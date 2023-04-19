Коман продемонстрировал рывок к мячу после плохой обработки Диаша. И повезло "Сити", что было зафиксировано у соперника "вне игры", иначе могли серьезные неприятности возникнуть.

Нет, пока "Бавария" преимущественно в обороне играет. Прессинг у "Сити" невероятный, конечно. Столкнувшись с таким давлением, непросто найти себя на футбольном поле.

Де Лигт снес де Брёйне на газон. Тухель снова вышел к кромке поля. Честно говоря, не понятны мне претензии немецкого наставника к бригаде арбитров.

Коман с правого края выполнял передачу в сторону Чупо-Мотинга, но навес получился крайне сильным и неточным. Сане второй волной атаковал, снова подавая в штрафную - мяч вновь за пределы поля улетел. Новая потеря.

Коман из-под ушедшего вперед Аке сделал передачу во второй темп - никто из партнеров до мяча добраться не сумел. Снова вынос снаряда за пределы поля следует.

Канселу грубо, шипами в ногу Силве сейчас сыграл. В руках Тюрпена появилась тут же карточка желтого цвета, которая была показана футболисту "Баварии".

Игроки "Баварии" пока чаще правый фланг для своих атак задействуют. Сейчас снова Коман продирался к воротам соперника, но получил он по ногам от Рубена Диаша. Судейский свисток молчит.

5' В моем кругу есть люди, которые верят в том, что "Баварии" сегодня удастся забить три гола. При этом, все сомневаются в том, что немецкий гранд удержит свои ворота на замке. Я, признаться честно, тоже в этом не уверен.

4' Пытается в прессинге "Манчестер Сити" играть. Де Лигт отдавал передачу на Зоммера, передачу на партнера которого едва не перехватил Грилиш. "Баварии" эти игры с огнем ни к чему.

3' В ногу Канселу пробивает сейчас на фланге Силва. Аут зарабатывает "Манчестер Сити", что приводит в бешенство Томаса Тухеля, не на шутку разбушевавшегося у кромки поля.

2' Футболисты "Баварии" сегодня предстали на поле в красных цветах, а игроки "Манчестер Сити" вышли на футбольный газон в салатово-черном обмундировании. Ворота немцев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка англичан - слева.