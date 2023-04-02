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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Торпедо Москва
Интервью Валерия Карпина перед м...
Интервью Жозепа Клотета перед ма...
Прогнозы 151
Ростов 83.4% (126)
X 5.3% (8)
Торпедо Москва 11.3% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Торпедо Москва
7.70
4.80
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
19
Байрамян
Хорен
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
12
Бабурин
Егор
49
Прошкин
Егор
44
Самсонов
Артём
Владимирович
18
Караев
Давид
4
Кожемякин
Олег
35
Енин
Иван
7
Рязанцев
Александр
52
Нетфуллин
Равиль
16
Рейна
Йорди
19
Турищев
Максим
10
Лебеденко
Игорь
Ростов
4-3-3
Торпедо Москва
4-3-3

История личных встреч

Ростов
Торпедо Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.45
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.4
Глебов Данил 4 0.2
Осипенко Максим 4 (3) 0.2
Уткин Даниил 3 0.15
Сильянов Александр 2 0.1
Миронов Алексей 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Мельников Степан 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Тугарев Роман 1 (1) 0.05
Комаров Иван 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебеденко Игорь 2 0.1
Смольников Игорь 1 0.05
Караев Давид 1 0.05
Рейна Йорди 1 0.05
Стефанович Илья 1 0.05
Шапич Стефан 1 0.05
Померко Алексей 1 (1) 0.05
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 5 0
Полоз Дмитрий 4 0
Комличенко Николай 4 0
Уткин Даниил 4 0
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Голенков Егор 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Тугарев Роман 2 0
Глебов Данил 2 0
Осипенко Максим 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Кутепов Илья 4 1
Нетфуллин Равиль 3 1
Роганович Боян 4 0
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Ростов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Торпедо Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
5
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Торпедо Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
19

Волевые поражения

15
1
Ростов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Торпедо Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

19
6

Голы по времени матча

Забито

20
6
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
5%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
8
47%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
5
29%
29%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Забито

16
2
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
4
21%
76-90

Забито

36
8
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 14
3
8%
1
13%
1-15
4
11%
3
38%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
8
22%
1
13%
46-60
8
22%
1
13%
61-75
8
22%
1
13%
76-90

Пропущено

27
36
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
13
36%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
8
30%
30%
9
25%
61-75
6
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3
Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0

Результаты матчей

Ростов
Торпедо Москва

Точный счет

2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ростов
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
6
7
4
1.5
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
8
12
11
9
1.5
3
17
4
16
2.5
1
19
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
6.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
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  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Ростова" предстали сегодня на поле в желто-синих цветах, в то время, как игроки "Торпедо" вышли на футбольную арену в черно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм в Ростове-на-Дону! Удачи соперником, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
    Ассистент: Владимир Миневич (Смоленск, Россия);
    Ассистент: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск, Россия);
    Резервный: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 21-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Ростова» и «Торпедо». Встреча состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 26.1% пользователей.
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Прогнозы 151
Ростов 83.4% (126)
X 5.3% (8)
Торпедо Москва 11.3% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Торпедо Москва
7.70
4.80
7.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Торпедо Москва

Исход игры
Ростов
83.7% (128)
Ничья
5.2% (8)
Торпедо Москва
11.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (52)
Меньше
57.72% (71)
Обе команды забьют
Да
39.84% (49)
Нет
60.16% (74)
Популярный счёт
2:0 Ростов
26.1% (40)
2:1 Ростов
21.6% (33)
1:0 Ростов
17% (26)
3:0 Ростов
3.9% (6)
3:1 Ростов
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:2 Торпедо Москва
2.6% (4)
2:3 Торпедо Москва
1.3% (2)
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