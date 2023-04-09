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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Лидс
1:0
Первый тайм: 41'
Кристал Пэлас
0'
1:0
21' Гол
Бэмфорд Патрик

Ход матча

21'
Бэмфорд Патрик
(Ааронсон Бренден)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 127
Лидс 68.5% (87)
X 23.6% (30)
Кристал Пэлас 7.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лидс
Ничья
Кристал Пэлас
4.00
5.30
3.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
9
Бэмфорд
Патрик
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
9
Айю
Джордан
Лидс
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Кристал Пэлас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.86

Среднее время на гол

38
105

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
117

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.37
Харрисон Джек 4 0.13
Саммервилл Крисенсио 4 0.13
Бэмфорд Патрик 3 0.1
Синистерра Луис 3 0.1
Ньонто Вильфред 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Кристенсен Расмус 2 0.07
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.2
Эзе Эберечи 4 0.13
Эдуар Одсонн 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Шлупп Джеффри 2 0.07
Матета Жан-Филипп 2 0.07
Айю Джордан 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Лидс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
6
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кристал Пэлас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

9
12
Лидс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Кристал Пэлас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

30
19
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
8
27%
4
21%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Забито

38
24
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
6
16%
2
8%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
6
16%
5
21%
61-75
10
26%
6
25%
76-90

Пропущено

49
39
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
6
12%
6
15%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
11
22%
11
28%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2
Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4
Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0

