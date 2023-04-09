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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 36'
Крылья Советов
0'
Спасение Ломаева (видео). МИР Ро...
Интервью Игоря Осинькина перед м...
Интервью Курбана Бердыева перед ...
Прогнозы 139
Сочи 74.1% (103)
X 14.4% (20)
Крылья Советов 11.5% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
Ничья
Крылья Советов
2.38
3.66
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адамов
Денис
20
Юрганов
Игорь
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
27
Заика
Кирилл
8
Кравцов
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
34
Маргасов
Тимофей
18
Бурмистров
Никита
10
Сарвели
Владислав
6
Юсупов
Артур
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
24
Евгеньев
Роман
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
14
Коваленко
Александр
5
Горшков
Юрий
20
Рахманович
Амер
9
Писарский
Владимир
28
Гарре
Бенжамин
Сочи
3-4-3
Крылья Советов
3-4-3

История личных встреч

Сочи
Крылья Советов

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.45
Мелкадзе Георгий 5 0.23
Сарвели Владислав 4 0.18
Джорджевич Лука 2 0.09
Юсупов Артур 2 0.09
Жоаозиньо 2 0.09
Макарчук Артём 1 0.05
Дркушич Ваня 1 0.05
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Заика Кирилл 1 0.05
Сиссако Мусса 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Кравцов Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.23
Ежов Роман 3 0.14
Пиняев Сергей 3 0.14
Шитов Владислав 2 0.09
Коваленко Александр 1 0.05
Бейл Гленн 1 (1) 0.05
Якуба Денис 1 0.05
Рахманович Амер 1 0.05
Евгеньев Роман 1 0.05
Цыпченко Дмитрий 1 0.05
Костанца Фернандо 1 0.05
Чиркович Александар 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 6 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 5 0
Бейл Гленн 3 1
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Сочи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

10
7
Сочи
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Крылья Советов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

27
9

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
19%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

26
11
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
12%
1
9%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
23%
1
9%
76-90

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
12%
3
14%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
10
30%
3
14%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
7
21%
6
27%
61-75
7
21%
4
18%
76-90

Пропущено

37
31
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
14%
5
16%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
6
16%
7
23%
61-75
7
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0
Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3

