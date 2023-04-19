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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Бавария
0:0
Первый тайм: 13'
Манчестер Сити
0'
11' Желтая карточка
Канселу Жоау

Ход матча

11'
Канселу Жоау
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 238
Бавария 49.2% (117)
X 16.8% (40)
Манчестер Сити 34% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Манчестер Сити
2.85
4.05
2.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Зоммер
Янн
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лигт
Маттейс
22
Канселу
Жоау
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
13
Чупо-Мотинг
Эрик
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Бавария
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Бавария
Манчестер Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЧ
3:0
ТМК
0:1
МКЧ
2:3
ТМК
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
КА
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 0.4
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.4
Мане Садио 3 0.3
Горецка Леон 2 0.2
Гнабри Серж 2 0.2
Павар Бенжамен 2 0.2
Мюллер Томас 1 0.1
Коман Кингсли 1 0.1
Эрнандес Люка 1 0.1
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.1
Марез Рияд 3 (1) 0.3
Альварес Хулиан 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Гюндоган Илкай 1 0.1
Стоунс Джон 1 0.1
Силва Бернарду 1 0.1
Фоден Фил 1 0.1
Родри Эрнандес 1 0.1
Диаш Рубен 1 0.1
Льюис Рико 1 0.1
Канселу Жоау 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 2 1
Забитцер Марсель 3 0
Киммих Йозуа 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Горецка Леон 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Станишич Йосип 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Силва Бернарду 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
19
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
19
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
1
5%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
6
32%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
25%
1
4%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Результаты матчей

Бавария
Манчестер Сити

Точный счет

2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бавария
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
4
1
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
6
3
3
6
2.5
5
4
2
7
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
3 Манчестер Сити
0 Бавария
2 Милан
1 Наполи
0 Бенфика
2 Интер Милан
1/2 финала
Реал Мадрид
?
Милан
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Игроки "Баварии" пока чаще правый фланг для своих атак задействуют. Сейчас снова Коман продирался к воротам соперника, но получил он по ногам от Рубена Диаша. Судейский свисток молчит. 
  • Желтая карточка
    12'
    Канселу грубо, шипами в ногу Силве сейчас сыграл. В руках Тюрпена появилась тут же карточка желтого цвета, которая была показана футболисту "Баварии". 
  • 10'
    Коман из-под ушедшего вперед Аке сделал передачу во второй темп - никто из партнеров до мяча добраться не сумел. Снова вынос снаряда за пределы поля следует.
  • 9'
    Коман с правого края выполнял передачу в сторону Чупо-Мотинга, но навес получился крайне сильным и неточным. Сане второй волной атаковал, снова подавая в штрафную - мяч вновь за пределы поля улетел. Новая потеря. 
  • 8'
    Де Лигт снес де Брёйне на газон. Тухель снова вышел к кромке поля. Честно говоря, не понятны мне претензии немецкого наставника к бригаде арбитров.
  • 7'
    Нет, пока "Бавария" преимущественно в обороне играет. Прессинг у "Сити" невероятный, конечно. Столкнувшись с таким давлением, непросто найти себя на футбольном поле.
  • Офсайд
    6'
    Коман продемонстрировал рывок к мячу после плохой обработки Диаша. И повезло "Сити", что было зафиксировано у соперника "вне игры", иначе могли серьезные неприятности возникнуть.
  • 5'
    В моем кругу есть люди, которые верят в том, что "Баварии" сегодня удастся забить три гола. При этом, все сомневаются в том, что немецкий гранд удержит свои ворота на замке. Я, признаться честно, тоже в этом не уверен. 
  • 4'
    Пытается в прессинге "Манчестер Сити" играть. Де Лигт отдавал передачу на Зоммера, передачу на партнера которого едва не перехватил Грилиш. "Баварии" эти игры с огнем ни к чему.
  • 3'
    В ногу Канселу пробивает сейчас на фланге Силва. Аут зарабатывает "Манчестер Сити", что приводит в бешенство Томаса Тухеля, не на шутку разбушевавшегося у кромки поля. 
  • 2'
    Футболисты "Баварии" сегодня предстали на поле в красных цветах, а игроки "Манчестер Сити" вышли на футбольный газон в салатово-черном обмундировании. Ворота немцев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка англичан - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Все, судья на месте! Стартовала встреча в Мюнхене под невероятную поддержку местных трибун! С центра поля мяч разыграли футболисты "Баварии". Удачи командам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Команды уже на поле, а вот судьи Клемана Тюрпена мы не видим. Где он подевался?
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
    Ассистент: Николя Дано (Мюре, Франция);
    Ассистент: Бенжамен Паже (Франция);
    Резервный: Жереми Пиньяр (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся лицом к лицу футболисты «Баварии» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Бавария.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Бавария
    49% (120)
    Ничья
    16.7% (41)
    Манчестер Сити
    34.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.49% (99)
    Меньше
    19.51% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    91.87% (113)
    Нет
    8.13% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    21.6% (53)
    2:2 Ничья
    6.9% (17)
    1:1 Ничья
    6.5% (16)
    1:2 Манчестер Сити
    6.1% (15)
    3:1 Бавария
    1.6% (4)
    3:2 Бавария
    1.6% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    1.2% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    1.2% (3)
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    Бавария
    Манчестер Сити
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