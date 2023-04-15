Тур: 31. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Делажо Вилли
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
25
Мендеш
Нуну
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Хусни ИлиесНападающий
-
44 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Ланс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
144
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (2)
|0.63
|Месси Лионель
|14
|0.47
|Неймар
|13 (2)
|0.43
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|Экитике Уго
|3
|0.1
|Солер Карлос
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|2
|0.07
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15
|0.5
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.2
|Саид Уэсли
|5
|0.17
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.13
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Томассон Адриен
|2
|0.07
|Медина Факундо
|2
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Абдул-Самед Салис
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ланс
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
2
7
ПСЖ
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
34
30
ПСЖ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ланс
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
36
37
Голы по времени матча
Забито
33
19
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
15%
3
16%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
27%
6
32%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Забито
36
30
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 17
5
14%
2
7%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
5
14%
6
20%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
10
28%
5
17%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
69
49
30 В 1-м тайме 23
39 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 20
4 Не забивали 6
10
14%
5
10%
1-15
11
16%
8
16%
16-30
9
13%
10
20%
31-45
13
19%
8
16%
46-60
7
10%
7
14%
61-75
19
28%
11
22%
76-90
Пропущено
30
23
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
3
10%
2
9%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
9
30%
5
22%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2
Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4
Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2
Результаты матчей
ПСЖ
Ланс
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
96
96
510
69
510
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
105
411
78
213
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
255
1911
1317
1218
822
723
327
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|22
|4
|5
|70 - 29
|70
|2.
|0:0 Заявка
|31
|18
|10
|3
|50 - 22
|64
|3.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|63 - 42
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|6.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 40
|45
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|32 - 42
|31
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|3.
|0:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 18
|36
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Ланс
Исход игры
ПСЖ
88.1% (118)
Ничья
9% (12)
Ланс
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (70)
Меньше
42.62% (52)
Обе команды забьют
Да
57.38% (70)
Нет
42.62% (52)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
34.3% (46)
2:0 ПСЖ
20.1% (27)
1:0 ПСЖ
11.2% (15)
3:0 ПСЖ
6.7% (9)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 ПСЖ
6% (8)
1:2 Ланс
2.2% (3)
4:2 ПСЖ
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!