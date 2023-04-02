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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Крылья Советов
1:1
Второй тайм: 53'
Оренбург
0'
1:0
7' Гол
Цыпченко Дмитрий
29' Желтая карточка
Витюгов Максим
1:1
30' Гол
Воробьёв Дмитрий
Ежов мощным ударом отправил мяч ...
1:1. Гол Дмитрия Воробьева (виде...
1:0. Гол Дмитрия Цыпченко (видео...
Интервью Игоря Осинькина перед м...
Интервью Марцела Лички перед мат...

Ход матча

7'
Цыпченко Дмитрий
(Горшков Юрий)
1:0
29'
Витюгов Максим
 
30'
1:1
Воробьёв Дмитрий
(Ковалёв Юрий)
Прогнозы 158
Крылья Советов 44.9% (71)
X 24.7% (39)
Оренбург 30.4% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Оренбург
3.40
3.84
7.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
24
Евгеньев
Роман
5
Горшков
Юрий
28
Гарре
Бенжамин
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амер
7
Цыпченко
Дмитрий
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
22
Перес
Матиас
3
Сиваков
Михаил
11
Стаматов
Матео
8
Башич
Иван
23
Вера
Лукас
Габриэль
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
17
Ковалёв
Юрий
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Крылья Советов
4-4-2
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Крылья Советов
Оренбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

МД
3:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
2:4
К
2:2

Голы

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.78

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.24
Ежов Роман 3 0.14
Пиняев Сергей 3 0.14
Шитов Владислав 2 0.1
Коваленко Александр 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Цыпченко Дмитрий 1 0.05
Костанца Фернандо 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.67
Марин Джимми 6 (1) 0.29
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.24
Аюпов Тимур 4 0.19
Ковалёв Юрий 2 0.1
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.1
Башич Иван 2 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.05
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Ежов Роман 4 0
Бейл Гленн 2 1
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Писарский Владимир 4 0
Малых Андрей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
27
Крылья Советов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Оренбург
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
20% (4)
15% (3)
65% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

13
34

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
7
25%
1-15
2
20%
5
18%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
1
10%
4
14%
76-90

Забито

14
28
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
2
14%
6
21%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
3
11%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Забито

21
41
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
2
10%
3
7%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
14%
9
22%
31-45
4
19%
10
24%
46-60
6
29%
8
20%
61-75
4
19%
3
7%
76-90

Пропущено

30
39
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
17%
8
21%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
5
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5
Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Оренбург

