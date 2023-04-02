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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Химки
0:2
Второй тайм: 54'
Краснодар
0'
0:1
23' Гол
Батчи Жоау
27' Красная карточка
Лысцов Виталий
42' Желтая карточка
Гонсалес Кристиан
0:2
47' Гол
Кордоба Джон
0:2. Гол Джона Кордобы (видео). ...
Сперцян упускает голевой момент ...
Лысцов заработал удаление (видео...
0:1. Гол Жоау Батчи (видео). Мир...
Кордоба создает момент (видео). ...
Гулиев пробил в перекладину (вид...
Интервью Спартака Гогниева перед...
Интервью Владимира Ивича перед ...

Ход матча

23'
0:1
Батчи Жоау
(Кордоба Джон)
27'
Лысцов Виталий
 
38'
Казанцев Данил
Главчич Неманья
 
42'
Гонсалес Кристиан
 
46'
 
Кади
Кобнан Мозес
47'
0:2
Кордоба Джон
Прогнозы 138
Химки 4.3% (6)
X 8.7% (12)
Краснодар 87% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Краснодар
60.00
4.10
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Гудиев
Виталий
2
Голубович
Петар
17
Гонсалес
Кристиан
50
Лысцов
Виталий
66
Андраде
Лео
99
Гулиев
Аяз
18
Кобесов
Давид
20
Главчич
Неманья
97
Магомедов
Бутта
15
Хубулов
Владимир
11
Гильерме
Маркос
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
4
Алонсо
Хуниор
31
Кайо
Панталеао
98
Петров
Сергей
8
Черников
Александр
14
Баньяц
Михайло
10
Сперцян
Эдуард
90
Кобнан
Мозес
9
Кордоба
Джон
19
Батчи
Жоау
Химки
4-4-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Химки
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.19
Магомедов Бутта 4 (1) 0.19
Руденко Александр Александрович 3 0.14
Кухарчук Илья 2 0.1
Мирзов Резиуан 2 0.1
Ломовицкий Александр 1 0.05
Гильерме Маркос 1 0.05
Садыгов Илья 1 (1) 0.05
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.43
Кордоба Джон 7 0.33
Олусегун Олакунле 4 0.19
Ионов Алексей 4 0.19
Ахметов Ильзат 2 0.1
Кривцов Никита 2 0.1
Баньяц Михайло 2 (1) 0.1
Рамирес Кристиан 2 0.1
Кади 2 0.1
Батчи Жоау 1 0.05
Петров Сергей 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Сорокин Егор 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
10
Химки
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

4
17
Химки
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Краснодар
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

7
27

Голы по времени матча

Забито

8
20
0 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
13%
5
25%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
4
50%
2
10%
76-90

Пропущено

12
18
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

30
14
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
17%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
8
27%
2
14%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
27%
4
29%
76-90

Забито

18
41
3 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
1
6%
2
5%
1-15
2
11%
8
20%
16-30
0
0%
8
20%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
7
39%
7
17%
76-90

