Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
20' ГолРадулович Боян
29' Желтая карточкаПелтола Матти
2:0
32' ГолОллила Туомас
68' Желтая карточкаОллила Туомас
3:0
73' ГолРадулович Боян
78' Желтая карточкаМерилуото Кай
4:0
81' ГолМерилуото Кай
90'+3
Ход матча
20'
1:0
29'
32'
2:0
68'
73'
3:0
78'
81'
4:0
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Нападающий
-
-
-
33 Akon Kuek
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ХИК
ВПС
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
6.3%
18.7%
24 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
110%
0 побед 11 ничьих 5 побед
42 матча
71.4%
19%
9.6%
30 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.2%
40.5%
14.3%
19 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
31%
11.9%
24 победы 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
2.6
1.55
Среднее время на гол
34
58
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.45
Среднее время на гол
104
200
Всего голов
71
43
Голов в среднем за матч
1.69
1.02
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
53
87
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|3
|1
|Танака Атому
|1
|0.33
|Оллила Туомас
|1
|0.33
|Мерилуото Кай
|1
|0.33
|Topi Keskinen
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Maksim Stjopin
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0
ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1
Результаты матчей
ХИК
ВПС
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|-
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1