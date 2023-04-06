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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Лидс
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 42
Лидс 73.8% (31)
X 16.7% (7)
Кристал Пэлас 9.5% (4)
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Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Кристал Пэлас
3.70
3.54
3.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лидс
Кристал Пэлас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.86

Среднее время на гол

38
105

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
117

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.38
Харрисон Джек 4 0.14
Саммервилл Крисенсио 4 0.14
Синистерра Луис 3 0.1
Ньонто Вильфред 2 0.07
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Кристенсен Расмус 2 0.07
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Ааронсон Бренден 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.21
Эзе Эберечи 4 0.14
Эдуар Одсонн 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Шлупп Джеффри 2 0.07
Матета Жан-Филипп 2 0.07
Айю Джордан 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Лидс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
6
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кристал Пэлас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

9
12
Лидс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Кристал Пэлас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

30
19
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
8
27%
4
21%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Забито

38
24
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
6
16%
2
8%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
6
16%
5
21%
61-75
10
26%
6
25%
76-90

Пропущено

49
39
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
6
12%
6
15%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
11
22%
11
28%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2
Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4
Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0

Результаты матчей

Лидс
Кристал Пэлас

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
7
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
3
11
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
16
13
13
16
1.5
7
22
4
25
2.5
1
28
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 28 14 11 3 46 - 20 53
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 16 5 7 42 - 37 53
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 29 10 13 6 46 - 38 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 Заявка 28 7 6 15 26 - 39 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 10 3 1 25 - 8 33
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 14 6 6 2 23 - 11 24
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Лидс 73.8% (31)
    X 16.7% (7)
    Кристал Пэлас 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.70
    3.54
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лидс
    73.8% (31)
    Ничья
    16.7% (7)
    Кристал Пэлас
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    54.8% (23)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    1:0 Лидс
    11.9% (5)
    1:2 Кристал Пэлас
    9.5% (4)
    2:0 Лидс
    4.8% (2)
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    Лидс
    Кристал Пэлас
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