Пропущено

42
32
26 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
7
17%
4
13%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
12
29%
3
9%
31-45
2
5%
8
25%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
11
26%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2
Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
17
3
4
16
1.5
14
6
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 1:1 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 2:0 Заявка 21 9 5 7 40 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 0:2 Заявка 21 3 4 14 19 - 43 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Оренбург
 1:1 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
6.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 2:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 0:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 2:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 1:1 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 0:2 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Кордоба получил мяч в правильной позиции, двигал он снаряд к воротам, но так и не сумел пробить по рамке противника, ведь против него действовал очень плотно оппонент. 
  • Замена
    58'
    Сперцян уступил место на поле Никите Кривцову. Будет возможность у Эдуарда восстановиться как следует к кубковой встрече. 
  • 57'
    Кобесов сейчас пробил по воротам соперника с линии штрафной - мяч просвистел рядом с левой стойкой. Было по-настоящему опасно.
  • 56'
    Совсем безинициативно играют "Химки". Готовятся замены в составе хозяев сейчас? Нет, "Краснодар" хочет выпустить одного из резервистов с целью поберечь важных игроков для кубковых баталий. 
  • 2 гола - дубль!
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:3!
    Совсем рассыпается оборона "Химок"! Угловой на левом фланге заработали гости. Сперцян покатил мяч на Батчи, который выполнил подачу на линию вратарской. Там никто не держал Кордобу, который кивком головы и без прыжка переправил мяч в сетку!
  • 53'
    Взвинченности не хватает "Химкам" в этой игре, какой-то спортивной злости. В меньшинстве, понятное дело, проявить характер непросто, но почему бы не попытаться это сделать, когда соперник не отмечается активностью впереди?
  • 52'
    Раз за разом нам показывают гол, который пропустили хозяева после удара Кордобы. Тут Гогниеву можно только хвататься руками за голову и нервно ею покачивать. 
  • 51'
    Баньяц нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел намного правее цели, хотя весьма неплохо приложился футболист с игровому снаряду. 
  • 49'
    Ну, и теперь будет крайне сложно "Химкам" что-либо придумать в этой встрече, ведь отставание в два гола при игре в меньшинстве просто так не отыгрывается.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:2!
    Ну, тут творец несчастья сам Гудиев уже! Андраде с левого края отдал передачу вратарю. Гудиев не справился с обработкой. Мяч отскочил к Кордобе, который развернул вратаря, после чего отправил мяч в пустой створ! Гол на ровном месте!
  • Замена
    47'
    Мозес вместо Кади на футбольном газоне в составе "Краснодара" в перерыве появился. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Химках. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершает первый тайм ударом с левого края штрафной в руки Сафонову Гулиев. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди "Краснодар", который будет и дальше играть в большинстве. 
  • Офсайд
    45'
    Мозес в офсайде оказался, но получил он от Гулиева удар по ноге. Что-то много падений в исполнении игроков "Краснодара" сегодня. Масса остановок у нас по этому поводу возникает. 
  • Травма, повреждение
    45'
    И тут серьезное повреждение. В центре поля Кобесов столкнулся с Черниковым. Такое ощущение, что Давид получил удар в живот. Сам игрок "Краснодара" получил болезненный наступ от соперника, но продолжил игру, как ни в чем ни бывало. 
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    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты рефери добавил к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      44'
      Кристиан Тассано предупрежден у нас на поле. Выставил он локоть во время движения Кордобы к мячу, после чего увидел перед собой желтый счет. Правда, с огромным запозданием увидел "горчичник" 17-й номер химчан. 
    • 43'
      Магомедов получил мяч в чужой штрафной сейчас. С правого края пытался капитан "Химок" направить сферу в сторону ворот соперника, но попал в защитника. Сам же игрок действовал на добивании, но очередная его попытка была также заблокирована. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Против Хубулова нарушил правила сейчас Кордоба, который явно попридержал Владимира за футболку, после чего завалил его на газон, сорвав перспективную атаку соперника. Без санкций к игроку "Краснодара". 
    • 41'
      Сперцян на ход Кордобе пытался отдать передачу, но понимал игрок "Краснодара", что находится он в офсайде. Именно по этой причине футболист не стал доигрывать эпизод до конца.
    • 39'
      "Оренбург" в параллельной встрече сравнял счет в Самаре. Там мяч смогли забить гости в ворота местных "Крыльев", а на табло горит счет 1:1. У нас же забит пока 1 мяч. 
    • Замена
      38'
      Замена в составе "Химок". Вместо Главчича на поле Казанцев появился у коллектива хозяев. Нужно как-то "красно-черным" постепенно перестраиваться. 
    • 37'
      Мозес протащил мяч к штрафной соперника. Дважды по ходу движения он сферу терял, после чего дважды снова его отбирал, но до прострела дело так и не довел. 
    • 36'
      Да, через пас подавал Гулиев мяч в чужую штрафную, но до снаряда добрался первым вратарь краснодарцев - Сафонов. Сегодня у Матвея работы маловато. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Гулиев получает удар по ногам на половине поля "Краснодара". Не торопятся хозяева разыгрывать стандартное положение. Последует, скорее всего, подача в штрафную.
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТИЩЕ! Волков справа ворвался в штрафную соперника, выкатил сферу под удар Сперцяну, который нанес выстрел в ближний угол. Успел среагировать Гудиев, отразив мяч ногой на угловой!
    • 32'
      Кобнан Мозес снова на ударной позиции у "Краснодара" оказался. С дужки штрафной направлял он мяч в левый нижний угол, но в прыжке дотянулся до снаряда Гудиев. 
    • 31'
