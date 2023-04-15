Первый тайм

10' В медленном темпе стартовал наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

9' Отдавал пас Витинья в штрафную на ход Мбаппе, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

8' В центре поля получил по ногам Мбаппе в борьбе против Франковски. Штрафной удар исполнять будут игроки "ПСЖ".

7' Мягко забросил Франковски в штрафную на Салиса, который пробил с острого угла, но мяч от ноги Данилу полетел на угловой.

6' Диагональ исполнял Фофана в штрафную, куда врывался Франковски, но перехватил сферу Данилу и вынес сферу в аут.

5' После навеса с угла поля от Мачадо пробил на ближней штанге Опенда, но успел сложиться Доннарумма и ногой отбил сферу в сторону.