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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Челси
0:0
Первый тайм: 35'
Реал Мадрид
0'
22' Желтая карточка
Милитао Эдер
35' Желтая карточка
Кукурелья Марк
Родриго бьет по воротам (видео)....
Опаснейший удар Канте (видео). Л...

Ход матча

22'
 
Милитао Эдер
35'
Кукурелья Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 290
Челси 16.9% (49)
X 14.5% (42)
Реал Мадрид 68.6% (199)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Реал Мадрид
3.05
3.75
3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
33
Фофана
Уэсли
6
Силва
Тьяго
14
Чалоба
Трево
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Фернандес
Энцо
8
Ковачич
Матео
32
Кукурелья
Марк
23
Галлахер
Конор
29
Хаверц
Кай
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Челси
3-5-1-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Челси
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.3
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.2
Хаверц Кай 2 (1) 0.2
Джеймс Рис II 1 0.1
Ковачич Матео 1 0.1
Закария Денис 1 0.1
Фофана Уэсли 1 0.1
Жоржиньо II 1 (1) 0.1
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.6
Бензема Карим 4 0.4
Родриго 3 (2) 0.3
Асенсио Марко 3 0.3
Вальверде Федерико 2 0.2
Модрич Лука 2 (1) 0.2
Азар Эден 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Милитао Эдер 1 0.1
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 3 0
Чилуэлл Бен 1 1
Силва Тьяго 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Ковачич Матео 2 0
Аррисабалага Кепа 2 0
Галлахер Конор 2 0
Джеймс Рис II 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Томас Тухель 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 3 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Кроос Тони 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Челси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Реал Мадрид
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
3
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
5
42%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1

