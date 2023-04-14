Тур: 31. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
15' Желтая карточкаJeffinho
25' Желтая карточкаКумбеди Саэль
0:1
34' ПенальтиЛяказетт Александр
1:1
37' ГолАбухляль Закария
54' Желтая карточкаСуасо Габриэль
Ход матча
15'
25'
34'
37'
1:1
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
14
Коста
Логан
28
Шаиби
Фарес
24
Лепнан
Йоанн
47
Jeffinho
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 JeffinhoНападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Лега СекуНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Лион
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
27 матчей
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
42
13
Голов в среднем за матч
2.8
1.08
Среднее время на гол
32
83
Всего голов
60
23
Голов в среднем за матч
2.22
0.85
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
40
105
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.39
|Абухляль Закария
|7
|0.23
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.16
|Шаиби Фарес
|5
|0.16
|Ратао Рафаэл
|5
|0.16
|Деягере Брехт
|4
|0.13
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|19 (5)
|0.61
|Тете
|6
|0.19
|Баркола Бредли
|5
|0.16
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.13
|Шерки Райан
|3
|0.1
|Дембеле Мусса II
|3
|0.1
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|7
|0
|Люкеба Кастелло
|5
|0
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Диоманде Синали
|0
|1
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
9
Тулуза
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
25
4
Волевые поражения
14
23
Тулуза
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Лион
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
30
9
Волевые поражения
22
32
Голы по времени матча
Забито
26
24
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
4
17%
16-30
7
27%
6
25%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
2
8%
8
33%
76-90
Пропущено
22
21
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
8
36%
4
19%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Пропущено
29
11
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
17%
2
18%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
3
10%
5
45%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
7
24%
2
18%
76-90
Забито
47
48
25 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
5
11%
4
8%
1-15
8
17%
8
17%
16-30
12
26%
9
19%
31-45
10
21%
7
15%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
5
11%
11
23%
76-90
Пропущено
51
32
16 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
8
16%
3
9%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
5
10%
8
25%
31-45
13
25%
6
19%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
15
29%
29%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0
Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4
Результаты матчей
Тулуза
Лион
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
87
69
411
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
510
78
213
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
237
1317
1317
624
723
327
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|63 - 42
|58
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|1:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 34
|48
|8.
|Заявка
|30
|11
|14
|5
|40 - 29
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 40
|45
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|1:1 Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 53
|39
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|32 - 42
|31
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|1:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 24
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|1:1 Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лион
Исход игры
Тулуза
8.1% (11)
Ничья
25.2% (34)
Лион
66.7% (90)
Тотал 2.5
Больше
54.92% (67)
Меньше
45.08% (55)
Обе команды забьют
Да
77.05% (94)
Нет
22.95% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
40.7% (55)
1:1 Ничья
20.7% (28)
0:1 Лион
9.6% (13)
0:2 Лион
6.7% (9)
2:1 Тулуза
4.4% (6)
1:3 Лион
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Тулуза
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!