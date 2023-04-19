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Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Конец матча
Хонка
0'
5' Желтая карточка
Антви Клинтон
31' Желтая карточка
Попович Антон
0:1
67' Гол
Коскинен Отсо
76' Желтая карточка
Видьеског Аксель
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
15
Сиссе
Ибраим
22
Тойвомяки
Ханри
2
Баккер
Юстин
8
Дальстрем
Себастьян
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
25
Антви
Клинтон
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
17
Lauri
Laine
9
Алегрия
Хуан
15
Арко-Менса
Эдмунд
КуПС
Хонка

История личных встреч

КуПС
Хонка

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

37 матчей

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед

История матчей

В
3:2
В
1:1
В
2:0
В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1
1.12

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.94
1.85

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

53
56

Голов в среднем за матч

1.43
1.51

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попович Антон 1 0.33
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коскинен Отсо 1 0.33
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 2 0
Ветели Йоона 1 0
Антви Клинтон 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Алегрия Хуан 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1
ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0
Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4

Результаты матчей

КуПС
Хонка

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

КуПС
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
КуПС
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Попович Антон получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      5'
      Антви Клинтон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 0:1 Хонка онлайн

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