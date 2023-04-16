Острейший прострел с левого фланга исполняет Фернандеш, однако Марсьяль не дотянулся до мяча, который в итоге покинул пределы поля.

Марсьяль получает мяч в штрафной после проникающего паса Фернандеша, однако француз оказался в положении "вне игры".

Гиббс-Уайт с углового с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч попадает в голову Марсьялю и отскакивает в штангу ворот Де Хеа!

Эриксен с правого края штрафной с острого угла наносит удар в ближний угол, но Навас был на месте и отвел угрозу.

Некоторое затишье в эти минуты на поле, пытаются манкунианцы найти варианты в атаке, но хозяева держат строй.

Угловой удалось заработать гостям, однако с подачей Бруну Фернандеша оборона "Ноттингема" справляется.

У Фелипе Аугусто возникли определенные проблемы со здоровьем, однако сумел защитник "Ноттингема" подняться на ноги без помощи врачей.

70 процентов игрового времени мячом владеют манкунианцы, но за исключением момента в самом начале остроты у ворот Наваса не возникает.

"Ноттингем Форест" начинал этот матч в зоне вылета, в девяти встречах кряду команда Стива Купера не может победить.

Атака "МЮ" завершается попыткой обводящего удара Антони с линии штрафной, но в створ бразилец не попадает.

Де Хеа играет кулаками на выходе после заброса со штрафного, с подбора дальним и неточным ударом отмечается Ньякат.

Бруну Фернандеш из пределов штрафной закручивает мяч в левый от себя угол, однако Навас в прыжке отводит угрозу.

Ренан Лоди с углового подает на дальнюю штангу, в сутолоке мяч попал в руку Магуайру, однако свисток Саймона Хупера молчит.

Быстро проверили видеоассистенты этот момент и криминала в действиях Магуайра не нашли.

Санчо в попытке добраться до мяча на чужой половине поля толкает в спину Уильямса, арбитр фиксирует фол.

13' Напомним, что у "МЮ" есть шанс вернуться на чистое третье место в таблице после вчерашней осечки "Ньюкасла" и реабилитироваться за осечку в матче Лиги Европы против "Севильи".

11' Помощь врачей требуется Джонсону, который неудачно столкнулся с Линделофом, есть проблемы с коленом у валлийца.

10' Снова длинный аут бросают хозяева поля, однако после серии верховых единоборств Джонсон оказался в положении "вне игры".

9' Не удается "Манчестер Юнайтед" создать остроту на "стандарте", Джонсон в ответ организует контратаку через левый фланг, где против него отработал Уан-Биссака.

8' Подачу с правого фланга в направлении Марсьяля удается прервать Фелипе Аугусто, мяч улетает на угловой.

7' Далот получает мяч перед штрафной соперника и наносит обводящий удар с 18 метров - снаряд проходит намного выше "девятки".

6' Ньякат из-за боковой линии бросает мяч практически во вратарскую, после верхового единоборства мяч отскакивает к Авонийи, удар которого блокирует Уан-Биссака.

5' Напомним, что команды встречались в этом сезоне трижды - "МЮ" был сильнее и в матче первого круга (3:0), и в двух полуфинальных встречах Кубка Лиги (3:0 и 2:0).

4' Хозяева со штрафного исполняют передачу к границе владений Де Хеа, однако Магуйайр выигрывает верховую борьбу.