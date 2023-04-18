Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Орсато Даниэле
0:0
Первый тайм: 35'
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Ход матча
22'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фофана
Уэсли
14
Чалоба
Трево
29
Хаверц
Кай
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Холл ЛьюисПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Реал Мадрид
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.3
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.2
|Хаверц Кай
|2 (1)
|0.2
|Джеймс Рис II
|1
|0.1
|Ковачич Матео
|1
|0.1
|Закария Денис
|1
|0.1
|Фофана Уэсли
|1
|0.1
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.1
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.6
|Бензема Карим
|4
|0.4
|Родриго
|3 (2)
|0.3
|Асенсио Марко
|3
|0.3
|Вальверде Федерико
|2
|0.2
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.2
|Азар Эден
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Милитао Эдер
|1
|0.1
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Аррисабалага Кепа
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Джеймс Рис II
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
3
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
12
Челси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Реал Мадрид
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
3
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
5
42%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1
Результаты матчей
Челси
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Челси
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
72
18
36
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Челси
16.9% (49)
Ничья
14.5% (42)
Реал Мадрид
68.6% (199)
Тотал 2.5
Больше
60.16% (77)
Меньше
39.84% (51)
Обе команды забьют
Да
81.25% (104)
Нет
18.75% (24)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
17.9% (52)
1:1 Ничья
9.7% (28)
0:1 Реал Мадрид
4.1% (12)
2:1 Челси
3.8% (11)
0:2 Реал Мадрид
3.1% (9)
1:3 Реал Мадрид
2.8% (8)
2:2 Ничья
0.7% (2)
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