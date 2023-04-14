Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Jeffinho не смог попасть в створ ударом издали

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Anthony Rouault нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Тулуза

42' Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Jeffinho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

40' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Максим Дупе прыгнул не в ту сторону.

33' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

32' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Кумбеди Саэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Jeffinho ослабляет давление, выбив мяч.

22' Удар от ворот произведет Тулуза

21' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Jeffinho пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем

19' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сильный дождь сегодня.

17' Ляказетт Александр наказан за толчок Anthony Rouault

17' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

10' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Шанс! Anthony Rouault из команды Тулуза пробил головой, но мимо

8' Удар от ворот произведет Лион

8' Абухляль Закария выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.

8' Удар от ворот произведет Лион

8' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Лион

6' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

4' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля