Раз за разом нам показывают гол, который пропустили хозяева после удара Кордобы. Тут Гогниеву можно только хвататься руками за голову и нервно ею покачивать.

Взвинченности не хватает "Химкам" в этой игре, какой-то спортивной злости. В меньшинстве, понятное дело, проявить характер непросто, но почему бы не попытаться это сделать, когда соперник не отмечается активностью впереди?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:3! Совсем рассыпается оборона "Химок"! Угловой на левом фланге заработали гости. Сперцян покатил мяч на Батчи, который выполнил подачу на линию вратарской. Там никто не держал Кордобу, который кивком головы и без прыжка переправил мяч в сетку!

Совсем безинициативно играют "Химки". Готовятся замены в составе хозяев сейчас? Нет, "Краснодар" хочет выпустить одного из резервистов с целью поберечь важных игроков для кубковых баталий.

Кобесов сейчас пробил по воротам соперника с линии штрафной - мяч просвистел рядом с левой стойкой. Было по-настоящему опасно.

Сперцян уступил место на поле Никите Кривцову. Будет возможность у Эдуарда восстановиться как следует к кубковой встрече.

Кордоба получил мяч в правильной позиции, двигал он снаряд к воротам, но так и не сумел пробить по рамке противника, ведь против него действовал очень плотно оппонент.

Второй тайм стартовал в Химках. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Мозес вместо Кади на футбольном газоне в составе "Краснодара" в перерыве появился. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 0:2! Ну, тут творец несчастья сам Гудиев уже! Андраде с левого края отдал передачу вратарю. Гудиев не справился с обработкой. Мяч отскочил к Кордобе, который развернул вратаря, после чего отправил мяч в пустой створ! Гол на ровном месте!

Ну, и теперь будет крайне сложно "Химкам" что-либо придумать в этой встрече, ведь отставание в два гола при игре в меньшинстве просто так не отыгрывается.

Баньяц нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел намного правее цели, хотя весьма неплохо приложился футболист с игровому снаряду.

И тут серьезное повреждение. В центре поля Кобесов столкнулся с Черниковым. Такое ощущение, что Давид получил удар в живот. Сам игрок "Краснодара" получил болезненный наступ от соперника, но продолжил игру, как ни в чем ни бывало.

Мозес в офсайде оказался, но получил он от Гулиева удар по ноге. Что-то много падений в исполнении игроков "Краснодара" сегодня. Масса остановок у нас по этому поводу возникает.

Завершает первый тайм ударом с левого края штрафной в руки Сафонову Гулиев. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди "Краснодар", который будет и дальше играть в большинстве.

Гулиев получает удар по ногам на половине поля "Краснодара". Не торопятся хозяева разыгрывать стандартное положение. Последует, скорее всего, подача в штрафную.

Да, через пас подавал Гулиев мяч в чужую штрафную, но до снаряда добрался первым вратарь краснодарцев - Сафонов. Сегодня у Матвея работы маловато.

Мозес протащил мяч к штрафной соперника. Дважды по ходу движения он сферу терял, после чего дважды снова его отбирал, но до прострела дело так и не довел.

Замена в составе "Химок". Вместо Главчича на поле Казанцев появился у коллектива хозяев. Нужно как-то "красно-черным" постепенно перестраиваться.

"Оренбург" в параллельной встрече сравнял счет в Самаре. Там мяч смогли забить гости в ворота местных "Крыльев", а на табло горит счет 1:1. У нас же забит пока 1 мяч.

Сперцян на ход Кордобе пытался отдать передачу, но понимал игрок "Краснодара", что находится он в офсайде. Именно по этой причине футболист не стал доигрывать эпизод до конца.

Против Хубулова нарушил правила сейчас Кордоба, который явно попридержал Владимира за футболку, после чего завалил его на газон, сорвав перспективную атаку соперника. Без санкций к игроку "Краснодара".

Магомедов получил мяч в чужой штрафной сейчас. С правого края пытался капитан "Химок" направить сферу в сторону ворот соперника, но попал в защитника. Сам же игрок действовал на добивании, но очередная его попытка была также заблокирована.

Кристиан Тассано предупрежден у нас на поле. Выставил он локоть во время движения Кордобы к мячу, после чего увидел перед собой желтый счет. Правда, с огромным запозданием увидел "горчичник" 17-й номер химчан.

Две минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.

33' МОМЕНТИЩЕ! Волков справа ворвался в штрафную соперника, выкатил сферу под удар Сперцяну, который нанес выстрел в ближний угол. Успел среагировать Гудиев, отразив мяч ногой на угловой!

32' Кобнан Мозес снова на ударной позиции у "Краснодара" оказался. С дужки штрафной направлял он мяч в левый нижний угол, но в прыжке дотянулся до снаряда Гудиев.

