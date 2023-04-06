Тур: 30. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
История личных встреч
Лидс
Кристал Пэлас
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.86
Среднее время на гол
38
105
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
117
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.38
|Харрисон Джек
|4
|0.14
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.14
|Синистерра Луис
|3
|0.1
|Ньонто Вильфред
|2
|0.07
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.07
|Кристенсен Расмус
|2
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.21
|Эзе Эберечи
|4
|0.14
|Эдуар Одсонн
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.03
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|1
|Шлупп Джеффри
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
6
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кристал Пэлас
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
9
12
Лидс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Кристал Пэлас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
30
19
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
8
27%
4
21%
61-75
7
23%
4
21%
76-90
Забито
38
24
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
6
16%
2
8%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
6
16%
5
21%
61-75
10
26%
6
25%
76-90
Пропущено
49
39
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
6
12%
6
15%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
11
22%
11
28%
61-75
10
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2
Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4
Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Результаты матчей
Лидс
Кристал Пэлас
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лидс
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
77
411
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
77
69
311
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1613
1316
722
425
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 20
|53
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|42 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7.
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|46 - 38
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|26 - 39
|27
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19.
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 8
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 19
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 20
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|5 - 34
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас
Исход игры
Лидс
73.8% (31)
Ничья
16.7% (7)
Кристал Пэлас
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Лидс
54.8% (23)
1:1 Ничья
16.7% (7)
1:0 Лидс
11.9% (5)
1:2 Кристал Пэлас
9.5% (4)
2:0 Лидс
4.8% (2)
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