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
4:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
12
8
1
19
2.5
6
14
1
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 1:1 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 2:0 Заявка 21 9 5 7 40 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 0:2 Заявка 21 3 4 14 19 - 43 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Оренбург
 1:1 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
6.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 2:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 0:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 2:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 1:1 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 0:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Кстати, Самара и Оренбург связаны не только через Писарского, но и географически, ведь эти регионы расположены рядом друг с другом. 
  • 56'
    Первые десять минут второго тайма оставляют какое-то вяловатое впечатление. Первая половина встречи в целом смотрелась поинтересней.
  • 55'
    Если матч завершится вничью, оренбуржцев это устроит больше, чем самарцев. С другой стороны, волжане тогда всё-таки прервут свою пораженческую серию.
  • 54'
    Воробьёв перед чужой штрафной стал перекладывать себе мяч с ноги на ногу и упал на газон без нарушения правил в отношении него.
  • 54'
    Брайан Эсекиэль Мансилья завершал атаку "Оренбурга" из зоны левого инсайда с линии штрафной площади - не попал в створ.
  • 53'
    Коваленко, Рассказов и Писарский разминаются сейчас на кромке поля из числа запасных "Крыльев Советов". Особое внимание в этом контексте уделяется, понятное дело, Писарскому.
  • Опасный момент
    52'
    Опасно пробивал сейчас Воробьёв по чужим воротам. Сместился чуть к центру с левого полуфланга и приложился в ближний угол, но Ломаев был готов к такому развитию событий и надёжно отразил удар соперника.
  • Травма, повреждение
    51'
    Витюгов столкнулся головой с Мансильей, после чего потребовалось немного времени прийти в себя полузащитнику "Крыльев Советов".
  • 50'
    Гарре навесил слева в дальнюю часть чужой штрафной, и легко отбились оренбуржцы на этом стандарте.
  • Фол, нарушение
    49'
    Дмитрию Цыпченко поставлена подножка на половине поля "Оренбурга", нарушал правила Матео Стаматов.
  • 48'
    Спокойно стартовал второй тайм, ничем примечательным команды не отметились за три минуты.
  • 47'
    Первая половина встречи получилась плюс-минус равной, и ничейный счёт по её итогам закономерен.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв при счёте 1:1. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Сысуев, когда выпрыгивал, подтолкнул сверху на газон Костанцу.
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    • 45'
      Бейл слева со штрафного навесил в чужую штрафную, кто-то высоко пробил головой, и Сысуев уверенно поймал мяч.
    • 45'
      Теперь в штрафной самарцев какой-то непонятный отскок после навеса с правого фланга, и везёт волжанам, что никого из "Оренбурга" не оказывается на пути мяча, чтобы добить его в сетку.
    • 45'
      Мансилья не смог сохранить мяч в игре впереди на левом фланге, поскольку надёжно поставил ему корпус укрывший игровой снаряд Ежов.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты.
    • Опасный момент
      44'
      Невнятно оборонялись оренбуржцы во время очередного корнера и последующего второго темпа у своих ворот. То Вера рискованно пробовал выбить мяч через себя, то упустили гости Рахмановича на углу вратарской, который головой пробил рядом с ближней (правой) штангой.
    • Угловой
      44'
      Дмитрий Цыпченко в атаке сделал перевод влево Юрию Горшкову, тот навесил, а Матиас Перес достаточно коряво вынес мяч на новый угловой.
    • Угловой
      42'
      Теперь попытка Цыпченко была заблокирована внутри штрафной оренбуржцев, после чего хозяева заработали угловой на правом фланге, с которого Витюгов навесил сверху на сетку ворот.
    • Опасный момент
      42'
      Мансилья убежал в контратаку по своему левому полуфлангу, тут уже не было офсайда, однако пробил Брайан не столь опасно, как мог бы, поэтому Ломаев относительно легко парировал этот удар.
    • Травма, повреждение
      40'
      Максим Витюгов тем временем получил медицинскую помощь и скоро вернётся в игру.
    • Видеоповтор
      40'
      Недавно Рахманович упал в чужой штрафной, когда у него отбирал мяч Сиваков. Видеоассистенты решили, что не надо советовать главному арбитру самому идти к монитору.
    • Офсайд
      39'
      Мансилья из зоны левого инсайда после заброса в штрафную пробил выше створа, но, опять же, там был офсайд у игрока "Оренбурга".
    • 38'
      Самарцы довольно долго уже владеют мячом в рамках позиционного его перекатывания, и Ломаев уже далеко вышел из своей штрафной, тоже он принимает участие в этом деле.
    • Офсайд
      37'
      Стаматов по левому полуфлангу подключал Мансилью, однако Ломаев уверенно оказался первым на мяче, плюс был зафиксирован офсайд там у "Оренбурга".
    • 36'
      Юрий Горшков, которому предназначалась короткая передача впереди на левом фланге, не успел к мячу, который перехватил Матиас Перес.
    • 35'
      Ежов снова добежал до рекламных щитов за лицевой линией, только на этот раз справа от чужих ворот. Подача Романа напрямую пришлась в перчатки Сысуева.
    • 34'
      Можно сказать, на встречных курсах сейчас пошла игра. Команды не закрываются, а такой футбол обычно нравится нейтральным болельщикам.
    • 33'
      Ежов слева от лицевой простреливал на партнёра, и был нанесён удар с линии вратарской в левый нижний угол "Оренбурга", но как раз там находился поймавший мяч Сысуев. 
    • Офсайд
      32'
      Роман Ежов на левом полуфланге оказался в положении "вне игры", тут не удалось обострить самарцам в своём прорыве.
    • Травма, повреждение
      32'
      Фернандо Костанца пострадал немного в верховой борьбе, но вроде всё нормально с полузащитником самарцев.
    • Штанга
      31'
      "Крылья" чуть не забили! Бенжамин Гарре с левого полуфланга покатил поперёк поля к правому, а Максим Витюгов отправил мяч в перекладину, отскок от которой был за лицевую.
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Дмитрий Воробьёв!
