0'
24' Желтая карточкаСливка Выкинтас
1:0
25' ПенальтиШваб Штефан
26' Желтая карточкаКаргас Яннис
1:1
51' ГолМанусос Йоргос
63' Желтая карточкаМанусос Йоргос
90' Желтая карточкаКулиеракис Костас
90'+5
Ход матча
24'
25'
1:0
26'
51'
1:1
63'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ПАОК
Ламия
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
3.14
2.13
Среднее время на гол
28
42
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.43
Среднее время на гол
360
210
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|5
|0.83
|Оливейра Нелсон
|2 (2)
|0.33
|Тайсон Фреда
|1
|0.17
|Састре Хуан
|1
|0.17
|Нарей Халед
|1
|0.17
|Дуглас Гомес
|1
|0.17
|Константелиас Янис
|1
|0.17
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.17
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рубен II
|2
|0.29
|Манусос Йоргос
|2
|0.29
|Цилулис Сотирис
|2 (1)
|0.29
|Бехарано Данни
|1
|0.14
|Асковски Стефан
|1
|0.14
|Цандарис Фанис
|1
|0.14
|Павловец Александр
|1
|0.14
|Марментини Густаво
|1
|0.14
|Провидакис Константинос
|1
|0.14
|Сливка Выкинтас
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Брэндон Льямас
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Адежо Даниэл
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ламия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
8
4
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1
Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0
Результаты матчей
ПАОК
Ламия
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
14
15
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|5
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|АЕК
|Манталос Петрос
|4
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|3
|Ламия
|Манусос Йоргос
|3
|ПАОК
|Дуглас Гомес
|3
|Аполлон Паралимни
|Giannis Koutzavasilis
|3
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Олимпиакос
|Вальбуэна Матьё
|2