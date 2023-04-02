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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Черноморец Од
2:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
1' Гол
Крыськив Дмитрий
1:1
8' Пенальти
Путря Илья
1:2
19' Гол
Гочолеишвили Гиорги
2:2
41' Гол
Салюк Владимир
43' Желтая карточка
Бондарь Валерий
45' Желтая карточка
Guy Hadida
55' Желтая карточка
Назарина Егор
58' Желтая карточка
Путря Илья
73' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
90' Желтая карточка
Юсов Дмитрий
90'+4
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
7
Кузык
Орест
18
Демченко
Александр
23
Васильев
Александр
Андреевич
45
Брагару
Максим
10
Guy
Hadida
39
Бадибанга
Зигей
19
Алефиренко
Даниил
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
21
Бондаренко
Артём
29
Назарина
Егор
8
Судаков
Георгий
13
Гочолеишвили
Гиорги
2
Траоре
Лассина
16
Крыськив
Дмитрий
Черноморец Од
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа

30 матчей

6.7%
10%
83.3%
2 победы 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
2 победы 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.47
0.27

Среднее время на гол

192
337

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2.53
2.27

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 3 0.16
Путря Илья 2 (2) 0.11
Юсов Дмитрий 2 0.11
Брагару Максим 2 0.11
Guy Hadida 1 (1) 0.05
Селин Евгений 1 0.05
Бобко Иван 1 0.05
Бадибанга Зигей 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Манджрекар Джеймс 1 0.05
Салюк Владимир 1 0.05
Войтиховский Максим 1 0.05
Гладкий Александр 1 (1) 0.05
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.44
Мудрик Михаил 7 (2) 0.39
Крыськив Дмитрий 5 0.28
Зубков Александр 4 0.22
Судаков Георгий 3 (1) 0.17
Траоре Лассина 2 0.11
Бондаренко Артём 2 0.11
Михайличенко Богдан 2 0.11
Швед Марьян 2 0.11
Степаненко Тарас 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Петряк Иван 1 0.06
Лукас Тэйлор 1 0.06
Джурасек Невен 1 0.06
Бондарь Валерий 1 0.06
Конопля Ефим 1 0.06
Очеретько Олег 1 0.06
Гочолеишвили Гиорги 1 0.06
Келси Кевин 1 0.06

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 5 0
Непогодов Дмитрий 3 1
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Траоре Лассина 4 0
Бондарь Валерий 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
3
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
21
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

7
25
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
29%
5
20%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
14%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
2
29%
4
16%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
6
40%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

11
21
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

18
46
11 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 1
6
33%
7
15%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
1
6%
7
15%
46-60
2
11%
7
15%
61-75
4
22%
9
20%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 10
1
4%
3
20%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2
Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
1
5
14
1.5
14
4
1
18
2.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 19 12 4 3 42 - 25 40
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Guy Hadida получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Бондарь Валерий получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Демченко Александр сделал результативную передачу.
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