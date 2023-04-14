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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Тулуза
1:1
Второй тайм: 63'
Лион
0'
15' Желтая карточка
Jeffinho
25' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
0:1
34' Пенальти
Ляказетт Александр
1:1
37' Гол
Абухляль Закария
54' Желтая карточка
Суасо Габриэль

Ход матча

15'
 
Jeffinho
25'
 
Кумбеди Саэль
34'
0:1
Ляказетт Александр
37'
Абухляль Закария
1:1
54'
Суасо Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 135
Тулуза 8.1% (11)
X 25.2% (34)
Лион 66.7% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Лион
4.00
3.96
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
26
Каманзи
Уоррен
4
Руо
Антони
14
Коста
Логан
15
Суасо
Габриэль
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
5
Генро
Денис
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
47
Jeffinho
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
Тулуза
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

27 матчей

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

42
13

Голов в среднем за матч

2.8
1.08

Среднее время на гол

32
83

Всего голов

60
23

Голов в среднем за матч

2.22
0.85

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

40
105

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.39
Абухляль Закария 7 0.23
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.16
Шаиби Фарес 5 0.16
Ратао Рафаэл 5 0.16
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 19 (5) 0.61
Тете 6 0.19
Баркола Бредли 5 0.16
Токо-Экамби Карл 4 0.13
Шерки Райан 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 7 0
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
9
Тулуза
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

14
23
Тулуза
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Лион
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

30
9

Волевые поражения

22
32

Голы по времени матча

Забито

26
24
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
4
17%
16-30
7
27%
6
25%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
2
8%
8
33%
76-90

Пропущено

22
21
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
8
36%
4
19%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

29
11
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
17%
2
18%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
3
10%
5
45%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
7
24%
2
18%
76-90

Забито

47
48
25 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
5
11%
4
8%
1-15
8
17%
8
17%
16-30
12
26%
9
19%
31-45
10
21%
7
15%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
5
11%
11
23%
76-90

Пропущено

51
32
16 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
8
16%
3
9%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
5
10%
8
25%
31-45
13
25%
6
19%
46-60
7
14%
6
19%
61-75
15
29%
29%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0
Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4

Результаты матчей

Тулуза
Лион

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
13
17
6
24
2.5
7
23
3
27
3.5
3
27
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 1:1 Заявка 31 13 9 9 48 - 34 48
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:1 Заявка 31 11 6 14 47 - 53 39
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 1:1 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 1:1 Заявка 16 6 5 5 26 - 24 23
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лион
 1:1 Заявка 16 6 4 6 25 - 22 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:1 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 41'
      Jeffinho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      41'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Anthony Rouault успешно блокирует удар.
    • 41'
      Какере Максанс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Тулуза совершает вбрасывание
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 39%, Лион: 61%.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Суасо Габриэль задерживает мяч рукой
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • Описание гола
      37'
      ГОООООЛ Тулуза забивает
    • 37'
      Ляказетт Александр из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      36'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 36'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 40%, Лион: 60%.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Максим Дупе прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      33'
      ПЕНАЛЬТИ - Суасо Габриэль из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Jeffinho.
    • 33'
      Лион начинает контратаку
    • Угловой
      33'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Генро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      32'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 32'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Контроль мяча: Тулуза: 37%, Лион: 63%.
    • 31'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 30'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Каманзи Уоррен наказан за толчок Шерки Райан
    • 28'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 28'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лион начинает контратаку
    • 28'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      27'
      Абухляль Закария задерживает мяч рукой
    • Желтая карточка
      26'
      Кумбеди Саэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
    • 25'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Тулуза начинает контратаку
    • 25'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 24'
      Шаиби Фарес ошибается в защите.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Jeffinho ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Jeffinho пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Сильный дождь сегодня.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Anthony Rouault
    • 17'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 15'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 26%, Лион: 74%.
    • 15'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      13'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Толиссо Корентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Тулуза начинает контратаку
    • 13'
      Какере Максанс ошибается в защите.
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 26%, Лион: 74%.
    • 10'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      10'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Шанс! Anthony Rouault из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Абухляль Закария выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лион
    • Угловой
      7'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Тулуза начинает контратаку
    • 6'
      Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 7%, Лион: 93%.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      5'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 4'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Лион начинает контратаку
    • 4'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Абухляль Закария из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      2'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Каманзи Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Тулуза 8.1% (11)
    X 25.2% (34)
    Лион 66.7% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Лион
    4.00
    3.96
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лион

    Исход игры
    Тулуза
    8.1% (11)
    Ничья
    25.2% (34)
    Лион
    66.7% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.92% (67)
    Меньше
    45.08% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.05% (94)
    Нет
    22.95% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40.7% (55)
    1:1 Ничья
    20.7% (28)
    0:1 Лион
    9.6% (13)
    0:2 Лион
    6.7% (9)
    2:1 Тулуза
    4.4% (6)
    1:3 Лион
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    1:0 Тулуза
    1.5% (2)
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    Лион
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