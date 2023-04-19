Почти две трети игрового времени мячом владеет "Бенфика", однако приблизиться к штрафной удается с трудом, грамотно держит оборону "Интер".

Прострел в штрафную с левого фланга оборона "Интера" прерывает, а на подборе Отаменди подыграл себе рукой.

Напомним, что вчера в этой части сетки определился первый полуфиналист, вполне вероятно, что мы станем свидетелями миланского дерби за шаг до финала.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НИКОЛО БАРЕЛЛА! Барелла после паса Лаутаро входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую и наносит практически идеальный обводящий удар в дальний верхний угол!

ВАР проверил правильность взятия ворот, видимо, изучали возможный офсайд, но в итоге гол засчитан.

Влаходимос не очень расчётливо вышел из ворот, Джеко пытался перебросить мяч через вратаря, но тот успел броситься перчатками вперед и накрыть эту попытку.

Совсем тяжелой становится задача "Бенфики", 3 мяча "Интер" не пропускал с октября - тогда были 3:3 с "Барселоной" в Лиге чемпионов и 4:3 с "Фиорентиной" в Серии А.

9' "Бенфика", которая по сезону шла практически без поражений, имеет серию из трех неудач подряд - в чемпионате "орлы" уступили дома "Порту" и "Шавишу" в гостях. Правда, запас в чемпионской гонке у команды Роджера Шмидта всё-таки сохраняется.

8' Дюмфрис приближается к штрафной соперника по своему правому флангу и исполняет невысокий навес, с которым оборона "Бенфики" справляется легко.

6' Начало у нас достаточно спокойное, не лезет "Бенфика" вперед сломя голову, понимая, что можно получиться резкую контратаку.

5' А вот в Серии А команда Симоне Индзаги уже выпала из топ-4, в последних пяти матчах "Интер" набрал лишь одно очко и забил два гола.

4' Напомним, что в прошлом раунде "Интер" прошел другой португальский клуб "Порту", пока в плей-офф миланский коллектив не пропускает.

3' Угловой на правом фланге атаки заработали гости сегодняшнего матча, однако после подачи Шикинью Гонсалу Рамуш сфолил против Ачерби в борьбе за позицию.

2' Напомним, что первая встреча в Лиссабоне завершилась победой "Интера" со счётом 2:0, во втором тайме победный гол забил Барелла, а Лукаку ближе к концу матча реализовал пенальти.