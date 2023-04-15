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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ренн
3:0
Конец матча
Реймс
0'
1:0
9' Гол
Докю Жереми
2:0
19' Гол
Докю Жереми
46' Желтая карточка
Угочукву Лесли
3:0
68' Гол
Теате Артур
80' Желтая карточка
Манетси Маршал
82' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+5

Ход матча

9'
Докю Жереми
1:0
19'
Докю Жереми
(Мелинг Биргер)
2:0
46'
 
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
46'
 
Бузи Максим
Флипс Алексис
46'
 
Лопи Дион
Де Смет Тибо
46'
Угочукву Лесли
 
68'
Дуэ Дезире
Тэт Флавьен
 
68'
Токо-Экамби Карл
Мюинга Арно
 
68'
Теате Артур
(Гуйри Амин)
3:0
70'
 
Думбия Камори
Атангана-Эдоа Валентин
75'
Салах Ибрагим
Докю Жереми
 
75'
Сантамария Батист
Угочукву Лесли
 
77'
 
Сирхейс Кай
Ито Дзюня
80'
 
Манетси Маршал
82'
 
Агбаду Эммануэль
83'
Майер Ловро
Буриго Бенжамен
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Ренн 70.5% (86)
X 23.8% (29)
Реймс 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
49
Атангана-Эдоа
Валентин
15
Манетси
Маршал
39
Ито
Дзюня
10
Зенели
Арбер
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
Ренн
4-4-2
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Реймс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 0.32
Террье Мартен 9 0.29
Мюинга Арно 7 0.23
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.1
Дуэ Дезире 3 0.1
Докю Жереми 3 0.1
Теате Артур 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.06
Лаборд Гаэтан 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.58
Манетси Маршал 6 0.19
Ито Дзюня 5 0.16
Флипс Алексис 4 0.13
Каюсте Йенс 3 0.1
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 4 1
Теате Артур 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Траоре Амари 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Угочукву Лесли 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 3 2
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0

Результаты матчей

Ренн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Реймс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
8
Ренн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Реймс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

11
21
Ренн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Реймс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

13
29

Голы по времени матча

Забито

31
17
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
16%
3
18%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
2
6%
3
18%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
9
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
5
45%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
1
6%
5
21%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Забито

47
41
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
6
13%
8
20%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
10
21%
5
12%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
11
23%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

34
28
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
3
9%
2
7%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
7
25%
31-45
9
26%
5
18%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
5
15%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0
Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1
Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1
Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0