      Успешная ответная контратака позволила "Оренбургу" восстановить статус-кво. Воробьёв по центру сыграл в стеночку, оставил не у дел Гапонова, вырвался один на один с Ломаевым и уверенно поразил правый нижний угол.
    • Желтая карточка
      29'
      Максим Витюгов возле центрального круга наступил на ногу сопернику в борьбе за мяч и получил за такое нарушение правил жёлтую карточку.
    • 28'
      Гленн Бейл закинул далеко вперёд по правому флангу Романа Ежова, не сумевшего сохранить мяч в поле при сопротивлении оппонента.
    • 27'
      Амер Рахманович выполнил низовой удар из-за пределов штрафной площади, и мяч без каких-либо эксцессов перекочевал в руки Николая Сысуева.
    • 26'
      Обменялись контратаками команды. Сначала мяч не дошёл до Рахмановича от Цыпченко во время выбегания волжан, а потом Ковалёв принял не самое предпочтительное решение, пробив с правого полуфланга мимо ближнего угла.
    • 24'
      Самарцев, кажется, вполне устраивает игра вторым номером, при которой они спокойно разрушают созидательные потуги соперника и караулят собственные возможности для контрвыпадов.
    • Травма, повреждение
      23'
      Дмитрий Цыпченко лежит на газоне. Михаил Сиваков подтолкнул его, когда мяч не контролировал никто из этих футболистов.
    • 22'
      Не происходит на поле в последние минуты ничего интересного, игра застряла в вязком режиме, поэтому нет возможности информировать об опасных моментах, ибо их просто физически нет.
    • 21'
      "Оренбург" же выглядит крепким середняком, не выполняя прогнозы скептиков, чьи голоса были особенно громки после поражения команды Марцела Лички в гостях от "Зенита", когда питерцы выиграли 8:0.
    • 20'
      Исходя из расположения команд в турнирной таблице, победа сегодня больше требуется "Крыльям Советов", которые только чуть-чуть опережают зону переходных матчей.
    • 19'
      Наверно, была сегодня у оренбуржцев ставка на быстрый гол, но они смогли реализовать её лишь в отрицательном смысле, то есть сами пропустили в свои ворота на первых минутах.
    • 18'
      Напомним, что в прошлом туре, который был до последних матчей сборных, "Оренбург" у себя дома обыграл московский "Спартак". Но в гостях у команды Марцела Лички статистика похуже, чем в родных стенах. 
    • 17'
      Флорентин неудачно действовал впереди на правом фланге. Не удалось ему добиться аута для своей команды, чем он оказался крайне разочарован.
    • 16'
      Амер Рахманович откликнулся на подачу углового с правого края и головой пробил по дуге значительно выше створа. Не создалась реальная опасность у ворот "Оренбурга" после стандарта. 
    • Угловой
      15'
      Бенжамин Гарре принёс пользу "Крыльям" в атаке на правом фланге, заработав угловой. Противостоял ему в Брайан Мансилья.
    • 14'
      Привлекают самарцы своих соперников пробовать взломать их оборону, к чему оренбуржцы пока не очень предрасположены, и не чувствует защита волжан непомерного давления на неё.
    • 13'
      По характеру игры что можно отметить? На самых первых минутах активнее был "Оренбург", далее прибавили "Крылья" и забили гол, после чего снова оренбуржцы прибрали инициативу к своим ногам.
    • 12'
      Супербомбардир летне-осенней части РПЛ Владимир Писарский (ранее Сычевой) остаётся пока в запасе "Крыльев Советов", а до зимы он играл именно в "Оренбурге". Припас такого джокера себе в рукав Игорь Осинькин.
    • 11'
      Иван Башич нанёс дальний удар после розыгрыша корнера, и была заблокирована хозяевами эта попытка полузащитника южноуральского клуба.
    • Угловой
      10'
      Казалось, уже утратили мяч игроки гостей перед чужой штрафной, однако не смогли нормально отбиться волжане, и удалось оренбуржцам добиться углового на правом фланге.
    • 9'
      Гол засчитан, "Оренбург" разыграл мяч с центра поля, Самара ведёт со счётом 1:0.
    • Видеоповтор
      8'
      Идёт ВАР-проверка забитого гола "Крыльев Советов".
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Дмитрий Цыпченко!
      Отобрал мяч Костанца в подкате около чужой штрафной площади, произошёл выкат вперёд по левому полуфлангу на Цыпченко, и тот прокинул мяч в цель мимо выдвинувшегося ему навстречу Сысуева. Не смог Сиваков вынести мяч с ленточки.
    • 6'
      Солнце ярко освещает один фланг на одной половине поля (правый атакующий край "Крыльев Советов"), так что не должно мешать вратарям обеих команд.
    • 5'
      "Крылья Советов" играют в тёмно-синей форме, тогда как "Оренбург" предстал перед зрителями в белом цвете. Тут всё предсказуемо.
    • 4'
      Подвела обработка Дмитрия Воробьёва в левой зоне чужой штрафной площади, из-за чего не возникло опасного момента у ворот самарцев.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мансилья прорывался к чужой вратарской, чтобы проткнуть сферу в створ мимо Ломаева, но первым на мяче был вратарь "Крыльев", а нападающий "Оренбурга" совершил мелкий фол.
    • Офсайд
      2'
      Гости взяли мяч под свой контроль на первой минуте, а на второй минуте попробовали ответить своей атакой самарцы, однако на правом фланге попали они в положение "вне игры". Если конкретно, то Цыпченко оказался в офсайде. 
    • Травма, повреждение
      1'
      Юрий Ковалёв оказался на газоне после столкновения с соперником, но вскоре игрок "Оренбурга" поднялся на ноги.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Ковалёв Юрий сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Воробьёв Дмитрий Дмитриевич бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Витюгов Максим получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Горшков Юрий сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Цыпченко Дмитрий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 1:1 Оренбург

    Исход игры
    Крылья Советов
    44.9% (71)
    Ничья
    24.7% (39)
    Оренбург
    30.4% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.36% (59)
    Меньше
    51.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.9% (33)
    2:1 Крылья Советов
    19% (30)
    1:2 Оренбург
    13.9% (22)
    1:0 Крылья Советов
    10.8% (17)
    0:1 Оренбург
    4.4% (7)
    2:0 Крылья Советов
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    3:2 Крылья Советов
    1.3% (2)
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    Оренбург
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