Тур: 21. Стадион: Солидарность Арена.
1:1
Второй тайм: 53'
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
1:0
29'
30'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
-
20 Акоста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Крылья Советов
Оренбург
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
0.86
1.78
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.31
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
68
57
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.24
|Ежов Роман
|3
|0.14
|Пиняев Сергей
|3
|0.14
|Шитов Владислав
|2
|0.1
|Коваленко Александр
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.05
|Якуба Денис
|1
|0.05
|Рахманович Амер
|1
|0.05
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.05
|Костанца Фернандо
|1
|0.05
|Чиркович Александар
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.67
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.29
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.24
|Аюпов Тимур
|4
|0.19
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.1
|Башич Иван
|2
|0.1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.05
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Перес Матиас
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Бейл Гленн
|2
|1
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Писарский Владимир
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
27
Крылья Советов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Оренбург
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
20% (4)
15% (3)
65% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
5
Волевые поражения
13
34
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
28
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
7
25%
1-15
2
20%
5
18%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
1
10%
4
14%
76-90
Забито
14
28
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
2
14%
6
21%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
3
11%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Забито
21
41
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
2
10%
3
7%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
14%
9
22%
31-45
4
19%
10
24%
46-60
6
29%
8
20%
61-75
4
19%
3
7%
76-90
Пропущено
30
39
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
17%
8
21%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
5
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5
Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2
Результаты матчей
Крылья Советов
Оренбург
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
4:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
37
110
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
614
128
119
614
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|1:1 Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|2:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|40 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|1:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|0:2 Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 43
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|1:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|1:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|0:2 Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:1 Оренбург
Исход игры
Крылья Советов
44.9% (71)
Ничья
24.7% (39)
Оренбург
30.4% (48)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (59)
Меньше
51.64% (63)
Обе команды забьют
Да
74.59% (91)
Нет
25.41% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.9% (33)
2:1 Крылья Советов
19% (30)
1:2 Оренбург
13.9% (22)
1:0 Крылья Советов
10.8% (17)
0:1 Оренбург
4.4% (7)
2:0 Крылья Советов
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Крылья Советов
1.3% (2)
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