Результаты матчей

Лидс
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
7
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
3
11
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
16
13
13
16
1.5
7
22
4
25
2.5
1
28
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Лидс
 1:0 Заявка 30 8 8 14 39 - 49 32
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 30 7 9 14 24 - 40 30
16.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Лидс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 19 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 21 10
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 1:0 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Олисе получает мяч на правом краю штрафной, но в попытке протолкнуть его мимо защитника просто направляет в руки Мелье.
  • Опасный момент
    40'
    После навеса Ааронсона Стрейк головой пробивает в дальний угол, однако Джонстон вытягивается в струнку и парирует угрозу!
  • 39'
    Ааронсон ловит на себе очередной фол на правом полуфланге, снова "стандарт" готовят хозяева поля.
  • 38'
    Рока получает мяч от Синистерры и исполняет черпачок в штрафную на колумбийца, которого на выходе опережает Джонстон.
  • 37'
    Снова через правый фланг атакует "Лидс", в этот раз Харрисон простреливает в штрафную, но Андерсен разряжает обстановку.
  • 35'
    Эйлинг после передачи Ааронсона входит в штрафную и от лицевой исполняет прострел во вратарскую - Джонстон забирает мяч.
  • Опасный момент
    34'
    Гехи после навеса с углового выигрывает борьбу на линии вратарской и пробивает головой в дальний угол - мяч проходит рядом со штангой!
  • 33'
    Эдуар получает мяч в штрафной от Айю, однако не может обыграть защитника один в один, в следующей фазе атаки Шлупп зарабатывает угловой.
  • 31'
    Полчаса отыграли команды на "Элланд Роуд", пока у "Лидса" тотальное преимущество, но посмотрим, какие есть варианты у Роя Ходжсона.
  • Угловой
    29'
    Кох после навеса Харрисона с углового играет на опережение и направляет мяч в створ, однако Джонстон ловит снаряд на ленточке.
  • Опасный момент
    28'
    Харрисон со штрафного закручивает мяч во вратарский угол, однако Джонстон реагирует и отбивает снаряд на угловой!
  • Фол, нарушение
    27'
    Фирпо зарабатывает опаснейший штрафной в борьбе с Митчеллом буквально в метре от границы владений Джонстона и правее створа.
  • Угловой
    26'
    Еще один угловой исполняют гости, Мелье играет кулаком на выходе, а удар кого-то из лондонцев с подбора оказывается заблокирован.
  • Штанга
    25'
    Шлупп после навеса с углового остается без опеки во вратарской и пробивает головой буквально с трех метров, но попадает в правую штангу!
  • 24'
    Подача Айю с левого фланга не достигает цели, а Уорд на подборе попросту не попадает по мячу.
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    • 23'
      Немножко потолкались соперники после фола "Лидса", Марк Рока и Шлупп вызваны Саймоном Хупером для индивидуальной беседы.
    • 22'
      Всего лишь третий гол в этом чемпионате забивает некогда перспективный Бэмфорд, но насколько этот мяч важный для "Лидса".
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАТРИК БЭМФОРД!
      Ааронсон с углового исполняет подачу в центр штрафной, Бэмфорд убегает от Митчелла и головой подрезает мяч в дальний угол, круглый от штанги залетает в сетку!
    • 20'
      Эйлинг катит мяч по флангу на ход Харрисону, тот пропускает снаряд, понимая. что будет назначен угловой.
    • 19'
      Харрисон исполняет вертикальный заброс в чужие владения, но в этом моменте Джонстон вышел к границе штрафной и забрал мяч.
    • 18'
      Уже 6 ударов в активе "Лидса" в этой встрече, трижды хозяева попали в створ и собрали 0,69 xG. У гостей пока гордый 0.
    • 17'
      Интересно, что на "Элланд Роуд" "Лидс" неизменно обыгрывает "Кристал Пэлас" в последние годы, будь то АПЛ или Чемпионшип. Последняя победа лондонцев в Лидсе случилась в 2006 году в Чемпионшипе.
    • 16'
      Ааронсон со штрафного низом направил мяч на ближнюю штангу, где два игрока "Лидса" помешали друг другу, удара не случилось.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гехи и Шлупп на пару останавливают проход Ааронсона, готовят штрафной на правом фланге хозяева.
    • 14'
      В матче первого круга "Кристал Пэлас" одержал волевую победу над "Лидсом" со счётом 2:1, гол Эзе на 76-й минуте стал победным.
    • 13'
      Снова Эйлинг с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Синистерра в этот раз пытается пробить в падении головой, опережая защитника, но мяч идет мимо створа.
    • 12'
      Эйлинг с правого фланга исполняет подачу на дальний край штрафной, а Синистерра головой пробивает точно в руки Джонстону.
    • 10'
      "Кристал Пэлас" в прошлом туре прервал затяжную серию неудач, одержав волевую победу над "Лестером", ветеран Рой Ходжсон начинает операцию по спасению лондонцев.
    • 8'
      Очередная атака удается "Лидсу", Синистерра катит на ход Бэмфорду, тот пытается проверить бдительность голкипера ударом с 30 метров, но в створ не попадает.
    • 7'
      Продолжает давить "Лидс", сначала Джонстону пришлось отбивать мяч после подачи с фланга, а потом спасать после дальнего удара в исполнении Марка Роки.
    • Опасный момент
      6'
      Синистерра врывается в штрафную с левого края и простреливает на Ааронсона, удар которого пяткой вытягивает Джонстон!
    • 5'
      Напомним, что "Лидс" в мид-уик обыграл дома "Ноттингем Форест" в перенесенном матче и выбрался из зоны вылета, сегодняшняя победа позволит "Юнайтед" скакнуть сразу на 12-е место.
    • 4'
      Поактивнее начинает встречу "Лидс", команда Хави Грасии гораздо быстрее доставляет мяч в переднюю линию.
    • 3'
      Напомним, что обе команды занимают места недалеко от зоны вылета, плотность в таблице обязывает и "Лидс", и "Кристал Пэлас" набирать максимум очков в очных матчах.
    • Опасный момент
      2'
      Эйлинг с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Бэмфорд скидывает мяч на дальний край, а Синистерра низом пробивает рядом со штангой!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лидс
    68.5% (87)
    Ничья
    23.6% (30)
    Кристал Пэлас
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    37% (47)
    1:0 Лидс
    22% (28)
    1:1 Ничья
    20.5% (26)
    1:2 Кристал Пэлас
    4.7% (6)
    2:0 Лидс
    3.9% (5)
    0:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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