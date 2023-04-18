Мариу Руй получает помощь от медиков. Очередная медицинская пауза возникла в матче. У арбитра будет повод добавить 2-3 минуты к первому тайму.

Кварацхелия на левом фланге атаки подтолкнул соперника локтем после скидки Осимхена. Досталось немного Калабрии в этом эпизоде.

Политано пробегал по правому краю, однако Тео Эрнандес не дал ему произвести навес в штрафную площадь. И пострадал здесь игрок "Наполи", лежит на газоне, скоро врачи опять появятся.

Ирвинг Лосано разминается за пределами поля. Не исключено, что выйдет он на поле в рамках вынужденной замены уже через несколько минут.

У Мариу Руя теперь снова проблемы. Выбил он мяч в аут и дал знать о своих неладах со здоровьем.

Какая-то незадача у команды Лучано Спаллетти с этими травмами. А ведь ещё даже перерыв не наступил в матче. С другой стороны, три замены ещё остаются у хозяев.

Мариу Руй навешивал с левого фланга, был прострел у "Наполи" с другой стороны, а в конце атаки хозяев Политано с линии штрафной пробил низом мимо правого угла.

Рафаэл Леау лежит на газоне в чужой штрафной после контакта с Мариу Руем. Там произошёл наступ на ногу игроку "Милана". Вы знаете, это может быть пенальти. Да - есть 11-метровый в ворота "Наполи"!

Жиру не забивает пенальти - Мерет тащит! В район правого угла нанёс удар Оливье, но Алекс прыгнул в нужную сторону и отразил мяч.

"Милан" получил прекрасный шанс в своё распоряжение, однако не сумел им воспользоваться. Сейчас главное для "россонери" не раскиснуть. Они всё равно ведут на данный момент в счёте по сумме двух матчей.

У команд в сегодняшнем матче равенство по попаданиям в створ - по одному разу. Что касается в целом ударом по воротам, то у "Наполи" их 7, а "Милана" - 1.

Зелиньски сейчас несколько улучшил эту статистику для "Наполи". Получив передачу с правого фланга, пробил Пётр с линии штрафной и попал в створ, но также и в руки Меньяна.

МОМЕНТ! "Милан" едва не забивает с игры! Жиру в падении пробивал с нескольких метров из окружения, но Мерет выступил спасителем "Наполи", парировав мяч ногой.

Выстояли уже на четвёртом угловом соперника футболисты "Милана". Неаполитанцы много навесов отправляют в чужую штрафную. Сейчас вот Мариу Руй делал кросс, и мяч прилетел к Томори.

Рафаэл Леау отдал неточную передачу в нападении на левом фланге - мяч ушёл за лицевую линию. Пока ничего ещё не продемонстрировал "Милан" в атаке.

Было давление на первых минутах со стороны "Наполи", и довольно приличное, но не катастрофическое для "россонери", выдержавших относительно серьёзный натиск хозяев поля.

Заработали визитёры штрафной на левом фланге. Разыграли они стандарт, и Тонали запустил мяч в штрафную площадь соперника, где мяч оказался лёгкой добычей Мерета.

Мариу Руй совершил перехват в центре поля и снабдил мячом Кварацхелию, которого на входе в штрафную "Милана" здорово обезмячил без фола Кьяер.

Лоботка выдал пас низом Кварацхелии, а тот, как обычно, сместился к центру, но удар нанёс непримечательный, который был ещё и заблокирован.

"Милан" согласен сыграть сегодня на контратаках. В первую очередь уделяет внимание позиционной обороне команда Стефано Пиоли.

На Осимхена был заброс у "Наполи" в зону правого инсайда, однако не удалось у Виктора обострить никоим образом, и мяч простенько переадресовался в руки Меньяна.

Беннасер впереди на левом фланге нарушил правила против ди Лоренцо - получился мелкий фол "Милана" при попытке ведения атакующих действий.

Новый угловой заработал "Наполи". Зелиньски подавал с левого края на ближнюю штангу - там нормально всё контролировалось "Миланом".

10' Политано от правой линии штрафной забрасывал в район ближней штанги - там Кьяер выбил мяч головой. Немного погодя была снова подача справа у "Наполи" - Калабрия отправил сферу на корнер.

9' Кварацхелия слева сместился в чужую штрафную, откуда произвёл удар в ближний угол, не поставив неразрешимых задач перед Меньяном. Вратарь гостей легко справился.

8' Политано навешивал с правого фланга, однако и здесь не удалось обострить неаполитанцам. Ди Лоренцо вскоре простреливал низом - оборона миланцев вновь не дрогнула.

7' Третий подряд угловой у рамки ворот "Милана" закончился без опасного момента, после чего "Наполи" сохранил контроль над мячом вторым темпом.

6' Кьяер вынес мяч на новый корнер. Зелиньски позволил исполнить его Мариу Рую, после чего Н'Домбеле поработал справа от чужих ворот, где заработал ещё один угловой.

5' Мариу Руй нанёс удар напрямую со штрафного, мяч задел кого-то из "Милана", поэтому заработали угловой на левом фланге хозяева.

4' Н'Домбеле у чужой штрафной придержал мяч и отдал его Кварацхелии, который отправил заброс на правый фланг и в то же время на себе заработал перспективный стандарт для "Наполи".

3' Напомним, что "Наполи" по-любому нужно сегодня выигрывать. Если с разницей в один мяч, то выяснение отношений продлится более чем 90 минут основного времени.

2' Нарушение правил - в атаке фолит "Милан". Рафаэл Леау выпрыгивает в борьбе за верховой мяч и валит на газон Амира Ррахмани.

1' Хвича Кварацхелия проходил по левому флангу, однако там ему путь в штрафную перекрыли сразу несколько игроков "россонери". В итоге пришлось Хвиче отыгрывать партнёру без создания остроты.

1' "Наполи" играет в бело-голубой форме, тогда как у "Милана" красно-чёрная расцветка.