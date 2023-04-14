Тур: 31. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
3
Среднее время на гол
36
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.27
|Авонийи Тайво
|4
|0.13
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.07
|Деннис Эммануэль
|2
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|15
|0.52
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.17
|Санчо Джедон
|4
|0.14
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.14
|Антони
|3
|0.1
|Каземиро Карлос
|2
|0.07
|Гарначо Алехандро
|2
|0.07
|Фред Сантос
|2
|0.07
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Далот Диогу
|0
|0
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Уильямс Неко
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Манчестер Юнайтед
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
12
7
Ноттингем Форест
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
34
3
Волевые поражения
3
27
Ноттингем Форест
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Манчестер Юнайтед
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
34
5
Волевые поражения
15
34
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
7
44%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
6
20%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
5
26%
6
20%
76-90
Забито
5
27
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 17
1
20%
1
4%
1-15
1
20%
6
22%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
8
30%
30%
61-75
3
60%
4
15%
76-90
Пропущено
36
8
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
6%
1
13%
1-15
9
25%
1
13%
16-30
4
11%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
5
14%
1
13%
61-75
9
25%
2
25%
76-90
Забито
23
43
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
4
17%
3
7%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
3
13%
8
19%
46-60
1
4%
8
19%
61-75
7
30%
11
26%
76-90
Пропущено
55
38
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
4
7%
6
16%
1-15
12
22%
4
11%
16-30
7
13%
7
18%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
7
13%
7
18%
61-75
14
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
510
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
245
525
1514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ноттингем Форест
2.3% (1)
Ничья
6.8% (3)
Манчестер Юнайтед
90.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
31.8% (14)
0:2 Манчестер Юнайтед
29.5% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.4% (5)
1:4 Манчестер Юнайтед
6.8% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.5% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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