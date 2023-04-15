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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
 
Позже
Ланс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 133
ПСЖ 88% (117)
X 9% (12)
Ланс 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Ланс
4.40
4.30
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
15
Данилу
Перейра
2
Хакими
Ашраф
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
25
Мендеш
Нуну
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
28
Томассон
Адриен
20
Фюльжени
Анжело
11
Опенда
Лои
ПСЖ
3-5-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (2) 0.63
Месси Лионель 14 0.47
Неймар 13 (2) 0.43
Хакими Ашраф 4 0.13
Экитике Уго 3 0.1
Солер Карлос 3 0.1
Маркиньос Маркос 2 0.07
Данилу Перейра 2 0.07
Саншеш Ренату 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Витинья II 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 0.5
Сотока Флориан 6 (1) 0.2
Саид Уэсли 5 0.17
Фофана Секо 4 (1) 0.13
Клод-Морис Алексис 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Томассон Адриен 2 0.07
Медина Факундо 2 0.07
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Абдул-Самед Салис 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ланс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
7
ПСЖ
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

34
30
ПСЖ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ланс
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

36
37

Голы по времени матча

Забито

33
19
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
15%
3
16%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
27%
6
32%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Забито

36
30
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
5
14%
2
7%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
5
14%
6
20%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
10
28%
5
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

69
49
30 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 20
4 Не забивали 6
10
14%
5
10%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
9
13%
10
20%
31-45
13
19%
8
16%
46-60
7
10%
7
14%
61-75
19
28%
11
22%
76-90

Пропущено

30
23
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
3
10%
2
9%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
9
30%
5
22%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2
Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4
Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Ланс

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
9
6
5
10
2.5
6
9
5
10
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
4
11
7
8
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
25
5
19
11
1.5
13
17
12
18
2.5
8
22
7
23
3.5
3
27
4
26
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 31 22 4 5 70 - 29 70
2.
Ланс
 0:0 Заявка 31 18 10 3 50 - 22 64
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
6.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 16 11 3 2 34 - 18 36
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ланс
 0:0 Заявка 16 5 9 2 19 - 11 24
5.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    В медленном темпе стартовал наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 9'
    Отдавал пас Витинья в штрафную на ход Мбаппе, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Мбаппе в борьбе против Франковски. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".
  • Угловой
    7'
    Мягко забросил Франковски в штрафную на Салиса, который пробил с острого угла, но мяч от ноги Данилу полетел на угловой.
  • 6'
    Диагональ исполнял Фофана в штрафную, куда врывался Франковски, но перехватил сферу Данилу и вынес сферу в аут.
  • 5'
    После навеса с угла поля от Мачадо пробил на ближней штанге Опенда, но успел сложиться Доннарумма и ногой отбил сферу в сторону.
  • Угловой
    4'
    Отобрал мяч Опенда на фланге, сместился в штрафную, но напоролся на Маркиньоса, который в чистом подкате вынес сферу на угловой.
  • 3'
    По флангу отдавал пас Франковски на ход Томассону, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "ПСЖ"!
  • Первый тайм
  • 8'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 7'
    Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
  • 5'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 5'
    Рамос Серхио из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    5'
    Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 31%, Ланс: 69%.
  • 5'
    Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 5'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Абдул-Самед Салис нанес удар головой, но Джанлуиджи Доннарумма спокойно отбил мяч.
  • 3'
    Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 3'
    Фабиан Руис из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    2'
    Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 2'
    Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Солер Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.3% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Ланс

Исход игры
ПСЖ
88.1% (118)
Ничья
9% (12)
Ланс
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (70)
Меньше
42.62% (52)
Обе команды забьют
Да
57.38% (70)
Нет
42.62% (52)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
34.3% (46)
2:0 ПСЖ
20.1% (27)
1:0 ПСЖ
11.2% (15)
3:0 ПСЖ
6.7% (9)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 ПСЖ
6% (8)
1:2 Ланс
2.2% (3)
4:2 ПСЖ
1.5% (2)
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