      Несмотря на удаление, продолжают владеть мячом игроки "Химок" в районе центрального круга. "Краснодар" как-то нехотя оппонента прессингует. 
    • 30'
      Баньяц следом пробил со стандарта, но закрутил мяч намного выше правой "девятки." Гогниев тут же скинул с себя куртку и буквально швырнул ее в сторону скамейки. Очень недоволен наставник тем, какое решение принял судья.
    • 29'
      Мне кажется, что Шадыханов слишком жесткое решение в отношении Лысцова принял. Будут после этого матча долго все обсуждать решение судьи. Посмотрим, как прокомментируют это удаление эксперты, и как отнесется к нему судейская коллегия РФ. 
    • Красная карточка
      27'
      НИЧЕГО СЕБЕ! Лысцов сейчас на правом краю, перед штрафной своей команды сфолил против Кордобы. Рефери, во-первых, остановил игру с запозданием, а, во-вторых, показал прямую красную карточку футболисту "Химкам". А точно ли это должна быть красная карточка? По крайней мере, решение подтверждено. Будут играть хозяева в меньшинстве. В очередной раз.
    • 26'
      Параллельно нашей встрече играют свой поединок футболисты "Крыльев Советов" и "Оренбурга". Интересно, что там уже открыли счет футболисты самарской команды. 
    • 25'
      Кстати говоря, Батчи забил свой первый мяч в РПЛ за "Краснодар". Но и его подключение, конечно же, стоит отметить, как и передачу Кордобы на ход партнеру.
    • 24'
      Засчитан мяч, который забил Батчи. Не особо долго арбитры "ВАР" проверяли правильно взятия ворот "Химок". Судя по всему, действительно в правильном положении получал мяч футболист "быков". 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАТЧИ! 0:1!
      Отмечает форвард "Краснодара" забитым голом появление в стартовом составе! На грани офсайда на левом краю он получил мяч, после чего сблизился с голкипером и пробил ему под опорную ногу. Снаряд коснулся Гудиева и все же нырнул в ворота!
    • 21'
      Мозес справа продирался к воротам соперника. В итоге нанести выстрел он сумел из-под защитника, но сфера прилетела прямо в руки Гудиеву. 
    • 20'
      В центре поля пытается наладить контроль над мячом краснодарский коллектив, который активно владеет мячом, пытаясь заставить соперника ошибиться в обороне.
    • 18'
      Налаживается у нас погода. Она становится постепенно футбольной, да и вообще весна приходит в столичный регион и другие регионы России. Чемпионат же страны выходит на финишную прямую.
    • 17'
      Кобесов пяткой на Гильерме отдал передачу, и тот сумел нанести удар по воротам соперника. Сфера угодила в грудь футболисту "Краснодара", после чего вылетела за пределы штрафной. 
    • 16'
      Без особо опасных моментов пока в нашем матче. Гулиев на ударную позицию сейчас вырывался, но пробить по рамке ему не позволили соперники. 
    • 15'
      В середине турнирной таблице идет "Краснодар" и вряд ли сможет побороться за что-то серьезное сегодня команда "быков". Но в каждом матче южане будут играть на победу. В том числе и в сегодняшнем матче.
    • 13'
      Мозесу дали возможность выполнить прострел с левого края, но встречается Гудиев со сферой на выходе. Очень осторожную игру мы пока наблюдаем. Никто и никуда не торопится. 
    • 12'
      Кордоба получил мяч сейчас на левом фланге, откуда выполнил прострел в центр штрафной, но сфера прилетела прямо в руки голкиперу. 
    • 11'
      "Нам нужна сегодня победа", - затянули трибуны тем временем. Гонят фанаты вперед "красно-черных", которые владеют мячом в районе центрального круга заставляя бегать оппонента без мяча. 
    • 10'
      10 минут миновало в нашем поединке. Пока явно удивляет своей игрой коллектив химчан. Стартовали хозяева резво и уже могли забить, но соперник постепенно начинает просыпаться и будет также на свой гол претендовать.
    • 9'
      Батчи с левого края проник в чужую штрафную. С острого угла он простреливал в штрафную, но в итоге вратарь "Химок" сыграл на опережении, забрав сферу в перчатки. 
    • Штанга
      8'
      МОМЕНТ! Классный удар Гулиеву удался после неожиданного подарка от игроков "Краснодара". В итоге футболист пробил в по воротам с 25-ти метров, и мяч угодил в перекладину! Мне кажется, что даже Сафонов не ожидал такого удара!
    • 7'
      Хубулов совершил перехват сейчас перед штрафной соперника. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где были только игроки краснодарской команды, сыгравшие на вынос.
    • Офсайд
      6'
      Офсайд фиксирует боковой рефери у Кордобы, который слева ворвался в штрафную соперника и выполнил удар в ближний угол. Вратарь справился с ударом, но выстрел в статистику не пошел.
    • Фол, нарушение
      5'
      Давида Кобесова в центре поля сбили соперники на газон. Первый свисток в нашем поединке, и фиксирует рефери нарушение правил.
    • 3'
      Пока ищут себя на поле обе команды. Периодически то одни, то другие мячом владеют, но до ударов по воротам дело не доходит. Больше в центре поля мяч оппоненты контролируют.
    • 2'
      Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, а игроки "Краснодара" вышли в салатовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча между соперниками стартовала! С центра поля сферу разыграли игроки "Химок". Удачи командам, поехали!
    • Второй тайм
    • 58'
      Сперцян Эдуард уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 46'
      Кобнан Мозес уходит с поля. Кади выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Гонсалес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Главчич Неманья уходит с поля. Казанцев Данил выходит вместо него
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Лысцов Виталий увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 23'
      Кордоба Джон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Батчи Жоау бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:2 Краснодар

    Исход игры
    Химки
    4.3% (6)
    Ничья
    8.7% (12)
    Краснодар
    87% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (75)
    Меньше
    40% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    66.4% (83)
    Нет
    33.6% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    39.9% (55)
    0:2 Краснодар
    13.8% (19)
    0:1 Краснодар
    13.8% (19)
    1:3 Краснодар
    8.7% (12)
    1:1 Ничья
    7.2% (10)
    2:1 Химки
    2.2% (3)
    1:0 Химки
    1.4% (2)
    0:4 Краснодар
    1.4% (2)
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    Химки
    Краснодар
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