Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
5' Желтая карточкаАнтви Клинтон
31' Желтая карточкаПопович Антон
0:1
67' ГолКоскинен Отсо
76' Желтая карточкаВидьеског Аксель
90'+4
Ход матча
31'
67'
76'
15
Сиссе
Ибраим
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Lauri
Laine
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дийе МатарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lauri LaineНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Dario Naamo
-
32 Mateo Ortiz
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КуПС
Хонка
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
37 матчей
24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1
1.12
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.94
1.85
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
53
56
Голов в среднем за матч
1.43
1.51
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попович Антон
|1
|0.33
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коскинен Отсо
|1
|0.33
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|2
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1
ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0
Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4
Результаты матчей
КуПС
Хонка
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|-
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1