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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 34'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
Прогнозы 146
Аль-Хиляль Эр-Рияд 17.8% (26)
X 21.9% (32)
Аль-Наср Эр-Рияд 60.3% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
2.80
3.80
2.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хён
Су
Чан
70
Джахфали
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
7
Аль-Фарадж
Салман
6
Куэльяр
Густаво
96
Ричард
Майкл
19
Каррильо
Андре
17
Марега
Мусса
9
Игало
Одион
44
Аль-Акиди
Наваф
13
Конан
Гислен
21
Альваро
Гонсалес
Соберон
5
Аль-Амри
Абдулела
2
Аль-Ганам
Султан
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
18
Густаво
Диас
29
Гариб
Абдуррахман
94
Талиска
Андерсон
23
Яхья
Айман
7
Роналду
Криштиану
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.75
2.11

Среднее время на гол

51
42

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
52

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 16 (1) 0.64
Ричард Майкл 5 0.2
Аль-Давсари Салем 4 (3) 0.16
Марега Мусса 4 0.16
Вьетто Лусиано 3 0.12
Аль-Шехри Салех 3 0.12
Хён Су Чан 2 0.08
Каррильо Андре 1 (1) 0.04
Абдулхамид Сауд 1 0.04
Аль-Булаихи Али 1 0.04
Канно Мохамед 1 0.04
Аль-Ями Хамад 1 0.04
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.04
Аль-Фарадж Салман 0 0
Аль-Шахрани Яссер 0 0
Джахфали Мохаммед 0 0
Аль-Бурайк Мохаммед 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.67
Роналду Криштиану 11 (4) 0.46
Гариб Абдуррахман 4 0.17
Густаво Диас 4 0.17
Яхья Айман 4 0.17
Абубакар Венсан 4 0.17
Аль-Наджи Сами 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Маран Мохаммад 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэльяр Густаво 7 1
Марега Мусса 4 0
Хён Су Чан 3 0
Аль-Булаихи Али 3 0
Аль-Давсари Нассер 3 0
Абдулхамид Сауд 3 0
Игало Одион 2 0
Каррильо Андре 2 0
Джахфали Мохаммед 2 0
Аль-Малки Абдуллела 2 0
Канно Мохамед 2 0
Аль-Давсари Халифа 2 0
Ричард Майкл 2 0
Отайф Абдулла 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Шехри Салех 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Аль-Ями Хамад 1 0
Аль-Джувайр Мусаб 1 0
Хадхуд Нассер Маже 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 3 1
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

19
23
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

26
25

Голы по времени матча

Забито

24
26
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
5
26%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
21%
10
43%
76-90

Пропущено

12
7
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

43
49
19 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
6
14%
3
6%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
8
19%
9
18%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
5
12%
5
10%
61-75
11
26%
15
31%
76-90

