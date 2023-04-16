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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 23'
Манчестер Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Магуайр Гарри

Ход матча

3'
 
Магуайр Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 128
Ноттингем Форест 2.3% (3)
X 7.8% (10)
Манчестер Юнайтед 89.8% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.15
4.02
4.15
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Навас
Кейлор
38
Фелипе
Аугусто
IV
26
Маккена
Скотт
19
Ньякат
Мусса
7
Уильямс
Неко
32
Лоди
Ренан
23
Фройлер
Ремо
28
Данило
Ларанжера
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
20
Джонсон
Бреннан
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
9
Марсьяль
Антони
Ноттингем Форест
3-4-1-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.26
Авонийи Тайво 4 0.13
Гиббс-Уайт Морган 2 0.06
Деннис Эммануэль 2 0.06
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 15 0.5
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.17
Санчо Джедон 4 0.13
Марсьяль Антони 4 (1) 0.13
Антони 3 0.1
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Далот Диогу 0 0
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Уильямс Неко 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Мангаля Орель 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Манчестер Юнайтед
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

12
7
Ноттингем Форест
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
3

Волевые поражения

3
27
Ноттингем Форест
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Манчестер Юнайтед
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

34
5

Волевые поражения

15
34

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
7
44%
76-90

Пропущено

19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
5
26%
6
20%
76-90

Забито

5
27
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 17
1
20%
1
4%
1-15
1
20%
6
22%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
8
30%
30%
61-75
3
60%
4
15%
76-90

Пропущено

36
8
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
6%
1
13%
1-15
9
25%
1
13%
16-30
4
11%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
5
14%
1
13%
61-75
9
25%
2
25%
76-90

Забито

23
43
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
4
17%
3
7%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
3
13%
8
19%
46-60
1
4%
8
19%
61-75
7
30%
11
26%
76-90

Пропущено

55
38
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
4
7%
6
16%
1-15
12
22%
4
11%
16-30
7
13%
7
18%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
7
13%
7
18%
61-75
14
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
24
5
5
25
1.5
15
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 23 5 3 74 - 31 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 30 17 6 7 44 - 37 57
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 31 6 10 15 24 - 54 28
18.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 29 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
12.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
13.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
15.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    29'
    У Фелипе Аугусто возникли определенные проблемы со здоровьем, однако сумел защитник "Ноттингема" подняться на ноги без помощи врачей.
  • Угловой
    28'
    Угловой удалось заработать гостям, однако с подачей Бруну Фернандеша оборона "Ноттингема" справляется.
  • 27'
    Некоторое затишье в эти минуты на поле, пытаются манкунианцы найти варианты в атаке, но хозяева держат строй.
  • 25'
    Эриксен с правого края штрафной с острого угла наносит удар в ближний угол, но Навас был на месте и отвел угрозу.
  • Опасный момент
    24'
    Гиббс-Уайт с углового с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч попадает в голову Марсьялю и отскакивает в штангу ворот Де Хеа!
  • Офсайд
    23'
    Марсьяль получает мяч в штрафной после проникающего паса Фернандеша, однако француз оказался в положении "вне игры".
  • 22'
    Острейший прострел с левого фланга исполняет Фернандеш, однако Марсьяль не дотянулся до мяча, который в итоге покинул пределы поля.
  • Фол, нарушение
    21'
    Санчо в попытке добраться до мяча на чужой половине поля толкает в спину Уильямса, арбитр фиксирует фол.
  • Видеоповтор
    20'
    Быстро проверили видеоассистенты этот момент и криминала в действиях Магуайра не нашли.
  • Угловой
    19'
    Ренан Лоди с углового подает на дальнюю штангу, в сутолоке мяч попал в руку Магуайру, однако свисток Саймона Хупера молчит.
  • 18'
    Бруну Фернандеш из пределов штрафной закручивает мяч в левый от себя угол, однако Навас в прыжке отводит угрозу.
  • 17'
    Де Хеа играет кулаками на выходе после заброса со штрафного, с подбора дальним и неточным ударом отмечается Ньякат.
  • 16'
    Атака "МЮ" завершается попыткой обводящего удара Антони с линии штрафной, но в створ бразилец не попадает.
  • 15'
    "Ноттингем Форест" начинал этот матч в зоне вылета, в девяти встречах кряду команда Стива Купера не может победить.
  • 14'
    70 процентов игрового времени мячом владеют манкунианцы, но за исключением момента в самом начале остроты у ворот Наваса не возникает.
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    • 13'
      Напомним, что у "МЮ" есть шанс вернуться на чистое третье место в таблице после вчерашней осечки "Ньюкасла" и реабилитироваться за осечку в матче Лиги Европы против "Севильи".
    • Травма, повреждение
      11'
      Помощь врачей требуется Джонсону, который неудачно столкнулся с Линделофом, есть проблемы с коленом у валлийца.
    • Офсайд
      10'
      Снова длинный аут бросают хозяева поля, однако после серии верховых единоборств Джонсон оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      9'
      Не удается "Манчестер Юнайтед" создать остроту на "стандарте", Джонсон в ответ организует контратаку через левый фланг, где против него отработал Уан-Биссака.
    • 8'
      Подачу с правого фланга в направлении Марсьяля удается прервать Фелипе Аугусто, мяч улетает на угловой.
    • 7'
      Далот получает мяч перед штрафной соперника и наносит обводящий удар с 18 метров - снаряд проходит намного выше "девятки".
    • 6'
      Ньякат из-за боковой линии бросает мяч практически во вратарскую, после верхового единоборства мяч отскакивает к Авонийи, удар которого блокирует Уан-Биссака.
    • 5'
      Напомним, что команды встречались в этом сезоне трижды - "МЮ" был сильнее и в матче первого круга (3:0), и в двух полуфинальных встречах Кубка Лиги (3:0 и 2:0).
    • 4'
      Хозяева со штрафного исполняют передачу к границе владений Де Хеа, однако Магуйайр выигрывает верховую борьбу.
    • Желтая карточка
      3'
      Магуайр получает желтую карточку за срыв перспективной атаки на фланге.
    • Опасный момент
      2'
      Сразу же острый момент создают гости, Санчо наносит удар из пределов штрафной, но мяч прокатывается рядом со штангой!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.3% (3)
    Ничья
    7.8% (10)
    Манчестер Юнайтед
    89.9% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.85% (70)
    Меньше
    42.15% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    61.98% (75)
    Нет
    38.02% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    38% (49)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    20.2% (26)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    14% (18)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
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