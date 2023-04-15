Тур: 31. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
9' ГолДокю Жереми
2:0
19' ГолДокю Жереми
46' Желтая карточкаУгочукву Лесли
3:0
68' ГолТеате Артур
80' Желтая карточкаМанетси Маршал
82' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
90'+5
Ход матча
9'
1:0
19'
2:0
46'
68'
3:0
77'
80'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
10
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Реймс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10
|0.32
|Террье Мартен
|9
|0.29
|Мюинга Арно
|7
|0.23
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.1
|Дуэ Дезире
|3
|0.1
|Докю Жереми
|3
|0.1
|Теате Артур
|3
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|18 (5)
|0.58
|Манетси Маршал
|6
|0.19
|Ито Дзюня
|5
|0.16
|Флипс Алексис
|4
|0.13
|Каюсте Йенс
|3
|0.1
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Теате Артур
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Угочукву Лесли
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|4
|2
|Агбаду Эммануэль
|3
|2
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Реймс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
8
Ренн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Реймс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
11
21
Ренн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Реймс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
13
29
Голы по времени матча
Забито
31
17
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
16%
3
18%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
2
6%
3
18%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
9
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
5
45%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
6%
5
21%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Забито
47
41
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
6
13%
8
20%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
10
21%
5
12%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
34
28
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
7
25%
31-45
9
26%
5
18%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
5
15%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0
Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1
Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1
Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0
Результаты матчей
Ренн
Реймс
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ренн
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
105
69
69
411
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
312
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
228
1317
921
723
624
129
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|63 - 42
|58
|5.
|3:0 Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|6.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|0:3 Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 40
|45
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|32 - 42
|31
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|3:0 Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|0:3 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|0:3 Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|3:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:0 Реймс
Исход игры
Ренн
70.5% (86)
Ничья
23.8% (29)
Реймс
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Ренн
40.2% (49)
1:0 Ренн
23.8% (29)
1:1 Ничья
20.5% (25)
2:0 Ренн
3.3% (4)
0:1 Реймс
2.5% (3)
1:2 Реймс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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