Каррильо выполнил длинный заброс на правый фланг атаки на забегание Абдулхамиду, но слишком сильно получилось, так что мяч вышел за лицевую линию поля.

В ответной атаке следовал заброс на левый край штрафной площади в направлении Роналду, но борьбу там выиграть защитник "Аль-Хиляля", против которого португальский нападающий нарушил правила.

Снова медики "Аль-Насра" появились на поле, чтобы оказать помощь пострадавшему бойцу, в качестве которого теперь оказался Яхья, которому досталось по рёбрам.

Талиска зацепился за мяч на чужой половине поля, но под давлением вынужден был двигаться назад, в итоге заработав на себе фол неподалёку от центральной линии.

Джахфали получил болезненный тычок по ноге в борьбе с Роналду, но ничего страшного - надо просто перетерпеть боль. Здесь приглашать на поле медицинскую бригаду необязательно.

Игру сегодня судит известный английский арбитр Майкл Оливер, который достаточно много нарушений фиксирует в первом тайме. В АПЛ свистков даётся на порядок меньше.

Пока что совсем скуден сегодняшний футбольный вечер на забитые голы. В двух параллельных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов также ещё не забивали.

28' Завелись в последние минуты игроки "Аль-Насра", из-за чего хозяева решили немного успокоить игру поперечными передачами в центральной зоне.

27' Гариб получил болезненный удар по ногам во время одного из единоборств, так что ему сейчас необходимо оказать медицинскую помощь.

26' Конан по левому флангу подключился в атаку "Аль-Насра", но подачу в центр выполнил слишком близко к воротам, что позволило аль-Маюфу сыграть на перехвате.

25' Аут гости заработали на левом фланге и последовал быстрый вброс мяча на ход Яхья, который вошёл на левый край штрафной площади, выманил на себя вратаря, но после этого отдал пас в центр, где и близко не было никого из партнёров по команде.

24' В прошлом туре Роналду и "Аль-Наср" играли в пешем темпе, сыграв вничью 0:0. В первой четверти этой встречи "жёлто-синие" действуют в таком же ключе.

23' У ворот хозяев поля опасными моментами просто не пахнет. Чтобы аль-Маюф совсем не заскучал, защитники периодически пасуют на него мяч.

22' Очередной угловой на правом фланге заработал "Аль-Хиляль", стараниями Абдулхамида. Разыгран на этот раз мяч разыграли накоротке, но в итоге дело закончилось фиксацией положения "вне игры".