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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 54
Крылья Советов 46.3% (25)
X 29.6% (16)
Оренбург 24.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Оренбург
3.75
3.86
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Оренбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

МД
3:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
2:4
К
2:2

Голы

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.78

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.25
Ежов Роман 3 0.15
Пиняев Сергей 3 0.15
Шитов Владислав 2 0.1
Коваленко Александр 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Костанца Фернандо 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.7
Марин Джимми 6 (1) 0.3
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 (1) 0.2
Аюпов Тимур 4 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.1
Башич Иван 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.05
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Ежов Роман 4 0
Бейл Гленн 2 1
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Писарский Владимир 4 0
Малых Андрей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Оренбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Крылья Советов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
27
Крылья Советов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Оренбург
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
20% (4)
15% (3)
65% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
5

Волевые поражения

13
34

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
10%
7
25%
1-15
2
20%
5
18%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
1
10%
4
14%
76-90

Забито

14
28
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
2
14%
6
21%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
3
11%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Забито

21
41
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
2
10%
3
7%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
14%
9
22%
31-45
4
19%
10
24%
46-60
6
29%
8
20%
61-75
4
19%
3
7%
76-90

Пропущено

30
39
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
17%
8
21%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
5
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1
Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5
Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Оренбург

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
4:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
12
8
1
19
2.5
6
14
1
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 37 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 46.3% (25)
    X 29.6% (16)
    Оренбург 24.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Оренбург
    3.75
    3.86
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крылья Советов - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург

    Исход игры
    Крылья Советов
    46.4% (26)
    Ничья
    28.6% (16)
    Оренбург
    25% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    26.8% (15)
    1:1 Ничья
    25% (14)
    1:2 Оренбург
    10.7% (6)
    1:0 Крылья Советов
    10.7% (6)
    0:1 Оренбург
    8.9% (5)
    2:0 Крылья Советов
    3.6% (2)
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