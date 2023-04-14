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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Тулуза
1:2
Конец матча
Лион
0'
15' Желтая карточка
Jeffinho
25' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
0:1
34' Пенальти
Ляказетт Александр
1:1
37' Гол
Абухляль Закария
54' Желтая карточка
Суасо Габриэль
87' Желтая карточка
Ляказетт Александр
1:2
88' Гол в свои ворота
Коста Логан
90' Желтая карточка
Мендес Тьяго
90'+5

Ход матча

15'
 
Jeffinho
25'
 
Кумбеди Саэль
34'
0:1
Ляказетт Александр
37'
Абухляль Закария
1:1
54'
Суасо Габриэль
 
63'
 
Диоманде Синали
Кумбеди Саэль
68'
Онаиву Адо
Абухляль Закария
 
76'
Сьерро Венсан
Генро Денис
 
81'
 
Ауа Уссем
Какере Максанс
81'
 
Мендес Тьяго
Лепнан Йоанн
82'
Бирманчевич Велько
Шаиби Фарес
 
87'
 
Ляказетт Александр
88'
1:2
Коста Логан
90'
 
Мендес Тьяго

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Тулуза 8.1% (11)
X 25.2% (34)
Лион 66.7% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дюпе
Максим
26
Каманзи
Уоррен
4
Руо
Антони
14
Коста
Логан
15
Суасо
Габриэль
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
5
Генро
Денис
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
47
Jeffinho
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
Тулуза
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

27 матчей

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

42
13

Голов в среднем за матч

2.8
1.08

Среднее время на гол

32
83

Всего голов

60
23

Голов в среднем за матч

2.22
0.85

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

40
105

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.39
Абухляль Закария 7 0.23
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.16
Шаиби Фарес 5 0.16
Ратао Рафаэл 5 0.16
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 19 (5) 0.61
Тете 6 0.19
Баркола Бредли 5 0.16
Токо-Экамби Карл 4 0.13
Шерки Райан 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 7 0
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

10
9
Тулуза
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

14
23
Тулуза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Лион
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

30
11

Волевые поражения

24
32

Голы по времени матча

Забито

28
25
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
8
29%
7
28%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
3
11%
8
32%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
8
35%
5
22%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

29
11
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
17%
2
18%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
3
10%
5
45%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
4
14%
1
9%
61-75
7
24%
2
18%
76-90

Забито

49
49
26 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
5
10%
4
8%
1-15
8
16%
8
16%
16-30
13
27%
10
20%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
6
12%
11
22%
76-90

Пропущено

52
34
17 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 23
8
15%
3
9%
1-15
3
6%
3
9%
16-30
6
12%
9
26%
31-45
13
25%
6
18%
46-60
7
13%
6
18%
61-75
15
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0
Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1
Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4

Результаты матчей

Тулуза
Лион

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
6
9
4
12
2.5
3
12
2
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
5
10
1.5
8
8
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
24
7
13
18
1.5
14
17
6
25
2.5
7
24
3
28
3.5
3
28
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Лион контролирует мяч.
  • 94'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Тулуза: 43%, Лион: 57%.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Лион контролирует мяч.
    • 44'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 41'
      Jeffinho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      41'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Anthony Rouault успешно блокирует удар.
    • 41'
      Какере Максанс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Тулуза совершает вбрасывание
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 39%, Лион: 61%.
    • 39'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Суасо Габриэль задерживает мяч рукой
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • Описание гола
      37'
      ГОООООЛ Тулуза забивает
    • 37'
      Ляказетт Александр из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      36'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 36'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 40%, Лион: 60%.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Максим Дупе прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      33'
      ПЕНАЛЬТИ - Суасо Габриэль из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Jeffinho.
    • 33'
      Лион начинает контратаку
    • Угловой
      33'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Генро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      32'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Спирингс Стейн пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 32'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Контроль мяча: Тулуза: 37%, Лион: 63%.
    • 31'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 30'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Каманзи Уоррен наказан за толчок Шерки Райан
    • 28'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 28'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лион начинает контратаку
    • 28'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      27'
      Абухляль Закария задерживает мяч рукой
    • Желтая карточка
      26'
      Кумбеди Саэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
    • 25'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Тулуза начинает контратаку
    • 25'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 24'
      Шаиби Фарес ошибается в защите.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Jeffinho ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Jeffinho пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Сильный дождь сегодня.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Anthony Rouault
    • 17'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 15'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 26%, Лион: 74%.
    • 15'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      13'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Толиссо Корентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Тулуза начинает контратаку
    • 13'
      Какере Максанс ошибается в защите.
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 26%, Лион: 74%.
    • 10'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      10'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Шанс! Anthony Rouault из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Абухляль Закария выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лион
    • Угловой
      7'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой слева.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Тулуза начинает контратаку
    • 6'
      Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 7%, Лион: 93%.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      5'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 4'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Лион начинает контратаку
    • 4'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 3'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Абухляль Закария из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Милагрес Энрике
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      2'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Каманзи Уоррен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Тулуза 8.1% (11)
    X 25.2% (34)
    Лион 66.7% (90)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Тулуза 1:2 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Лион

    Исход игры
    Тулуза
    8.1% (11)
    Ничья
    25.2% (34)
    Лион
    66.7% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.92% (67)
    Меньше
    45.08% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.05% (94)
    Нет
    22.95% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40.7% (55)
    1:1 Ничья
    20.7% (28)