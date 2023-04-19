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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 18'
Бенфика
0'
1:0
14' Гол
Барелла Николо

Ход матча

14'
Барелла Николо
(Мартинес Лаутаро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 176
Интер Милан 73.9% (130)
X 17.6% (31)
Бенфика 8.5% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Бенфика
2.22
3.60
3.58
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24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
22
Шикинью
Франциску
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
Интер Милан
3-5-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.3
Барелла Николо 3 0.3
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.3
Мартинес Лаутаро 1 0.1
Чалханоглу Хакан 1 0.1
Мхитарян Генрих 1 0.1
Госенс Робин 1 0.1
Дюмфрис Дензел 1 0.1
Бастони Алессандро 0 0
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 7 0.5
Мариу Жоау 6 (5) 0.43
Силва Рафа 6 0.43
Нерес Давид 4 0.29
Гримальдо Алехандро 2 0.14
Зидан Энцо 2 0.14
Араухо Перейра 2 0.14
Отаменди Николас 1 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.07
Гонсалвеш Диогу 1 0.07
Муса Петар 1 0.07
Силва Антониу 1 0.07
Бах Александр 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Яремчук Роман 0 0
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Димарко Федерико 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Рамуш Гонсалу 3 0
Зидан Энцо 3 0
Мариу Жоау 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
1
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
18
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бенфика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
18
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
56%
76-90

Забито

14
34
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
3
21%
9
26%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
4
29%
5
15%
61-75
4
29%
5
15%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0

Результаты матчей

Интер Милан
Бенфика

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
3
1.5
5
2
1
3
2.5
4
3
1
3
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
5
1.5
10
3
2
7
2.5
6
7
1
8
3.5
4
9
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
3 Манчестер Сити
0 Бавария
2 Милан
1 Наполи
0 Бенфика
2 Интер Милан
1/2 финала
Реал Мадрид
?
Милан
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Совсем тяжелой становится задача "Бенфики", 3 мяча "Интер" не пропускал с октября - тогда были 3:3 с "Барселоной" в Лиге чемпионов и 4:3 с "Фиорентиной" в Серии А.
  • 16'
    Влаходимос не очень расчётливо вышел из ворот, Джеко пытался перебросить мяч через вратаря, но тот успел броситься перчатками вперед и накрыть эту попытку.
  • Видеоповтор
    15'
    ВАР проверил правильность взятия ворот, видимо, изучали возможный офсайд, но в итоге гол засчитан.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НИКОЛО БАРЕЛЛА!
    Барелла после паса Лаутаро входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую и наносит практически идеальный обводящий удар в дальний верхний угол!
  • 12'
    Напомним, что вчера в этой части сетки определился первый полуфиналист, вполне вероятно, что мы станем свидетелями миланского дерби за шаг до финала.
  • Фол, нарушение
    11'
    Прострел в штрафную с левого фланга оборона "Интера" прерывает, а на подборе Отаменди подыграл себе рукой.
  • 10'
    Почти две трети игрового времени мячом владеет "Бенфика", однако приблизиться к штрафной удается с трудом, грамотно держит оборону "Интер".
  • 9'
    "Бенфика", которая по сезону шла практически без поражений, имеет серию из трех неудач подряд - в чемпионате "орлы" уступили дома "Порту" и "Шавишу" в гостях. Правда, запас в чемпионской гонке у команды Роджера Шмидта всё-таки сохраняется.
  • 8'
    Дюмфрис приближается к штрафной соперника по своему правому флангу и исполняет невысокий навес, с которым оборона "Бенфики" справляется легко.
  • 6'
    Начало у нас достаточно спокойное, не лезет "Бенфика" вперед сломя голову, понимая, что можно получиться резкую контратаку.
  • 5'
    А вот в Серии А команда Симоне Индзаги уже выпала из топ-4, в последних пяти матчах "Интер" набрал лишь одно очко и забил два гола.
  • 4'
    Напомним, что в прошлом раунде "Интер" прошел другой португальский клуб "Порту", пока в плей-офф миланский коллектив не пропускает.
  • Угловой
    3'
    Угловой на правом фланге атаки заработали гости сегодняшнего матча, однако после подачи Шикинью Гонсалу Рамуш сфолил против Ачерби в борьбе за позицию.
  • 2'
    Напомним, что первая встреча в Лиссабоне завершилась победой "Интера" со счётом 2:0, во втором тайме победный гол забил Барелла, а Лукаку ближе к концу матча реализовал пенальти.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Бенфика

    Исход игры
    Интер Милан
    74.4% (134)
    Ничья
    17.2% (31)
    Бенфика
    8.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.53% (56)
    Меньше
    54.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    59.35% (73)
    Нет
    40.65% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    23.3% (42)
    1:0 Интер Милан
    15.6% (28)
    2:0 Интер Милан
    11.1% (20)
    1:1 Ничья
    9.4% (17)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    3:1 Интер Милан
    2.2% (4)
    1:2 Бенфика
    1.1% (2)
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    Интер Милан
    Бенфика
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