Результаты матчей

Сочи
Крылья Советов

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
6
15
3
18
2.5
1
20
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 0:0 Заявка 22 9 5 8 31 - 39 32
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 22 5 7 10 21 - 32 22
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 0:0 Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
9.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
12.
Сочи
 0:0 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    На Писарского пошла передача. Пробрасывал сферу себе на ход игрок "Крыльев", но на ударную позицию выйти так и не удалось ему. 
  • 33'
    Близится к завершению основное время первого тайма. Сочинский коллектив умеючи играет в обороне и опасно на контратаках. Забивать подопечным Бердыева просто жизненно необходимо. 
  • 32'
    Нобоа с левого края подавал мяч на дальнюю штангу, куда забегал Юсупов, но пробить толком по рамке он не смог. Сфера полетела слишком высоко для игрока, который коснулся снаряда только макушкой. 
  • 31'
    Подача в штрафную с правого края пошла на дальнюю штангу - Кравцов опережает Горшкова, выбивая мяч в район центрального круга. Мяч снова самарцам достается. 
  • Угловой
    29'
    Писарский лез к воротам соперника, дважды пытался пробить, но оппоненты блокировали угрозу. В окружении четырех защитников Владимир все же заработал угловой. 
  • 28'
    Время от времени действительно опасно действует в атаке самарская команда. В целом же, пока чуть лучше действует сочинский коллектив на правах принимающей стороны. 
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТИЩЕ! Горшков получил мяч на левом краю штрафной соперника. Нанес он удар по воротам противника с 16-ти метров, и повезло Адамову и его команде, что снаряд полетел чуть выше цели. Удар ведь был убойным. 
  • 26'
    От правого углового флага подавал мяч в штрафную соперника сейчас самарский клуб, но на выходе шикарно действовал Адамов, которому в высоченном прыжке удалось снять мяч с головы противника. 
  • Угловой
    24'
    Снова Рахманович в атаке пытался себя проявить. После прострела с правого края он пытался завершить атаку своей команды, но Юсупов успел вернуться в оборону, выбив мяч на угловой.
  • 23'
    Адамов сейчас на выходе играл, пытаясь добраться до мяча, но Рахманович сбивает его на газон. Нет желтой карточки в этой ситуации, однако фол зафиксирован. 
  • 22'
    Следующий матч в программе РПЛ - это встреча между ЦСКА и "Химками". Интересно, что эта игра, как и все остальные матчи РПЛ, будет проведена в формате текстовой трансляции сегодня.
  • 21'
    "Сочи" ничто не угрожает в этом сезоне. Не борется команда Бердыева за сохранение прописки в РПЛ, но и на серьезные позиции в национальном первенстве она не претендует. 
  • 20'
    Заика сейчас отдал передачу на ход тому же Бурмистрову, против которого в подкате сыграл один из защитников, выбивший мяч за пределы поля. В аут. 
  • 19'
    Нобоа сегодня часто подключает свою команду в атаку. Вот и сейчас на Бурмистрова шла подача к штрафной "Крыльев Советов", но поздно к мячу подключился футболист. Сфера досталась голкиперу. 
  • 18'
    Подтягиваются на трибуны постепенно игроки сочинского коллектива, которых с каждой минутой становится все больше. Но ни о каком аншлаге, конечно же, говорить не приходится. 
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    • 16'
      Хорошую подачу с левого края Маргасов делал пас в центр штрафной соперника, но на выходе сыграл голкипер сочинцев, забравший мяч в перчатки. 
    • Угловой
      15'
      После углового в исполнении "Сочи" Ломаев снова сыграл на выходе. При этом, зацепил он своего же игрока локотком. Не потребовалось медицинской помощи игроку. Матч продолжился. 
    • 14'
      Да, прыгучий Ломаев пока является лучшим игроком старта поединка. Великолепно он спасает свой коллектив в ситуациях, когда мяч должен влетать в сетку.
    • Опасный момент
      13'
      Заика получил сейчас мяч под удар, нанес выстрел по рамке соперника, но добрался до сферы голкипер "Крыльев", который вновь мяч перевел на угловой!
    • Угловой
      12'
      Неудачно угловой разыграли футболисты южан, но мяч остается у сочинского коллектива, который активно прессингует своего оппонента в атаке. 
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Ломаев спасает свою команду сейчас. Сарвели наносил удар по воротам соперника, но кипер спасает свой коллектив. Владислав головой после подачи Заики с линии штрафной бил, и вратарь "Крыльев" своих ребят выручил!
    • 9'
      Ушел сейчас на самый дальний угол своей технической зоны. А знаете зачем? Наблюдает наставник "Сочи" за тем, как его команда выдерживает офсайдную линию. 
    • 8'
      Ломаев теперь проявляет себе в воротах. На выходе в высоченном прыжке он забирает мяч, фиксируя его в перчатках. Сыграно было очень надежно!
    • Угловой
      7'
      Угловой заработали сейчас футболисты "Сочи" у ворот соперника. С левого края последует навесная подача, ждем, что из всего этого получится. 
    • 6'
      Денис Адамов после подачи с левого края забирает мяч в свои перчатки. Уверенно обозначает свое присутствие в воротах голкипер южан.
    • 5'
      Кристиану Нобоа сегодня 38 лет! Мы поздравляем футболиста "Сочи" с этим знаменательным для него событием в его жизни, а также желаем игроку всего самого наилучшего. 
    • 3'
      Игроки "Крыльев Советов" на первых минутах встречи забирают мяч под свой контроль. Владеют они инициативой на футбольном поле, перекатывая сферу с фланга на фланг. Хозяева слабым прессингом отмечаются. 
    • 2'
      Футболисты "Сочи" предстали сегодня на поле в форме сиреневого цвета, а игроки "Крыльев Советов" вышли на футбольное поле в белых футболках и синих трусах. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Сочи стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Сочи
    74.1% (103)
    Ничья
    14.4% (20)
    Крылья Советов
    11.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.24% (62)
    Меньше
    48.76% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    61.16% (74)
    Нет
    38.84% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    37.4% (52)
    1:0 Сочи
    18.7% (26)
    2:0 Сочи
    12.2% (17)
    1:1 Ничья
    8.6% (12)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    1:2 Крылья Советов
    2.2% (3)
    0:2 Крылья Советов
    1.4% (2)
    3:1 Сочи
    1.4% (2)
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    Крылья Советов
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