Результаты матчей

Ренн
Реймс

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ренн
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
6
9
6
9
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
22
8
13
17
1.5
9
21
7
23
2.5
6
24
1
29
3.5
3
27
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Ренн
 3:0 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
6.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 0:3 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
Ренн
 3:0 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
3.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 0:3 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 0:3 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 3:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, Реймс: 50%.
  • 95'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Реймс пытается что-то создать.
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    • 91'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      90'
      Ibrahim Salah из команды Ренн в офсайде
    • 90'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Desire Doue из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 90'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Реймс: 50%.
    • 90'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Ренн начинает контратаку
    • 89'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Desire Doue
    • 88'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 87'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Desire Doue из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      85'
      Desire Doue из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фоке Томас пострадал.
    • 84'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Лопи Дион из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья свистит. Агбаду Эммануэль атаковал сзади соперника. Это Токо-Экамби Карл заработал своей команде штрафной
    • 82'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      81'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      81'
      Манетси Маршал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Реймс контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Реймс: 47%.
    • 79'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Ренн начинает контратаку
    • 79'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Реймс начинает контратаку
    • 79'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 78'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Тактическая замена. Ито Дзюня уходит с поля и его заменяет Сирхейс Кай
    • Фол, нарушение
      77'
      Уормед Омари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.
    • 77'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 76'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Реймс: 47%.
    • 75'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 75'
      Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah
    • 74'
      О, нет. Из многообещающей позиции Ван Берген Митчелл из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 74'
      Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 74'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Манетси Маршал ошибается в защите.
    • 73'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      73'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
    • 72'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Гуйри Амин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 70'
      Контроль мяча: Ренн: 54%, Реймс: 46%.
    • 70'
      Тактическая замена. Valentin Atangana Edoa уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
    • 68'
      Гуйри Амин сделал результативную передачу.
    • 68'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Токо-Экамби Карл
    • 68'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • 67'
      Диуф Йеванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      ШТАНГА! Буриго Бенжамен обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
    • Фол, нарушение
      66'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мюинга Арно пострадал.
    • 65'
      Ренн начинает контратаку
    • 65'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 65'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Реймс: 47%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Манетси Маршал из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Докю Жереми.
    • 64'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Valentin Atangana Edoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Ренн начинает контратаку
    • 63'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья свистит. Докю Жереми атаковал сзади соперника. Это Манетси Маршал заработал своей команде штрафной
    • 61'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      60'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 54%, Реймс: 46%.
    • 59'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Реймс начинает контратаку
    • 59'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Реймс контролирует мяч.
    • Офсайд
      58'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс в офсайде
    • 58'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 58'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      57'
      Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фоларин Балогун пострадал.
    • 57'
      Тэт Флавьен выиграл воздушное противоборство у Фоке Томас.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 56'
      Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 56'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Valentin Atangana Edoa
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Реймс: 44%.
    • Офсайд
      54'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 54'
      Ван Берген Митчелл выиграл воздушное противоборство у Тэт Флавьен.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 54'
      Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 53'
      Лесли Угочукву не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 51'
      Контроль мяча: Ренн: 57%, Реймс: 43%.
    • 51'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Лопи Дион выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • Фол, нарушение
      50'
      Манетси Маршал из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Лесли Угочукву.
    • 50'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Реймс контролирует мяч.
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      49'
      Лесли Угочукву из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • Фол, нарушение
      49'
      Valentin Atangana Edoa из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
    • Фол, нарушение
      48'
      Valentin Atangana Edoa наказан за толчок Мелинг Биргер
    • Угловой
      48'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой слева.
    • 47'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Тактическая замена. Де Смет Тибо уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
    • 46'
      Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Бузи Максим
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      46'
      Лесли Угочукву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Ренн: 59%, Реймс: 41%.
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 59%, Реймс: 41%.
    • 44'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ренн начинает контратаку
    • 44'
      Ито Дзюня выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 44'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Ито Дзюня из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
    • 42'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      40'
      Де Смет Тибо наказан за толчок Докю Жереми
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Реймс: 40%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Ито Дзюня задерживает мяч рукой
    • 39'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      39'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Valentin Atangana Edoa
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Гуйри Амин наказан за толчок Фоке Томас
    • 37'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Ренн начинает контратаку
    • 36'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 36'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Лесли Угочукву создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Абдельамид Юнис ошибается в защите.
    • 36'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Реймс: 37%.
    • 35'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 34'
      Гуйри Амин из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 34'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Лесли Угочукву нанес удар в каркас ворот!
    • 32'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Тэт Флавьен наказан за толчок Фоке Томас
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 28'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 28'
      Уормед Омари нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Теате Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      28'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 28'
      Манетси Маршал успешно блокирует удар.
    • 27'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      27'
      Тэт Флавьен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Реймс: 39%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Мюинга Арно из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Агбаду Эммануэль.
    • 25'
      Де Смет Тибо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 24'
      Траоре Амари нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 24'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Лесли Угочукву выиграл воздушное противоборство у Зенели Арбер.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Реймс: 35%.
    • 19'
      Мелинг Биргер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Мелинг Биргер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Докю Жереми забивает с правой ноги!
    • 18'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Реймс начинает контратаку
    • 18'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 18'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      17'
      Манетси Маршал наказан за толчок Мюинга Арно
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      16'
      Мелинг Биргер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Флипс Алексис пострадал.
    • 15'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 15'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 68%, Реймс: 32%.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Докю Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      11'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 11'
      Контроль мяча: Ренн: 68%, Реймс: 32%.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Докю Жереми забивает ударом с правой ноги!
    • 9'
      Зенели Арбер ошибается в защите.
    • 9'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      9'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • Офсайд
      6'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Реймс: 36%.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Манданда Стив ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ренн 70.5% (86)
    X 23.8% (29)
    Реймс 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Реймс

    Исход игры
    Ренн
    70.5% (86)
    Ничья
    23.8% (29)
    Реймс
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    68.64% (81)
    Нет
    31.36% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    40.2% (49)
    1:0 Ренн
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    2:0 Ренн
    3.3% (4)
    0:1 Реймс
    2.5% (3)
    1:2 Реймс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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