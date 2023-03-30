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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Факел
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 63
Факел 15.9% (10)
X 11.1% (7)
ЦСКА Москва 73% (46)
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Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
ЦСКА Москва
5.45
5.50
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (3) 0.3
Максимов Максим 4 0.2
Акбашев Роман 3 0.15
Квеквескири Ираклий 3 0.15
Аппаев Хызыр 2 0.1
Дашаев Аслан 2 0.1
Морозов Евгений 2 0.1
Альшин Ильнур 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Магаль Руслан 1 0.05
Ивахнов Матвей 1 0.05
Рабеи Реда 1 (1) 0.05
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 12 (2) 0.6
Медина Хесус 6 (2) 0.3
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.25
Обляков Иван 3 0.15
Кучаев Константин 2 0.1
Виллиан Роша 2 0.1
Дивеев Игорь 1 0.05
Набабкин Кирилл 1 0.05
Заболотный Антон 1 0.05
Гайч Адольфо 1 0.05
Гайич Милан III 0 0
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 6 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Морозов Евгений 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Зделар Саша 4 0
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 2 1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

13
5
Факел
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
1

Волевые поражения

4
25
Факел
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
ЦСКА Москва
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

10
25
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
30%
1
4%
1-15
1
10%
5
20%
16-30
3
30%
6
24%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
6
24%
61-75
1
10%
5
20%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
38%
31-45
3
14%
4
50%
46-60
6
27%
1
13%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

28
34
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
5
18%
4
12%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
8
29%
7
21%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
3
11%
8
24%
61-75
5
18%
6
18%
76-90

Пропущено

36
21
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
7
19%
2
10%
16-30
8
22%
6
29%
31-45
6
17%
5
24%
46-60
8
22%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1
Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1

Результаты матчей

Факел
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Факел
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
10
10
3
17
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 6 минут.



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    • Прогнозы 63
    Факел 15.9% (10)
    X 11.1% (7)
    ЦСКА Москва 73% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.45
    5.50
    3.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Факел - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Факел
    15.4% (10)
    Ничья
    10.8% (7)
    ЦСКА Москва
    73.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    32.3% (21)
    0:2 ЦСКА Москва
    12.3% (8)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.8% (7)
    0:3 ЦСКА Москва
    6.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.6% (3)
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    Факел
    ЦСКА Москва
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