков Александр 4 0.22
Судаков Георгий 3 (1) 0.17
Траоре Лассина 2 0.11
Бондаренко Артём 2 0.11
Михайличенко Богдан 2 0.11
Швед Марьян 2 0.11
Степаненко Тарас 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Петряк Иван 1 0.06
Лукас Тэйлор 1 0.06
Джурасек Невен 1 0.06
Бондарь Валерий 1 0.06
Конопля Ефим 1 0.06
Очеретько Олег 1 0.06
Келси Кевин 1 0.06

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 5 0
Непогодов Дмитрий 3 1
Кравченко Сергей 2 1
Путря Илья 3 0
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Траоре Лассина 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
21
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

5
23
1 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
20%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
40%
3
13%
61-75
2
40%
4
17%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

11
21
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

16
44
9 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 1
5
31%
6
14%
1-15
2
13%
8
18%
16-30
2
13%
7
16%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
2
13%
7
16%
61-75
4
25%
9
20%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2
Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
2
1
8
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
4
14
1.5
13
4
1
17
2.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 18 13 4 1 46 - 13 43
2.
Днепр-1
 0:0 18 12 4 2 34 - 13 40
3.
Заря
 0:0 19 11 5 3 39 - 25 38
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 0:0 19 4 10 5 17 - 28 22
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 1:1 19 4 7 8 17 - 24 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Рух Львов
 0:0 18 4 6 8 19 - 26 18
14.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
15.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 0:0 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 0:0 9 5 4 0 21 - 12 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 0:0 10 3 3 4 10 - 20 12
11.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 1:1 10 1 4 5 6 - 14 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 8 6 1 1 25 - 5 19
3.
Заря
 0:0 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 0:0 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Шахтёр Донецк
8.90
5.50
11.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк онлайн

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