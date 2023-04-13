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Греция: Кубок
2022-2023

ПАОК
1:1
Конец матча
Ламия
0'
24' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
1:0
25' Пенальти
Шваб Штефан
26' Желтая карточка
Каргас Яннис
1:1
51' Гол
Манусос Йоргос
63' Желтая карточка
Манусос Йоргос
90' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
90'+5
18
Живкович
Живко
19
Лиратцис
Элефтериос
2
Каргас
Яннис
59
Кулиеракис
Костас
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
11
Тайсон
Фреда
65
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
55
Кошелев
Алексей
77
Василантонопулос
Ставрос
22
Павловец
Александр
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
18
Мартинес
Рубен
II
27
Станко
Калеб
14
Сливка
Выкинтас
29
Асковски
Стефан
95
Jeison
Medina
9
Манусос
Йоргос
ПАОК
Ламия

История личных встреч

ПАОК
Ламия

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:5
С
0:3
С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

3.14
2.13

Среднее время на гол

28
42

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.43

Среднее время на гол

360
210

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 5 0.83
Оливейра Нелсон 2 (2) 0.33
Тайсон Фреда 1 0.17
Састре Хуан 1 0.17
Нарей Халед 1 0.17
Дуглас Гомес 1 0.17
Константелиас Янис 1 0.17
Шваб Штефан 1 (1) 0.17
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рубен II 2 0.29
Манусос Йоргос 2 0.29
Цилулис Сотирис 2 (1) 0.29
Бехарано Данни 1 0.14
Асковски Стефан 1 0.14
Цандарис Фанис 1 0.14
Павловец Александр 1 0.14
Марментини Густаво 1 0.14
Провидакис Константинос 1 0.14
Сливка Выкинтас 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Оливейра Нелсон 2 0
Нарей Халед 2 0
Брэндон Льямас 0 1
Шваб Штефан 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Каргас Яннис 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Константелиас Янис 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 3 0
Сливка Выкинтас 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Адежо Даниэл 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Станко Калеб 1 0
Асковски Стефан 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Давид Симон 1 0
Абанда Леруа 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ламия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

8
4
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1
Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0

Результаты матчей

ПАОК
Ламия

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1/8 финала
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
0 Кифисия
5 АЕК
4 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
6 Олимпиакос
3 Атромитос
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
1/4 финала
3 Аполлон Паралимни
6 Ламия
3 ПАОК
1 Панатинаикос
6 АЕК
1 Пансерраикос
2 Олимпиакос
0 Арис Салоники
1/2 финала
2 Ламия
6 ПАОК
4 АЕК
2 Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 5
Пансерраикос Andreas Katsantonis 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
АЕК Манталос Петрос 4
Олимпиакос Марсело Виера 3
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Манусос Йоргос 3
ПАОК Дуглас Гомес 3
Аполлон Паралимни Giannis Koutzavasilis 3
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Олимпиакос Вальбуэна Матьё 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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