Стадион: Диего Армандо Марадона.
История личных встреч
Наполи
Милан
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
0.94
Среднее время на гол
48
95
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.47
1.24
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Распадори Джакомо
|4
|0.44
|Зелиньски Пётр
|4 (2)
|0.44
|Симеоне Джованни
|4
|0.44
|Осимхен Виктор
|4
|0.44
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|0.22
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.22
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.11
|Лосано Ирвинг
|1
|0.11
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.11
|Политано Маттео
|1 (1)
|0.11
|Эстигор Лео
|1
|0.11
|Оливера Матиас
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (2)
|0.44
|Салемакерс Алексис
|2
|0.22
|Леау Рафаэл
|1
|0.11
|Крунич Раде
|1
|0.11
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.11
|Диас Браим
|1
|0.11
|Габбия Маттео
|1
|0.11
|Мессиас Жуниор
|1
|0.11
|Побега Томмазо
|1
|0.11
|Тонали Сандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|1
|Жуан Жезус
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|2
|1
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
1
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
9
Наполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
4
31%
31-45
3
12%
5
38%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4
Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4
Милан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4
Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2
Результаты матчей
Наполи
Милан
Точный счет
3:0
2 раза 50%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Наполи
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
13
23
13
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
72
36
63
36
36
27
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Наполи - Милан
Исход игры
Наполи
78% (39)
Ничья
12% (6)
Милан
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 Наполи
34% (17)
2:0 Наполи
16% (8)
1:1 Ничья
10% (5)
1:0 Наполи
8% (4)
3:1 Наполи
8% (4)
1:2 Милан
6% (3)
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