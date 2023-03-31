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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Химки
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 57
Химки 8.8% (5)
X 8.8% (5)
Краснодар 82.5% (47)
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Химки
Ничья
Краснодар
4.30
4.10
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.2
Магомедов Бутта 4 (1) 0.2
Руденко Александр Александрович 3 0.15
Кухарчук Илья 2 0.1
Мирзов Резиуан 2 0.1
Ломовицкий Александр 1 0.05
Гильерме Маркос 1 0.05
Садыгов Илья 1 (1) 0.05
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.45
Кордоба Джон 7 0.35
Олусегун Олакунле 4 0.2
Ионов Алексей 4 0.2
Ахметов Ильзат 2 0.1
Кривцов Никита 2 0.1
Баньяц Михайло 2 (1) 0.1
Рамирес Кристиан 2 0.1
Кади 2 0.1
Петров Сергей 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Сорокин Егор 0 0
Батчи Жоау 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Бикел Жаниу 0 1
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Рамирес Кристиан 3 1
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кобнан Мозес 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Химки
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
10
Химки
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

4
17
Химки
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Краснодар
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

7
27

Голы по времени матча

Забито

8
20
0 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
13%
5
25%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
4
50%
2
10%
76-90

Пропущено

12
18
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

30
14
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
17%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
8
27%
2
14%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
27%
4
29%
76-90

Забито

18
41
3 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
1
6%
2
5%
1-15
2
11%
8
20%
16-30
0
0%
8
20%
31-45
2
11%
10
24%
46-60
6
33%
6
15%
61-75
7
39%
7
17%
76-90

Пропущено

42
32
26 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
7
17%
4
13%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
12
29%
3
9%
31-45
2
5%
8
25%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
11
26%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2
Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
17
3
4
16
1.5
14
6
2
18
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 37 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    Химки 8.8% (5)
    X 8.8% (5)
    Краснодар 82.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Краснодар
    4.30
    4.10
    4.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Краснодар

    Исход игры
    Химки
    8.8% (5)
    Ничья
    8.8% (5)
    Краснодар
    82.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.6% (30)
    Меньше
    43.4% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    35.1% (20)
    0:2 Краснодар
    17.5% (10)
    0:1 Краснодар
    12.3% (7)
    1:3 Краснодар
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:1 Химки
    3.5% (2)
    1:0 Химки
    3.5% (2)
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