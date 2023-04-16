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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Бавария
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 79
Бавария 63.3% (50)
X 17.7% (14)
Манчестер Сити 19% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Манчестер Сити
2.84
3.92
2.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Манчестер Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЧ
3:0
ТМК
0:1
МКЧ
2:3
ТМК
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
КА
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 0.44
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.44
Мане Садио 3 0.33
Горецка Леон 2 0.22
Гнабри Серж 2 0.22
Павар Бенжамен 2 0.22
Мюллер Томас 1 0.11
Коман Кингсли 1 0.11
Эрнандес Люка 1 0.11
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.22
Марез Рияд 3 (1) 0.33
Альварес Хулиан 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Гюндоган Илкай 1 0.11
Стоунс Джон 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Фоден Фил 1 0.11
Родри Эрнандес 1 0.11
Диаш Рубен 1 0.11
Льюис Рико 1 0.11
Канселу Жоау 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 2 1
Забитцер Марсель 3 0
Киммих Йозуа 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Горецка Леон 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Станишич Йосип 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Силва Бернарду 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
19
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
19
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
1
5%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
6
32%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
25%
1
4%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
5
25%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Результаты матчей

Бавария
Манчестер Сити

Точный счет

2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бавария
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
4
1
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
6
3
3
6
2.5
5
4
2
7
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
3 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
2 Интер Милан
1 Милан
0 Наполи
2 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 79
    Бавария 63.3% (50)
    X 17.7% (14)
    Манчестер Сити 19% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Манчестер Сити
    2.84
    3.92
    2.72
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Манчестер Сити

    Исход игры
    Бавария
    63.3% (50)
    Ничья
    17.7% (14)
    Манчестер Сити
    19% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.77% (42)
    Меньше
    19.23% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90.38% (47)
    Нет
    9.62% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    36.7% (29)
    2:2 Ничья
    7.6% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (5)
    1:2 Манчестер Сити
    3.8% (3)
    2:0 Бавария
    2.5% (2)
    3:1 Бавария
    2.5% (2)
    1:0 Бавария
    2.5% (2)
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    Бавария
    Манчестер Сити
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