В центре поля получил сейчас мяч Бензема, и тут же фолит против него Тьяго Силва. Новая остановка фиксируется в нашем противостоянии.

МОМЕНТ! Классную комбинацию разыграл "Реал". Родриго эффектно покатил мяч на Винисиуса, который вошел слева в штрафную "Челси" и пробил прямо по позиции Кепы. Чуть позже судьи зафиксировали офсайд.

Снова Кукурелья с левого края выполнял подачу на дальнюю штангу - до мяча никто из партнеров не добрался, и сфера благополучно выкатилась за пределы поля.

Офсайд фиксирует рефери сейчас у Кукурельи, успевшего добраться до мяча буквально у лицевой линии. Лайнсмен поднимает флажок, "вне игры".

МОМЕНТ! Модрич справа вошел в штрафную соперника, после чего нанес мощный удар в ближний угол. Отбивает сферу за лицевую линию Кепа.

Кукурелья сейчас играл в отборе против Родриго. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Явный срыв атаки. Марк сравнивает счет по полученным "горчичникам" в матче.

Явно пока слабо играет Джеймс. Подача от угла поля в исполнении игрока была слишком уж просто. На ближнюю штангу, да еще и низом подавал игрок. Футболисты "Реала" играют на вынос.

48% - 52% по проценту владения мячом у нас. Родриго из-под Чалобы тем временем простреливал мяч в центр штрафной, где Тьяго Силва сыграл по позиции, выбив мяч в аут, по кратчайшей траектории.

МОМЕНТ! Родриго получил мяч на правом краю, после чего хлестко выстрелил в ближний правый угол. Мяч угодил в штангу, после чего отправился за пределы поля!

Милитао фолит сейчас на левом фланге. Сбивает он оппонента на газон. Получает он карточку желтого цвета и следующую игру пропустит.

Тьяго Силва сейчас пробивал по воротам соперника, то ли пас отдавал, в любом случае мяч прилетел прямо в руки вратарю, который спокойно сыграл в рамке и забрал мяч в перчатки.

У Милитао что-то с ногой. Досталось футболисту "Реала". Будем надеяться, что с ним все будет в порядке и встречу он продолжит.

Галлахер снес на полном ходу Карвахаля. Сыграл он, конечно же, сначала в мяч, после чего уже сбил оппонента на газон. В любом случае, рефери зафиксировал фол.

Галлахер с левого края подавал мяч на дальнюю штангу - Камавинга хитро уклонился от этого навеса, после чего сфера ушла за пределы футбольного поля.

17' Марк Кукурелья простреливал мяч с левого края, но попал в ногу защитнику "Реала". В итоге первый в матче угловой удар заработал "Челси". Джеймс будет подавать.

16' Снова Джеймс ошибается... Явно у него проблемы с техникой сегодня. На правом фланге игрок "Челси" принял мяч на грудь, после чего сфера прилетела ему в колено и ушла за пределы поля.

15' Джеймс подыграл в чужой штрафной сейчас рукой. Именно в результате этого игра была остановлена. Фол в атаке судейский состав фиксирует.

14' Снова свистит стадион. Игроки "Реала" слишком долго вводят снаряд в игру, явно потягивая время. Да и к Куртуа на "Стэмфорд Бридж" явно не лучшим образом относятся фанаты, памятуя его лондонское прошлое.

13' МОМЕНТ! После передачи с правого края мяч дошел до Канте. Тот пробил по воротам соперника, но мяч толком не лег на ногу. С отскоком от газона сфера полетела значительно правее цели!

12' Ковачич переводил мяч на ход Джеймсу, который пытался добраться до снаряда, но Милитао на правом краю добрался до снаряда первым.

10' Джеймс прессинговал Камавингу сейчас. Передача последовала на Ковачича, который до снаряда в борьбе добраться не сумел. Новая потеря случилась.

9' Джеймс фолит на левом фланге на Винисиусе. Снова тактический фол. Разыгрывает мяч "Реал" на половине поля соперника. Идет передача на правый фланг, и Кукурелья уверенно ставит корпус Карвахалю. Мяч достается "синим".

8' Винисиус с левого края подавал мяч в штрафную соперника, но явно переоценивал собственные силы игрок мадридской команды, отправив сферу далеко за пределы поля.