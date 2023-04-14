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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Ноттингем Форест 2.4% (1)
X 7.1% (3)
Манчестер Юнайтед 90.5% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.49
4.16
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.27
Авонийи Тайво 4 0.13
Гиббс-Уайт Морган 2 0.07
Деннис Эммануэль 2 0.07
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 15 0.52
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.17
Санчо Джедон 4 0.14
Марсьяль Антони 4 (1) 0.14
Антони 3 0.1
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Далот Диогу 0 0
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Уильямс Неко 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Мангаля Орель 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Манчестер Юнайтед
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

12
7
Ноттингем Форест
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
3

Волевые поражения

3
27
Ноттингем Форест
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Манчестер Юнайтед
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

34
5

Волевые поражения

15
34

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
7
44%
76-90

Пропущено

19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
5
26%
6
20%
76-90

Забито

5
27
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 17
1
20%
1
4%
1-15
1
20%
6
22%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
8
30%
30%
61-75
3
60%
4
15%
76-90

Пропущено

36
8
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
6%
1
13%
1-15
9
25%
1
13%
16-30
4
11%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
5
14%
1
13%
61-75
9
25%
2
25%
76-90

Забито

23
43
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
4
17%
3
7%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
3
13%
8
19%
46-60
1
4%
8
19%
61-75
7
30%
11
26%
76-90

Пропущено

55
38
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
4
7%
6
16%
1-15
12
22%
4
11%
16-30
7
13%
7
18%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
7
13%
7
18%
61-75
14
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
24
5
5
25
1.5
15
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Ноттингем Форест 2.4% (1)
    X 7.1% (3)
    Манчестер Юнайтед 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.49
    4.16
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.3% (1)
    Ничья
    6.8% (3)
    Манчестер Юнайтед
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    31.8% (14)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    29.5% (13)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.4% (5)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    6.8% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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