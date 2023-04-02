Опасно пробивал сейчас Воробьёв по чужим воротам. Сместился чуть к центру с левого полуфланга и приложился в ближний угол, но Ломаев был готов к такому развитию событий и надёжно отразил удар соперника.

Коваленко, Рассказов и Писарский разминаются сейчас на кромке поля из числа запасных "Крыльев Советов". Особое внимание в этом контексте уделяется, понятное дело, Писарскому.

Брайан Эсекиэль Мансилья завершал атаку "Оренбурга" из зоны левого инсайда с линии штрафной площади - не попал в створ.

Воробьёв перед чужой штрафной стал перекладывать себе мяч с ноги на ногу и упал на газон без нарушения правил в отношении него.

Если матч завершится вничью, оренбуржцев это устроит больше, чем самарцев. С другой стороны, волжане тогда всё-таки прервут свою пораженческую серию.

Кстати, Самара и Оренбург связаны не только через Писарского, но и географически, ведь эти регионы расположены рядом друг с другом.

Первая половина встречи получилась плюс-минус равной, и ничейный счёт по её итогам закономерен.

Спокойно стартовал второй тайм, ничем примечательным команды не отметились за три минуты.

Гарре навесил слева в дальнюю часть чужой штрафной, и легко отбились оренбуржцы на этом стандарте.

Витюгов столкнулся головой с Мансильей, после чего потребовалось немного времени прийти в себя полузащитнику "Крыльев Советов".

Недавно Рахманович упал в чужой штрафной, когда у него отбирал мяч Сиваков. Видеоассистенты решили, что не надо советовать главному арбитру самому идти к монитору.

Максим Витюгов тем временем получил медицинскую помощь и скоро вернётся в игру.

Мансилья убежал в контратаку по своему левому полуфлангу, тут уже не было офсайда, однако пробил Брайан не столь опасно, как мог бы, поэтому Ломаев относительно легко парировал этот удар.

Теперь попытка Цыпченко была заблокирована внутри штрафной оренбуржцев, после чего хозяева заработали угловой на правом фланге, с которого Витюгов навесил сверху на сетку ворот.

Дмитрий Цыпченко в атаке сделал перевод влево Юрию Горшкову, тот навесил, а Матиас Перес достаточно коряво вынес мяч на новый угловой.

Невнятно оборонялись оренбуржцы во время очередного корнера и последующего второго темпа у своих ворот. То Вера рискованно пробовал выбить мяч через себя, то упустили гости Рахмановича на углу вратарской, который головой пробил рядом с ближней (правой) штангой.

Мансилья не смог сохранить мяч в игре впереди на левом фланге, поскольку надёжно поставил ему корпус укрывший игровой снаряд Ежов.

Теперь в штрафной самарцев какой-то непонятный отскок после навеса с правого фланга, и везёт волжанам, что никого из "Оренбурга" не оказывается на пути мяча, чтобы добить его в сетку.

Бейл слева со штрафного навесил в чужую штрафную, кто-то высоко пробил головой, и Сысуев уверенно поймал мяч.

39' Мансилья из зоны левого инсайда после заброса в штрафную пробил выше створа, но, опять же, там был офсайд у игрока "Оренбурга".

38' Самарцы довольно долго уже владеют мячом в рамках позиционного его перекатывания, и Ломаев уже далеко вышел из своей штрафной, тоже он принимает участие в этом деле.

37' Стаматов по левому полуфлангу подключал Мансилью, однако Ломаев уверенно оказался первым на мяче, плюс был зафиксирован офсайд там у "Оренбурга".

36' Юрий Горшков, которому предназначалась короткая передача впереди на левом фланге, не успел к мячу, который перехватил Матиас Перес.

35' Ежов снова добежал до рекламных щитов за лицевой линией, только на этот раз справа от чужих ворот. Подача Романа напрямую пришлась в перчатки Сысуева.

34' Можно сказать, на встречных курсах сейчас пошла игра. Команды не закрываются, а такой футбол обычно нравится нейтральным болельщикам.

33' Ежов слева от лицевой простреливал на партнёра, и был нанесён удар с линии вратарской в левый нижний угол "Оренбурга", но как раз там находился поймавший мяч Сысуев.

32' Роман Ежов на левом полуфланге оказался в положении "вне игры", тут не удалось обострить самарцам в своём прорыве.

32' Фернандо Костанца пострадал немного в верховой борьбе, но вроде всё нормально с полузащитником самарцев.

31' "Крылья" чуть не забили! Бенжамин Гарре с левого полуфланга покатил поперёк поля к правому, а Максим Витюгов отправил мяч в перекладину, отскок от которой был за лицевую.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Дмитрий Воробьёв!

Успешная ответная контратака позволила "Оренбургу" восстановить статус-кво. Воробьёв по центру сыграл в стеночку, оставил не у дел Гапонова, вырвался один на один с Ломаевым и уверенно поразил правый нижний угол.

