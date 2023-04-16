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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Наполи
 
Позже
Милан
Прогнозы 50
Наполи 78% (39)
X 12% (6)
Милан 10% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Милан
1.85
3.80
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Милан

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.47
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Распадори Джакомо 4 0.44
Зелиньски Пётр 4 (2) 0.44
Симеоне Джованни 4 0.44
Осимхен Виктор 4 0.44
Кварацхелия Хвича 2 (1) 0.22
Ди Лоренцо Джованни 2 0.22
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Н'Домбеле Тангай 1 0.11
Политано Маттео 1 (1) 0.11
Эстигор Лео 1 0.11
Оливера Матиас 0 0
Руй Мариу 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (2) 0.44
Салемакерс Алексис 2 0.22
Леау Рафаэл 1 0.11
Крунич Раде 1 0.11
Беннасер Исмаэль 1 0.11
Диас Браим 1 0.11
Габбия Маттео 1 0.11
Мессиас Жуниор 1 0.11
Побега Томмазо 1 0.11
Тонали Сандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин-Чжэ Ким 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 1
Жуан Жезус 2 0
Политано Маттео 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 2 1
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Тиав Малик 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
9
Наполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
4
31%
31-45
3
12%
5
38%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4
Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4
Милан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4
Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2

Результаты матчей

Наполи
Милан

Точный счет

3:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Наполи
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
3
6
6
3
2.5
3
6
3
6
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
3 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
2 Интер Милан
1 Милан
0 Наполи
2 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Наполи 78% (39)
    X 12% (6)
    Милан 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Милан
    1.85
    3.80
    4.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Наполи - Милан

    Исход игры
    Наполи
    78% (39)
    Ничья
    12% (6)
    Милан
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    34% (17)
    2:0 Наполи
    16% (8)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    1:0 Наполи
    8% (4)
    3:1 Наполи
    8% (4)
    1:2 Милан
    6% (3)
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