Пропущено

23
12
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
0
0%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
2
17%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Адаль 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
5 раз 22%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
8
3
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
7
5
3
9
2.5
6
6
1
11
3.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
5
15
9
1.5
15
8
6
18
2.5
9
14
1
23
3.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 23 17 5 1 45 - 8 56
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 24 16 6 2 49 - 12 54
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 23 15 5 3 49 - 22 50
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 25 13 8 4 43 - 23 47
5.
Аль-Фатех
 Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
6.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 23 10 7 6 31 - 28 37
7.
Дамак
 Заявка 23 7 8 8 28 - 30 29
8.
Аль-Таи
 Заявка 23 8 4 11 33 - 36 28
9.
Абха
 Заявка 23 8 3 12 29 - 39 27
10.
Аль-Иттифак
 Заявка 23 7 6 10 20 - 27 27
11.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 23 7 5 11 29 - 38 26
12.
Аль-Файха
 Заявка 23 6 7 10 25 - 34 25
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 23 5 7 11 19 - 33 22
14.
Аль-Адаль
 Заявка 23 4 6 13 19 - 46 18
15.
Аль-Халидж
 23 5 2 16 17 - 38 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 24 4 3 17 19 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 9 2 1 27 - 6 29
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 2 1 21 - 2 26
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5.
Аль-Фатех
 Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6.
Абха
 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
7.
Аль-Иттифак
 Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
8.
Дамак
 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
9.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 12 4 5 3 14 - 16 17
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
11.
Аль-Халидж
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Аль-Файха
 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
14.
Аль-Батин
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
15.
Аль-Адаль
 Заявка 11 3 2 6 9 - 21 11
16.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 12 3 2 7 15 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 12 9 3 0 24 - 6 30
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 13 7 4 2 26 - 5 25
3.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 6 3 2 22 - 16 21
6.
Аль-Фатех
 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
8.
Дамак
 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Аль-Файха
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
11.
Аль-Иттифак
 Заявка 12 2 4 6 7 - 15 10
12.
Абха
 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
13.
Аль-Адаль
 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 1 2 8 5 - 17 5
15.
Аль-Халидж
 11 1 0 10 2 - 21 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 12 0 2 10 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 16 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Хамдалла Абдерразак 16
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 12 (3)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Хамед Тарек 1 5
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 3
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Пока что совсем скуден сегодняшний футбольный вечер на забитые голы. В двух параллельных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов также ещё не забивали.
  • Судья
    34'
    Игру сегодня судит известный английский арбитр Майкл Оливер, который достаточно много нарушений фиксирует в первом тайме. В АПЛ свистков даётся на порядок меньше.
  • Фол, нарушение
    33'
    Джахфали получил болезненный тычок по ноге в борьбе с Роналду, но ничего страшного - надо просто перетерпеть боль. Здесь приглашать на поле медицинскую бригаду необязательно.
  • Фол, нарушение
    32'
    Талиска зацепился за мяч на чужой половине поля, но под давлением вынужден был двигаться назад, в итоге заработав на себе фол неподалёку от центральной линии.
  • Травма, повреждение
    31'
    Снова медики "Аль-Насра" появились на поле, чтобы оказать помощь пострадавшему бойцу, в качестве которого теперь оказался Яхья, которому досталось по рёбрам.
  • Фол, нарушение
    30'
    В ответной атаке следовал заброс на левый край штрафной площади в направлении Роналду, но борьбу там выиграть защитник "Аль-Хиляля", против которого португальский нападающий нарушил правила.
  • 29'
    Каррильо выполнил длинный заброс на правый фланг атаки на забегание Абдулхамиду, но слишком сильно получилось, так что мяч вышел за лицевую линию поля.
  • 28'
    Завелись в последние минуты игроки "Аль-Насра", из-за чего хозяева решили немного успокоить игру поперечными передачами в центральной зоне.
  • Травма, повреждение
    27'
    Гариб получил болезненный удар по ногам во время одного из единоборств, так что ему сейчас необходимо оказать медицинскую помощь.
  • 26'
    Конан по левому флангу подключился в атаку "Аль-Насра", но подачу в центр выполнил слишком близко к воротам, что позволило аль-Маюфу сыграть на перехвате.
  • 25'
    Аут гости заработали на левом фланге и последовал быстрый вброс мяча на ход Яхья, который вошёл на левый край штрафной площади, выманил на себя вратаря, но после этого отдал пас в центр, где и близко не было никого из партнёров по команде.
