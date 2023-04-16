Тур: 25.
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.75
2.11
Среднее время на гол
51
42
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.47
1.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
52
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|16 (1)
|0.67
|Ричард Майкл
|5
|0.21
|Аль-Давсари Салем
|4 (3)
|0.17
|Марега Мусса
|4
|0.17
|Вьетто Лусиано
|3
|0.13
|Аль-Шехри Салех
|3
|0.13
|Хён Су Чан
|2
|0.08
|Каррильо Андре
|1 (1)
|0.04
|Абдулхамид Сауд
|1
|0.04
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.04
|Канно Мохамед
|1
|0.04
|Аль-Ями Хамад
|1
|0.04
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.04
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|0
|0
|Джахфали Мохаммед
|0
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.7
|Роналду Криштиану
|11 (4)
|0.48
|Гариб Абдуррахман
|4
|0.17
|Густаво Диас
|4
|0.17
|Яхья Айман
|4
|0.17
|Абубакар Венсан
|4
|0.17
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Маду Абдулла
|1
|0.04
|Маран Мохаммад
|1
|0.04
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэльяр Густаво
|7
|1
|Марега Мусса
|4
|0
|Хён Су Чан
|3
|0
|Аль-Булаихи Али
|3
|0
|Аль-Давсари Нассер
|3
|0
|Абдулхамид Сауд
|3
|0
|Игало Одион
|2
|0
|Каррильо Андре
|2
|0
|Джахфали Мохаммед
|2
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|0
|Канно Мохамед
|2
|0
|Аль-Давсари Халифа
|2
|0
|Ричард Майкл
|2
|0
|Отайф Абдулла
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Шехри Салех
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Аль-Ями Хамад
|1
|0
|Аль-Джувайр Мусаб
|1
|0
|Nasser Maje Hadhood
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|3
|1
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Конан Гислен
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Альваро Гонсалес Соберон
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
19
23
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
26
25
Голы по времени матча
Забито
24
26
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
5
26%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
4
21%
10
43%
76-90
Пропущено
12
7
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
43
49
19 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
6
14%
3
6%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
8
19%
9
18%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
5
12%
5
10%
61-75
11
26%
15
31%
76-90
Пропущено
23
12
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
0
0%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
6
26%
2
17%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Фулад Хузестан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Фламенго - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Видад Касабланка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Адаль 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
5 раз 22%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
66
75
39
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
185
159
158
618
914
123
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|45 - 8
|56
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|49 - 12
|53
|3.
|23
|15
|5
|3
|49 - 22
|50
|4.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|43 - 23
|46
|5.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|40 - 30
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|31 - 28
|37
|7.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 30
|29
|8.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|33 - 36
|28
|9.
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|29 - 39
|27
|10.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|20 - 27
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 38
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|19 - 33
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 46
|18
|15.
|23
|5
|2
|16
|17 - 38
|17
|16.
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|19 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|27 - 6
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 2
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 21
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|24 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|22 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 17
|5
|15.
|11
|1
|0
|10
|2 - 21
|3
|16.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|16 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Хамдалла Абдерразак
|16
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|12 (3)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 7
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Хамед Тарек
|1 5
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 3
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|6
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
21.4% (3)
Ничья
28.6% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
50% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (9)
Меньше
30.77% (4)
Обе команды забьют
Да
92.31% (12)
Нет
7.69% (1)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
42.9% (6)
1:1 Ничья
21.4% (3)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.3% (2)
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