Результаты матчей

Челси
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Челси
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
3 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
2 Интер Милан
1 Милан
0 Наполи
2 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Кукурелья сейчас играл в отборе против Родриго. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Явный срыв атаки. Марк сравнивает счет по полученным "горчичникам" в матче. 
  • 33'
    Неудачно разыграли угловой удар футболисты "Реала". Честно говоря, "Челси" сейчас отдал инициативу сопернику. Рискуют "синие" пропустить второй гол такими темпами. 
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТ! Модрич справа вошел в штрафную соперника, после чего нанес мощный удар в ближний угол. Отбивает сферу за лицевую линию Кепа. 
  • Офсайд
    31'
    Офсайд фиксирует рефери сейчас у Кукурельи, успевшего добраться до мяча буквально у лицевой линии. Лайнсмен поднимает флажок, "вне игры". 
  • 30'
    Снова Кукурелья с левого края выполнял подачу на дальнюю штангу - до мяча никто из партнеров не добрался, и сфера благополучно выкатилась за пределы поля. 
  • Офсайд
    29'
    МОМЕНТ! Классную комбинацию разыграл "Реал". Родриго эффектно покатил мяч на Винисиуса, который вошел слева в штрафную "Челси" и пробил прямо по позиции Кепы. Чуть позже судьи зафиксировали офсайд.
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля получил сейчас мяч Бензема, и тут же фолит против него Тьяго Силва. Новая остановка фиксируется в нашем противостоянии. 
  • 26'
    Галлахер с левого края подавал мяч на дальнюю штангу - Камавинга хитро уклонился от этого навеса, после чего сфера ушла за пределы футбольного поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Галлахер снес на полном ходу Карвахаля. Сыграл он, конечно же, сначала в мяч, после чего уже сбил оппонента на газон. В любом случае, рефери зафиксировал фол. 
  • 24'
    У Милитао что-то с ногой. Досталось футболисту "Реала". Будем надеяться, что с ним все будет в порядке и встречу он продолжит. 
  • 23'
    Тьяго Силва сейчас пробивал по воротам соперника, то ли пас отдавал, в любом случае мяч прилетел прямо в руки вратарю, который спокойно сыграл в рамке и забрал мяч в перчатки.
  • Желтая карточка
    22'
    Милитао фолит сейчас на левом фланге. Сбивает он оппонента на газон. Получает он карточку желтого цвета и следующую игру пропустит. 
  • Штанга
    21'
    МОМЕНТ! Родриго получил мяч на правом краю, после чего хлестко выстрелил в ближний правый угол. Мяч угодил в штангу, после чего отправился за пределы поля!
  • Анонс
    19'
    48% - 52% по проценту владения мячом у нас. Родриго из-под Чалобы тем временем простреливал мяч в центр штрафной, где Тьяго Силва сыграл по позиции, выбив мяч в аут, по кратчайшей траектории. 
  • 18'
    Явно пока слабо играет Джеймс. Подача от угла поля в исполнении игрока была слишком уж просто. На ближнюю штангу, да еще и низом подавал игрок. Футболисты "Реала" играют на вынос. 
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    • Угловой
      17'
      Марк Кукурелья простреливал мяч с левого края, но попал в ногу защитнику "Реала". В итоге первый в матче угловой удар заработал "Челси". Джеймс будет подавать.
    • 16'
      Снова Джеймс ошибается... Явно у него проблемы с техникой сегодня. На правом фланге игрок "Челси" принял мяч на грудь, после чего сфера прилетела ему в колено и ушла за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Джеймс подыграл в чужой штрафной сейчас рукой. Именно в результате этого игра была остановлена. Фол в атаке судейский состав фиксирует. 
    • 14'
      Снова свистит стадион. Игроки "Реала" слишком долго вводят снаряд в игру, явно потягивая время. Да и к Куртуа на "Стэмфорд Бридж" явно не лучшим образом относятся фанаты, памятуя его лондонское прошлое.
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! После передачи с правого края мяч дошел до Канте. Тот пробил по воротам соперника, но мяч толком не лег на ногу. С отскоком от газона сфера полетела значительно правее цели!
    • 12'
      Ковачич переводил мяч на ход Джеймсу, который пытался добраться до снаряда, но Милитао на правом краю добрался до снаряда первым. 
    • 10'
      Джеймс прессинговал Камавингу сейчас. Передача последовала на Ковачича, который до снаряда в борьбе добраться не сумел. Новая потеря случилась. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Джеймс фолит на левом фланге на Винисиусе. Снова тактический фол. Разыгрывает мяч "Реал" на половине поля соперника. Идет передача на правый фланг, и Кукурелья уверенно ставит корпус Карвахалю. Мяч достается "синим". 
    • 8'
      Винисиус с левого края подавал мяч в штрафную соперника, но явно переоценивал собственные силы игрок мадридской команды, отправив сферу далеко за пределы поля. 
    • Травма, повреждение
      7'
      С голеностопом что-то случилось у Бензема. А, вот что. Тьяго Силва на втором "этаже" прыгал за игровым снарядом, после чего наступил на ногу Кариму.
    • 6'
      В прессинг бросился Винисиус, и Кепе пришлось в срочном порядке выносить снаряд в центр поля. Подбор снова за "Реалом", который продолжает контролировать ситуацию на футбольном поле. 
    • 5'
      "Реал" сегодня совершенно точно не будет идти вперед на полном ходу. Команда имеет преимущество в два гола, и этого может хватить для итоговой победы.
    • 4'
      Длинный пас пошел от Милитао. Чалоба играет на опережении, выбивая мяч на Бензема. Карим бежит по правому флангу и зарабатывает для своей команды аут.
    • Фол, нарушение
      3'
      Хаверц открытыми шипами сейчас пошел на Карвахаля. В итоге нарушил он правила против соперника. Тут же рефери зафиксировал нарушение правил. Обошлось без желтой карточки.
    • 2'
      Футболисты "Челси" сегодня предстали на футбольном поле в синих цветах, а игроки "Реала" вышли на газон в сливочном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Лондоне! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Челси
    16.9% (49)
    Ничья
    14.5% (42)
    Реал Мадрид
    68.6% (199)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.16% (77)
    Меньше
    39.84% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (104)
    Нет
    18.75% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    17.9% (52)
    1:1 Ничья
    9.7% (28)
    0:1 Реал Мадрид
    4.1% (12)
    2:1 Челси
    3.8% (11)
    0:2 Реал Мадрид
    3.1% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    2.8% (8)
    2:2 Ничья
    0.7% (2)
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    Реал Мадрид
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