  • 24'
    В прошлом туре Роналду и "Аль-Наср" играли в пешем темпе, сыграв вничью 0:0. В первой четверти этой встречи "жёлто-синие" действуют в таком же ключе.
  • 23'
    У ворот хозяев поля опасными моментами просто не пахнет. Чтобы аль-Маюф совсем не заскучал, защитники периодически пасуют на него мяч.
  • Офсайд
    22'
    Очередной угловой на правом фланге заработал "Аль-Хиляль", стараниями Абдулхамида. Разыгран на этот раз мяч разыграли накоротке, но в итоге дело закончилось фиксацией положения "вне игры".
  • 21'
    Отбился "Аль-Наср" после подачи стандартного положения у своих ворот, после чего попытался организовать контратаку, но из-под ног Гариба мяч в аут в чистом подкате сумел выбить соперник.
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    • Угловой
      20'
      После прострела с левого фланга в штрафную площадь гостей мяч достался Игало, который с 14 метров с разворота пробивал по воротам - мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.
    • 19'
      Болельщики на трибунах уже успели загрустить. Местный заводила старается хоть немного оживить публику, чтобы та не заснула.
    • Фол, нарушение
      18'
      Игало в районе центрального круга грамотно поставил корпус сопернику, заработав на себе штрафной удар.
    • 17'
      Роналду оттянулся в глубину поля за мячом, немного пофинтил, после чего попытался отдать обостряющий пас на левый край атаки на Гариба, но передача не прошла.
    • 16'
      "Аль-Хиляль" продолжает играть в прессинге на чужой половине поля, но уже не так агрессивно, как прежде.
    • Фол, нарушение
      15'
      Снова неудачную атаку провёл "Аль-Наср", но уже правым флангом. Там до мяча не добрался Яхья, который в попытке ответного отбора нарушил правила.
    • 14'
      Тревожно всё выглядело на первых парах, то Джахфали уже на ногах, показывая, что он способен продолжать встречу. Простой тест на отсутствие сотрясения мозга ему удалось пройти.
    • Травма, повреждение
      13'
      По итогам предыдущего эпизода Джахфали получил повреждение. Похоже, что даже защитник потерял сознание, когда ему бедром в голову ударил по инерции соперник. Врачи сейчас стараются привести парня в чувства.
    • 12'
      Провели только сейчас свою первую атаку игроки "Аль-Насра" по центральной оси, но она закончилась чистым подкатом от Джахфали.
    • 11'
      Если "Аль-Наср" продолжит так играть, то Криштиану Роналду не станет чемпионом Саудовской Аравии. Очень грустно пока что смотреть на "жёлто-синих".
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Первый угловой хозяева поля заработали на правом фланге. После подачи головой Марега пробил - аль-Акиди перед собой отбил мяч, а работавший на добивании Игало с трёх метров пальнул над перекладиной.
    • 9'
      "Аль-Хиляль", видя пассивность своих соперников, решил включиться в агрессивный коллективный прессинг непосредственно в чужой штрафной площади.
    • Опасный момент
      8'
      Марега принял мяч на правом краю штрафной площади, откуда из-под защитника пробивал в дальний нижний угол, но аль-Акиди совершил спасение, со второй попытки сумев накрыть мяч.
    • 7'
      Роналду едва ли не впервые попробовал мяч, попытавшись головой выполнить скидку на левый фланг атаки на Гариба, но неточно получилось - мяч вышел за боковую линию.
    • 6'
      Левым флангом провёл атаку "Аль-Хиляль", откуда Майкл выполнял прострельную передачу в направлению Игало, но на перехвате сработал один из защитников "Аль-Насра".
    • Фол, нарушение
      5'
      Талиску в центральной зоне толкнули в спину, из-за чего он кубарем покатился по газону. Но нарушитель тут же извинился и помог бразильцу подняться.
    • 4'
      Серия ошибок происходит в середине поля. Несмотря на невысокий темп, футболисты обеих команд действуют как-то суетливо, в простых ситуациях допуская ошибки в комбинационном плане.
    • 3'
      Встреча началась в скромном темпе. Не хочет "Аль-Наср" мощно стартовать, предпочитая просто выжидать каких-то своих голевых возможностей.
    • 2'
      Этот матч не вызвал серьёзного ажиотажа в Эр-Рияде, так что трибуны полупустые. Но пару-тройка десятков тысяч любителей футбола всё же пришли на игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Хиляль" сыграет дома с "Аль-Насром". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36.3% пользователей.
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    Прогнозы 146
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 17.8% (26)
    X 21.9% (32)
    Аль-Наср Эр-Рияд 60.3% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    2.80
    3.80
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    17.8% (26)
    Ничья
    21.9% (32)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    60.3% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (102)
    Нет
    13.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    36.3% (53)
    1:1 Ничья
    15.1% (22)
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    10.3% (15)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (7)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.7% (4)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.1% (3)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.1% (3)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
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