29' Максим Витюгов возле центрального круга наступил на ногу сопернику в борьбе за мяч и получил за такое нарушение правил жёлтую карточку.

28' Гленн Бейл закинул далеко вперёд по правому флангу Романа Ежова, не сумевшего сохранить мяч в поле при сопротивлении оппонента.

27' Амер Рахманович выполнил низовой удар из-за пределов штрафной площади, и мяч без каких-либо эксцессов перекочевал в руки Николая Сысуева.

26' Обменялись контратаками команды. Сначала мяч не дошёл до Рахмановича от Цыпченко во время выбегания волжан, а потом Ковалёв принял не самое предпочтительное решение, пробив с правого полуфланга мимо ближнего угла.

24' Самарцев, кажется, вполне устраивает игра вторым номером, при которой они спокойно разрушают созидательные потуги соперника и караулят собственные возможности для контрвыпадов.

23' Дмитрий Цыпченко лежит на газоне. Михаил Сиваков подтолкнул его, когда мяч не контролировал никто из этих футболистов.

22' Не происходит на поле в последние минуты ничего интересного, игра застряла в вязком режиме, поэтому нет возможности информировать об опасных моментах, ибо их просто физически нет.

21' "Оренбург" же выглядит крепким середняком, не выполняя прогнозы скептиков, чьи голоса были особенно громки после поражения команды Марцела Лички в гостях от "Зенита", когда питерцы выиграли 8:0.

20' Исходя из расположения команд в турнирной таблице, победа сегодня больше требуется "Крыльям Советов", которые только чуть-чуть опережают зону переходных матчей.

19' Наверно, была сегодня у оренбуржцев ставка на быстрый гол, но они смогли реализовать её лишь в отрицательном смысле, то есть сами пропустили в свои ворота на первых минутах.

18' Напомним, что в прошлом туре, который был до последних матчей сборных, "Оренбург" у себя дома обыграл московский "Спартак". Но в гостях у команды Марцела Лички статистика похуже, чем в родных стенах.

17' Флорентин неудачно действовал впереди на правом фланге. Не удалось ему добиться аута для своей команды, чем он оказался крайне разочарован.

16' Амер Рахманович откликнулся на подачу углового с правого края и головой пробил по дуге значительно выше створа. Не создалась реальная опасность у ворот "Оренбурга" после стандарта.

15' Бенжамин Гарре принёс пользу "Крыльям" в атаке на правом фланге, заработав угловой. Противостоял ему в Брайан Мансилья.

14' Привлекают самарцы своих соперников пробовать взломать их оборону, к чему оренбуржцы пока не очень предрасположены, и не чувствует защита волжан непомерного давления на неё.

13' По характеру игры что можно отметить? На самых первых минутах активнее был "Оренбург", далее прибавили "Крылья" и забили гол, после чего снова оренбуржцы прибрали инициативу к своим ногам.

12' Супербомбардир летне-осенней части РПЛ Владимир Писарский (ранее Сычевой) остаётся пока в запасе "Крыльев Советов", а до зимы он играл именно в "Оренбурге". Припас такого джокера себе в рукав Игорь Осинькин.

11' Иван Башич нанёс дальний удар после розыгрыша корнера, и была заблокирована хозяевами эта попытка полузащитника южноуральского клуба.

10' Казалось, уже утратили мяч игроки гостей перед чужой штрафной, однако не смогли нормально отбиться волжане, и удалось оренбуржцам добиться углового на правом фланге.

9' Гол засчитан, "Оренбург" разыграл мяч с центра поля, Самара ведёт со счётом 1:0.

8' Идёт ВАР-проверка забитого гола "Крыльев Советов".

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Дмитрий Цыпченко!

Отобрал мяч Костанца в подкате около чужой штрафной площади, произошёл выкат вперёд по левому полуфлангу на Цыпченко, и тот прокинул мяч в цель мимо выдвинувшегося ему навстречу Сысуева. Не смог Сиваков вынести мяч с ленточки.

6' Солнце ярко освещает один фланг на одной половине поля (правый атакующий край "Крыльев Советов"), так что не должно мешать вратарям обеих команд.

5' "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, тогда как "Оренбург" предстал перед зрителями в белом цвете. Тут всё предсказуемо.

4' Подвела обработка Дмитрия Воробьёва в левой зоне чужой штрафной площади, из-за чего не возникло опасного момента у ворот самарцев.

3' Мансилья прорывался к чужой вратарской, чтобы проткнуть сферу в створ мимо Ломаева, но первым на мяче был вратарь "Крыльев", а нападающий "Оренбурга" совершил мелкий фол.

2' Гости взяли мяч под свой контроль на первой минуте, а на второй минуте попробовали ответить своей атакой самарцы, однако на правом фланге попали они в положение "вне игры". Если конкретно, то Цыпченко оказался в офсайде.

1' Юрий Ковалёв оказался на газоне после столкновения с соперником, но вскоре игрок "Оренбурга" поднялся на ноги.