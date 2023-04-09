МОМЕНТИЩЕ! Горшков получил мяч на левом краю штрафной соперника. Нанес он удар по воротам противника с 16-ти метров, и повезло Адамову и его команде, что снаряд полетел чуть выше цели. Удар ведь был убойным.

Время от времени действительно опасно действует в атаке самарская команда. В целом же, пока чуть лучше действует сочинский коллектив на правах принимающей стороны.

Писарский лез к воротам соперника, дважды пытался пробить, но оппоненты блокировали угрозу. В окружении четырех защитников Владимир все же заработал угловой.

Подача в штрафную с правого края пошла на дальнюю штангу - Кравцов опережает Горшкова, выбивая мяч в район центрального круга. Мяч снова самарцам достается.

Нобоа с левого края подавал мяч на дальнюю штангу, куда забегал Юсупов, но пробить толком по рамке он не смог. Сфера полетела слишком высоко для игрока, который коснулся снаряда только макушкой.

Близится к завершению основное время первого тайма. Сочинский коллектив умеючи играет в обороне и опасно на контратаках. Забивать подопечным Бердыева просто жизненно необходимо.

На Писарского пошла передача. Пробрасывал сферу себе на ход игрок "Крыльев", но на ударную позицию выйти так и не удалось ему.

26' От правого углового флага подавал мяч в штрафную соперника сейчас самарский клуб, но на выходе шикарно действовал Адамов, которому в высоченном прыжке удалось снять мяч с головы противника.

24' Снова Рахманович в атаке пытался себя проявить. После прострела с правого края он пытался завершить атаку своей команды, но Юсупов успел вернуться в оборону, выбив мяч на угловой.

23' Адамов сейчас на выходе играл, пытаясь добраться до мяча, но Рахманович сбивает его на газон. Нет желтой карточки в этой ситуации, однако фол зафиксирован.

22' Следующий матч в программе РПЛ - это встреча между ЦСКА и "Химками". Интересно, что эта игра, как и все остальные матчи РПЛ, будет проведена в формате текстовой трансляции сегодня.

21' "Сочи" ничто не угрожает в этом сезоне. Не борется команда Бердыева за сохранение прописки в РПЛ, но и на серьезные позиции в национальном первенстве она не претендует.

20' Заика сейчас отдал передачу на ход тому же Бурмистрову, против которого в подкате сыграл один из защитников, выбивший мяч за пределы поля. В аут.

19' Нобоа сегодня часто подключает свою команду в атаку. Вот и сейчас на Бурмистрова шла подача к штрафной "Крыльев Советов", но поздно к мячу подключился футболист. Сфера досталась голкиперу.