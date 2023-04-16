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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Челси
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 63
Челси 17.5% (11)
X 11.1% (7)
Реал Мадрид 71.4% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Реал Мадрид
3.40
3.70
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.22
Хаверц Кай 2 (1) 0.22
Джеймс Рис II 1 0.11
Ковачич Матео 1 0.11
Закария Денис 1 0.11
Фофана Уэсли 1 0.11
Жоржиньо II 1 (1) 0.11
Маунт Мэйсон 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.67
Бензема Карим 4 0.44
Родриго 3 (2) 0.33
Асенсио Марко 3 0.33
Вальверде Федерико 2 0.22
Модрич Лука 2 (1) 0.22
Азар Эден 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Милитао Эдер 1 0.11
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маунт Мэйсон 3 0
Чилуэлл Бен 1 1
Силва Тьяго 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Ковачич Матео 2 0
Аррисабалага Кепа 2 0
Галлахер Конор 2 0
Джеймс Рис II 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Томас Тухель 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Милитао Эдер 2 0
Кроос Тони 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Челси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Реал Мадрид
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
3
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
5
42%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0
Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Челси
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Челси
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
3 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
2 Интер Милан
1 Милан
0 Наполи
2 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 63
    Челси 17.5% (11)
    X 11.1% (7)
    Реал Мадрид 71.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.40
    3.70
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид

    Исход игры
    Челси
    17.5% (11)
    Ничья
    11.1% (7)
    Реал Мадрид
    71.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    25.4% (16)
    2:1 Челси
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (6)
    1:3 Реал Мадрид
    6.3% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    6.3% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    6.3% (4)
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    Челси
    Реал Мадрид
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