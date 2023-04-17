Стадион: Сан-Сиро.
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Бенфика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.33
|Барелла Николо
|2
|0.22
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.11
|Мхитарян Генрих
|1
|0.11
|Госенс Робин
|1
|0.11
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.11
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|7
|0.54
|Мариу Жоау
|6 (5)
|0.46
|Силва Рафа
|6
|0.46
|Нерес Давид
|4
|0.31
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.15
|Зидан Энцо
|2
|0.15
|Араухо Перейра
|2
|0.15
|Отаменди Николас
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.08
|Муса Петар
|1
|0.08
|Силва Антониу
|1
|0.08
|Бах Александр
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Яремчук Роман
|0
|0
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Димарко Федерико
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
1
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
18
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бенфика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
4
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
18
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
56%
76-90
Забито
14
34
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
3
21%
9
26%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
4
29%
5
15%
61-75
4
29%
5
15%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1
Бенфика
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0
Результаты матчей
Интер Милан
Бенфика
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
13
52
13
43
13
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
121
45
103
27
67
18
49
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Интер Милан - Бенфика
Исход игры
Интер Милан
73% (46)
Ничья
22.2% (14)
Бенфика
4.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
33.3% (21)
1:0 Интер Милан
20.6% (13)
1:1 Ничья
11.1% (7)
2:0 Интер Милан
9.5% (6)
3:1 Интер Милан
3.2% (2)
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