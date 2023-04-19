Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
10
Сане
Лерой
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мане СадиоНападающий
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Бавария
Манчестер Сити
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.73
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|4
|0.4
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.4
|Мане Садио
|3
|0.3
|Горецка Леон
|2
|0.2
|Гнабри Серж
|2
|0.2
|Павар Бенжамен
|2
|0.2
|Мюллер Томас
|1
|0.1
|Коман Кингсли
|1
|0.1
|Эрнандес Люка
|1
|0.1
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|1.1
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.3
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Гюндоган Илкай
|1
|0.1
|Стоунс Джон
|1
|0.1
|Силва Бернарду
|1
|0.1
|Фоден Фил
|1
|0.1
|Родри Эрнандес
|1
|0.1
|Диаш Рубен
|1
|0.1
|Льюис Рико
|1
|0.1
|Канселу Жоау
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|2
|1
|Забитцер Марсель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Дэвис Альфонсо
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Гомес Серхио
|0
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
19
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
20
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
19
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
1
5%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
6
32%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
25%
1
4%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0
Результаты матчей
Бавария
Манчестер Сити
Точный счет
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бавария
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
63
36
54
27
36
18
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— Реал Мадрид
— ?
— Милан
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (6)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Бавария
49% (120)
Ничья
16.7% (41)
Манчестер Сити
34.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
80.49% (99)
Меньше
19.51% (24)
Обе команды забьют
Да
91.87% (113)
Нет
8.13% (10)
Популярный счёт
2:1 Бавария
21.6% (53)
2:2 Ничья
6.9% (17)
1:1 Ничья
6.5% (16)
1:2 Манчестер Сити
6.1% (15)
3:1 Бавария
1.6% (4)
3:2 Бавария
1.6% (4)
2:3 Манчестер Сити
1.2% (3)
0:1 Манчестер Сити
1.2% (3)
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