31' Несмотря на удаление, продолжают владеть мячом игроки "Химок" в районе центрального круга. "Краснодар" как-то нехотя оппонента прессингует.

30' Баньяц следом пробил со стандарта, но закрутил мяч намного выше правой "девятки." Гогниев тут же скинул с себя куртку и буквально швырнул ее в сторону скамейки. Очень недоволен наставник тем, какое решение принял судья.

29' Мне кажется, что Шадыханов слишком жесткое решение в отношении Лысцова принял. Будут после этого матча долго все обсуждать решение судьи. Посмотрим, как прокомментируют это удаление эксперты, и как отнесется к нему судейская коллегия РФ.

27' НИЧЕГО СЕБЕ! Лысцов сейчас на правом краю, перед штрафной своей команды сфолил против Кордобы. Рефери, во-первых, остановил игру с запозданием, а, во-вторых, показал прямую красную карточку футболисту "Химкам". А точно ли это должна быть красная карточка? По крайней мере, решение подтверждено. Будут играть хозяева в меньшинстве. В очередной раз.

26' Параллельно нашей встрече играют свой поединок футболисты "Крыльев Советов" и "Оренбурга". Интересно, что там уже открыли счет футболисты самарской команды.

25' Кстати говоря, Батчи забил свой первый мяч в РПЛ за "Краснодар". Но и его подключение, конечно же, стоит отметить, как и передачу Кордобы на ход партнеру.

24' Засчитан мяч, который забил Батчи. Не особо долго арбитры "ВАР" проверяли правильно взятия ворот "Химок". Судя по всему, действительно в правильном положении получал мяч футболист "быков".

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАТЧИ! 0:1!

Отмечает форвард "Краснодара" забитым голом появление в стартовом составе! На грани офсайда на левом краю он получил мяч, после чего сблизился с голкипером и пробил ему под опорную ногу. Снаряд коснулся Гудиева и все же нырнул в ворота!

21' Мозес справа продирался к воротам соперника. В итоге нанести выстрел он сумел из-под защитника, но сфера прилетела прямо в руки Гудиеву.

20' В центре поля пытается наладить контроль над мячом краснодарский коллектив, который активно владеет мячом, пытаясь заставить соперника ошибиться в обороне.

18' Налаживается у нас погода. Она становится постепенно футбольной, да и вообще весна приходит в столичный регион и другие регионы России. Чемпионат же страны выходит на финишную прямую.

17' Кобесов пяткой на Гильерме отдал передачу, и тот сумел нанести удар по воротам соперника. Сфера угодила в грудь футболисту "Краснодара", после чего вылетела за пределы штрафной.

16' Без особо опасных моментов пока в нашем матче. Гулиев на ударную позицию сейчас вырывался, но пробить по рамке ему не позволили соперники.

15' В середине турнирной таблице идет "Краснодар" и вряд ли сможет побороться за что-то серьезное сегодня команда "быков". Но в каждом матче южане будут играть на победу. В том числе и в сегодняшнем матче.

13' Мозесу дали возможность выполнить прострел с левого края, но встречается Гудиев со сферой на выходе. Очень осторожную игру мы пока наблюдаем. Никто и никуда не торопится.

12' Кордоба получил мяч сейчас на левом фланге, откуда выполнил прострел в центр штрафной, но сфера прилетела прямо в руки голкиперу.

11' "Нам нужна сегодня победа", - затянули трибуны тем временем. Гонят фанаты вперед "красно-черных", которые владеют мячом в районе центрального круга заставляя бегать оппонента без мяча.

10' 10 минут миновало в нашем поединке. Пока явно удивляет своей игрой коллектив химчан. Стартовали хозяева резво и уже могли забить, но соперник постепенно начинает просыпаться и будет также на свой гол претендовать.

9' Батчи с левого края проник в чужую штрафную. С острого угла он простреливал в штрафную, но в итоге вратарь "Химок" сыграл на опережении, забрав сферу в перчатки.

8' МОМЕНТ! Классный удар Гулиеву удался после неожиданного подарка от игроков "Краснодара". В итоге футболист пробил в по воротам с 25-ти метров, и мяч угодил в перекладину! Мне кажется, что даже Сафонов не ожидал такого удара!

7' Хубулов совершил перехват сейчас перед штрафной соперника. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где были только игроки краснодарской команды, сыгравшие на вынос.

6' Офсайд фиксирует боковой рефери у Кордобы, который слева ворвался в штрафную соперника и выполнил удар в ближний угол. Вратарь справился с ударом, но выстрел в статистику не пошел.

5' Давида Кобесова в центре поля сбили соперники на газон. Первый свисток в нашем поединке, и фиксирует рефери нарушение правил.

3' Пока ищут себя на поле обе команды. Периодически то одни, то другие мячом владеют, но до ударов по воротам дело не доходит. Больше в центре поля мяч оппоненты контролируют.

2' Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, а игроки "Краснодара" вышли в салатовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.