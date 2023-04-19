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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
4:0
Конец матча
ВПС
0'
1:0
20' Гол
Радулович Боян
29' Желтая карточка
Пелтола Матти
2:0
32' Гол
Оллила Туомас
68' Желтая карточка
Оллила Туомас
3:0
73' Гол
Радулович Боян
78' Желтая карточка
Мерилуото Кай
4:0
81' Гол
Мерилуото Кай
90'+3
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
2
Оллила
Туомас
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
8
Страндваль
Себастьян
28
Roni
Hudd
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
21
Prosper
Ahiabu
14
Михаэль
Петер
11
Роберто
Савио
ХИК
ВПС

История личных встреч

ХИК
ВПС

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
6.3%
18.7%
24 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

110%
0 побед 11 ничьих 5 побед

42 матча

71.4%
19%
9.6%
30 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
31%
11.9%
24 победы 13 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

2.6
1.55

Среднее время на гол

34
58

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.45

Среднее время на гол

104
200

Всего голов

71
43

Голов в среднем за матч

1.69
1.02

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

53
87

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 3 1
Танака Атому 1 0.33
Оллила Туомас 1 0.33
Мерилуото Кай 1 0.33
Topi Keskinen 0 0
Райтала Юкка 0 0
Maksim Stjopin 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Оллила Туомас 1 0
Пелтола Матти 1 0
Мерилуото Кай 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0
ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1

Результаты матчей

ХИК
ВПС

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
КуПС
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Оллила Туомас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Matti Peltola получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Радулович Боян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 4:0 ВПС онлайн

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