Тур: 21. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Позже
История личных встреч
Факел
ЦСКА Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|6 (3)
|0.3
|Максимов Максим
|4
|0.2
|Акбашев Роман
|3
|0.15
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.15
|Аппаев Хызыр
|2
|0.1
|Дашаев Аслан
|2
|0.1
|Морозов Евгений
|2
|0.1
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Магаль Руслан
|1
|0.05
|Ивахнов Матвей
|1
|0.05
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.05
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|12 (2)
|0.6
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.3
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.25
|Обляков Иван
|3
|0.15
|Кучаев Константин
|2
|0.1
|Виллиан Роша
|2
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Набабкин Кирилл
|1
|0.05
|Заболотный Антон
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|1
|0.05
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|6
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|2
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
13
5
Факел
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
1
Волевые поражения
4
25
Факел
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
ЦСКА Москва
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
3
33%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
10
25
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
30%
1
4%
1-15
1
10%
5
20%
16-30
3
30%
6
24%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
6
24%
61-75
1
10%
5
20%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
38%
31-45
3
14%
4
50%
46-60
6
27%
1
13%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
28
34
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
5
18%
4
12%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
8
29%
7
21%
31-45
5
18%
2
6%
46-60
3
11%
8
24%
61-75
5
18%
6
18%
76-90
Пропущено
36
21
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
7
19%
2
10%
16-30
8
22%
6
29%
31-45
6
17%
5
24%
46-60
8
22%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1
Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1
Результаты матчей
Факел
ЦСКА Москва
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Факел
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
73
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
713
1010
317
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Факел - ЦСКА Москва
Исход игры
Факел
15.4% (10)
Ничья
10.8% (7)
ЦСКА Москва
73.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (32)
Меньше
37.25% (19)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.3% (21)
0:2 ЦСКА Москва
12.3% (8)
0:1 ЦСКА Москва
10.8% (7)
0:3 ЦСКА Москва
6.2% (4)
1:1 Ничья
6.2% (4)
1:3 ЦСКА Москва
4.6% (3)
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