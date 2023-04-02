Тур: 21. Стадион: Арена Химки.
0'
0:1
23' ГолБатчи Жоау
27' Красная карточкаЛысцов Виталий
42' Желтая карточкаГонсалес Кристиан
0:2
47' ГолКордоба Джон
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
0:1
27'
46'
47'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
66
Андраде
Лео
99
Гулиев
Аяз
90
Кобнан
Мозес
19
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Сорокин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
-
16 Ленини ПинаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Химки
Краснодар
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.19
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.19
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.1
|Мирзов Резиуан
|2
|0.1
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|Гильерме Маркос
|1
|0.05
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.05
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.43
|Кордоба Джон
|7
|0.33
|Олусегун Олакунле
|4
|0.19
|Ионов Алексей
|4
|0.19
|Ахметов Ильзат
|2
|0.1
|Кривцов Никита
|2
|0.1
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.1
|Рамирес Кристиан
|2
|0.1
|Кади
|2
|0.1
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Петров Сергей
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.05
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|Сорокин Егор
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|1
|Рамирес Кристиан
|3
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Кобнан Мозес
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кади
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
10
Химки
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
4
17
Химки
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Краснодар
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
7
27
Голы по времени матча
Забито
8
20
0 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
13%
5
25%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
4
50%
2
10%
76-90
Пропущено
12
18
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
30
14
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
17%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
8
27%
2
14%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
27%
4
29%
76-90
Забито
18
41
3 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
1
6%
2
5%
1-15
2
11%
8
20%
16-30
0
0%
8
20%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
7
39%
7
17%
76-90
Пропущено
42
32
26 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
7
17%
4
13%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
12
29%
3
9%
31-45
2
5%
8
25%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
11
26%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2
Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Результаты матчей
Химки
Краснодар
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химки
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
28
64
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
173
416
146
218
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|1:1 Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|2:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|40 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|1:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|0:2 Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 43
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|1:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|1:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|0:2 Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:2 Краснодар
Исход игры
Химки
4.3% (6)
Ничья
8.7% (12)
Краснодар
87% (120)
Тотал 2.5
Больше
60% (75)
Меньше
40% (50)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
39.9% (55)
0:2 Краснодар
13.8% (19)
0:1 Краснодар
13.8% (19)
1:3 Краснодар
8.7% (12)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:1 Химки
2.2% (3)
1:0 Химки
1.4% (2)
0:4 Краснодар
1.4% (2)
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