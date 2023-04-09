Гехи после навеса с углового выигрывает борьбу на линии вратарской и пробивает головой в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой!

Эйлинг после передачи Ааронсона входит в штрафную и от лицевой исполняет прострел во вратарскую - Джонстон забирает мяч.

Снова через правый фланг атакует "Лидс", в этот раз Харрисон простреливает в штрафную, но Андерсен разряжает обстановку.

Рока получает мяч от Синистерры и исполняет черпачок в штрафную на колумбийца, которого на выходе опережает Джонстон.

Ааронсон ловит на себе очередной фол на правом полуфланге, снова "стандарт" готовят хозяева поля.

После навеса Ааронсона Стрейк головой пробивает в дальний угол, однако Джонстон вытягивается в струнку и парирует угрозу!

Олисе получает мяч на правом краю штрафной, но в попытке протолкнуть его мимо защитника просто направляет в руки Мелье.

Подача Айю с левого фланга не достигает цели, а Уорд на подборе попросту не попадает по мячу.

Шлупп после навеса с углового остается без опеки во вратарской и пробивает головой буквально с трех метров, но попадает в правую штангу!

Еще один угловой исполняют гости, Мелье играет кулаком на выходе, а удар кого-то из лондонцев с подбора оказывается заблокирован.

Фирпо зарабатывает опаснейший штрафной в борьбе с Митчеллом буквально в метре от границы владений Джонстона и правее створа.

Харрисон со штрафного закручивает мяч во вратарский угол, однако Джонстон реагирует и отбивает снаряд на угловой!

Кох после навеса Харрисона с углового играет на опережение и направляет мяч в створ, однако Джонстон ловит снаряд на ленточке.

Полчаса отыграли команды на "Элланд Роуд", пока у "Лидса" тотальное преимущество, но посмотрим, какие есть варианты у Роя Ходжсона.

Эдуар получает мяч в штрафной от Айю, однако не может обыграть защитника один в один, в следующей фазе атаки Шлупп зарабатывает угловой.

23' Немножко потолкались соперники после фола "Лидса", Марк Рока и Шлупп вызваны Саймоном Хупером для индивидуальной беседы.

22' Всего лишь третий гол в этом чемпионате забивает некогда перспективный Бэмфорд, но насколько этот мяч важный для "Лидса".

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАТРИК БЭМФОРД!

Ааронсон с углового исполняет подачу в центр штрафной, Бэмфорд убегает от Митчелла и головой подрезает мяч в дальний угол, круглый от штанги залетает в сетку!

20' Эйлинг катит мяч по флангу на ход Харрисону, тот пропускает снаряд, понимая. что будет назначен угловой.

19' Харрисон исполняет вертикальный заброс в чужие владения, но в этом моменте Джонстон вышел к границе штрафной и забрал мяч.

18' Уже 6 ударов в активе "Лидса" в этой встрече, трижды хозяева попали в створ и собрали 0,69 xG. У гостей пока гордый 0.

17' Интересно, что на "Элланд Роуд" "Лидс" неизменно обыгрывает "Кристал Пэлас" в последние годы, будь то АПЛ или Чемпионшип. Последняя победа лондонцев в Лидсе случилась в 2006 году в Чемпионшипе.

16' Ааронсон со штрафного низом направил мяч на ближнюю штангу, где два игрока "Лидса" помешали друг другу, удара не случилось.

15' Гехи и Шлупп на пару останавливают проход Ааронсона, готовят штрафной на правом фланге хозяева.