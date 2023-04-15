Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Desire Doue из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

81' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Манетси Маршал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.

77' Уормед Омари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.

76' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист

75' Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah

74' Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Valentin Atangana Edoa уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

68' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Desire Doue

67' ШТАНГА! Буриго Бенжамен обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

65' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Valentin Atangana Edoa ослабляет давление, выбив мяч.

63' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Ренн

60' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Ренн

56' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Ренн

54' Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Лесли Угочукву не смог попасть в створ ударом издали

52' Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Ренн

51' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' О, нет. Из многообещающей позиции Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Valentin Atangana Edoa наказан за толчок Мелинг Биргер

46' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Лесли Угочукву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол