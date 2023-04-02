Тур: 19. Стадион: Черноморец.
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолКрыськив Дмитрий
1:1
8' ПенальтиПутря Илья
1:2
19' ГолГочолеишвили Гиорги
2:2
41' ГолСалюк Владимир
43' Желтая карточкаБондарь Валерий
45' Желтая карточкаGuy Hadida
55' Желтая карточкаНазарина Егор
58' Желтая карточкаПутря Илья
73' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
90' Желтая карточкаЮсов Дмитрий
90'+4
Ход матча
1'
8'
1:1
19'
41'
43'
45'
55'
58'
90'
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа
30 матчей
6.7%
10%
83.3%
2 победы 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
2 победы 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
6.7%
23.3%
70%
2 победы 7 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.47
0.27
Среднее время на гол
192
337
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
2.53
2.27
Среднее время на гол
35
39
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|3
|0.16
|Путря Илья
|2 (2)
|0.11
|Юсов Дмитрий
|2
|0.11
|Брагару Максим
|2
|0.11
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Салюк Владимир
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.44
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.39
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.28
|Зубков Александр
|4
|0.22
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.17
|Траоре Лассина
|2
|0.11
|Бондаренко Артём
|2
|0.11
|Михайличенко Богдан
|2
|0.11
|Швед Марьян
|2
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.06
|Петряк Иван
|1
|0.06
|Лукас Тэйлор
|1
|0.06
|Джурасек Невен
|1
|0.06
|Бондарь Валерий
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Очеретько Олег
|1
|0.06
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.06
|Келси Кевин
|1
|0.06
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Салюк Владимир
|5
|0
|Непогодов Дмитрий
|3
|1
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Траоре Лассина
|4
|0
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
3
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шахтёр Донецк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
21
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
7
25
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
29%
5
20%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
1
14%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
2
29%
4
16%
76-90
Пропущено
15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
6
40%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
11
21
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
4
36%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
18
46
11 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 1
6
33%
7
15%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
1
6%
7
15%
46-60
2
11%
7
15%
61-75
4
22%
9
20%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 10
1
4%
3
20%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2
Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
62
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
171
514
144
118
810
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4